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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडनाना पाटेकर के निधन से दुखी सलमान खान, सम्मान में पोस्टपोन किया मुंबई इवेंट

नाना पाटेकर के निधन से दुखी सलमान खान, सम्मान में पोस्टपोन किया मुंबई इवेंट

नाना पाटेकर के निधन से बॉलीवुड में शोक की लहरे है. एक्टर का निधन हार्ट अटैक की वजह से हुआ. उन्होंने गुरुवार 8 अक्टूबर को सुबह अंपनी अंतिम सांस ली.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 08 Oct 2026 07:32 PM (IST)
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नाना पाटेकर के निधन की खबर ने देशभर को हिलाकर रख दिया है. उनके फैंस और चाहने वाले उनकी मौत पर शोक व्यक्त कर रहे हैं साथ ही परिवार वालों के प्रति अपनी संवेदनाएं जता रहे हैं. बॉलीवुड से लेकर राजनीतिक गलियारों में भी नाना पाटेकर के निधन पर शोक जताया गया है. वो 75 साल के थे और उन्होंने गोवा में अपनी अंतिम सांस ली.

जहां बॉलीवुड के तमाम बड़े सेलेब्स नाना पाटेकर के निधन पर शोक व्यक्त कर रहे हैं वहीं, सलमान खान ने भी दुख तो जाहिर किया साथ ही मुंबई में अपना होने वाला इवेंट तक पोस्टपोन कर दिया है. आपको बता दें कि सलमान खान और नाना पाटेकर ने साथ में संजय लीला भंसाली की फिल्म 'खामोशी द म्यूजिकल' में काम किया था, जिसे 1996 में रिलीज किया गया था.

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सलमान खान ने पोस्टपोन किया मुंबई इवेंट

हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, सलमान खान मुंबई में जीबी रियलिटी को ताज लैंड्स में होस्ट करने वाले थे, जो कि बांद्रा में गुरुवार यानी कि 8 अक्तूबर को ही होना था. लेकिन नाना के निधन के खबर से दुखी सलमान खान ने इसे पोस्टपोन कर दिया. 

यह भी पढ़ें: नाना पाटेकर के निधन से सदमे में परिवार, फूट-फूटकर रोया बेटा

गौरतलब है कि सलमान खान को इवेंट में नहीं बल्कि एयरपोर्ट पर जाते हुए स्पॉट भी किया गया, जिसके बाद कयास लगाए गए कि एक्टर नाना पाटेकर को अंतिम विदाई देने के लिए पुणे जा रहे हैं. हालांकि, इसे लेकर अभी साफ जानकारी सामने नहीं आई कि वो कहां गए हैं. 

नाना पाटेकर ने 75 साल की उम्र में ली अंतिम सांस
 
नाना पाटेकर का निधन 75 साल की उम्र में हुआ है. जानकारी के मुताबिक, अभिनेता को देर रात हार्ट अटैक आया और उन्हें जब अस्पताल ले जाया गया तो वहां पर डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था. बताया जा रहा कि उन्हें करीब 45 मिनट तक सीपीआर दिया गया, जिसके बाद मृत घोषित कर दिया गया. सुबह की इस घटना ने सभी को चौंका दिया.

नाना पाटेकर का अंतिम संस्कार पुणे में किया जाएगा. यहां राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी.

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
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Published at : 08 Oct 2026 07:32 PM (IST)
Tags :
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