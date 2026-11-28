सलमान खान की अपकमिंग फिल्म 'मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस' जल्द ही थिएटर्स में रिलीज होने वाली है. हालांकि फिल्म के गाने 'तेरी सेक्सी ब्यूटी' को लेकर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ी है. इन सबके बीच अब दिग्गज गीतकार जावेद अख्तर ने हिंदी फिल्मों के गानों के गिरते स्तर पर अपनी राय रखी है.

उन्होंने कहा कि आज के गानों के बोल नई पीढ़ी की सीमित होती शब्दावली को दिखाते हैं.

जावेद अख्तर ने किया रिएक्ट

BCC के यूट्यूब चैनल पर स्ट्रीम होने वाले 'म्यूजिक 91' शो में बॉलीवुड के गानों के लेवल पर बात करते हुए जावेद अख्तर ने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री और उसका संगीत समाज से अलग नहीं हैं, बल्कि वे भी समाज का ही हिस्सा हैं. उनके मुताबिक, आज की जनरेशन ही नहीं, बल्कि हर उम्र के लोग अपने माता-पिता और दादा-दादी की पीढ़ी के मुकाबले कम शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं.

जावेद अख्तर ने कहा, 'आज के लोगों की शब्दावली सिमट गई है. भाषा एक कला है, ये सिर्फ अपनी बात कहने का जरिया नहीं है. लेकिन आज हमारी भाषा पर कितना ध्यान दिया जाता है? आज कितने लोग साहित्य और कविताएं पढ़ते हैं?'

'हर चीज को पैसे से जोड़कर देखा जाने लगा है'

जावेद अख्तर ने कहा कि आज समाज में हर चीज को पैसे से जोड़कर देखा जाने लगा है. लोगों के लिए अब प्रॉफिट का मतलब सिर्फ बैंक में पैसा जमा होना रह गया है. ऐसे में कला और रचनात्मकता पर लोगों का ध्यान कम होता जा रहा है.

हालांकि, उन्हें आज की युवा पीढ़ी से काफी उम्मीदें हैं. उन्होंने कहा, 'आज के युवा खुद से साहित्य और कला को समझने की कोशिश कर रहे हैं. इसलिए मैं बिल्कुल निराश नहीं हूं.' उन्होंने आगे कहा, 'अगले 10 से 15 साल में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा.'

सलमान खान ने दिया जवाब

बता दें, 'तेरी सेक्सी ब्यूटी' गाने को साजिद खान ने लिखा और संगीत दिया है. इस गाने को सलमान खान ने मुस्कान के साथ मिलकर गाया है. कई लोगों ने सवाल उठाया कि युद्ध पर बनी फिल्म में रोमांटिक गाने की क्या जरूरत है. इस पर सलमान ने ट्रेलर लॉन्च के दौरान कहा, 'मैं जानता हूं कि हर कोई यह सोच रहा है कि 'तेरी सेक्सी ब्यूटी' गाना 'मातृभूमि' में कैसे फिट बैठता है.'

उन्होंने आगे कहा, 'जब आप फिल्म देखेंगे तो समझ जाएंगे कि ये गाना इसमें क्यों रखा गया है. ये उस समय आता है, जब एक अधिकारी और कई सैनिक अपनी पत्नियों की तारीफ करते हैं.'

कब रिलीज होगी 'मातृभूमि'?

'मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस' में सलमान खान के साथ चित्रांगदा सिंह, मुकेश ऋषि, अंकुर भाटिया, अभिलाष चौधरी, अभिश्री सेन, ज़ैन शाह, जावेद खान और विपिन भारद्वाज भी नजर आएंगे. ये फिल्म 4 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

बॉक्स ऑफिस पर इसका क्लैश श्रद्धा कपूर की ईठा से होगा. दोनों ही फिल्में एक ही दिए थिएटर्स में रिलीज हो रही हैं.