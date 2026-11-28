नवंबर में कई फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर दस्तक दी है. इस महीने में थिएटर्स दर्शकों से भरे रहे हैं. बॉलीवुड से लेकर साउथ तक की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही हैं. तो चलिए ऐसे में जानते हैं कि नवंबर 2026 में अब तक किन फिल्मों ने टिकट खिड़की पर सबसे ज्यादा कमाई की है?

1800 करोड़ के करीब पहुंची 'रामायण'

5 नवंबर को रिलीज हुई रणबीर कपूर की फिल्म 'रामायण' न सिर्फ इस नबंबर की सबसे कमाऊ फिल्म है, बल्कि ये भारतीय सिनेमा के इतिहास की तीसरी सबसे कमाऊ फिल्म बन चुकी है. रामायण ने भारत में 23 दिनों में (27 नवंबर तक) 1,000.55 करोड़ रुपये की कमाई कर ली थी. वहीं इसका वर्ल्डवाइड कलेक्शन 1,790.10 करोड़ रुपये हो चुका है.

'सीन' की कमाई 265 करोड़ के पार

'रामायण' के ठीक अगले दिन यानी 6 नवंबर को तमिल स्टार सूर्या की फिल्म 'सीन' आई. इसका भी शानदार कलेक्शन हुआ. सीन ने 22 दिनों में (27 नवंबर तक) भारत में टोटल 153.12 करोड़ रुपये कमा लिए थे. वहीं दुनियाभर में इसका कलेक्शन 267.38 करोड़ रुपये हो चुका है. रामायण की आंधी के बीच भी सीन ने अपना दमखम दिखाया.

'ओम: चैप्टर 1'

'ओम: चैप्टर 1' तमिल स्टार धनुष और मलयालम अभिनेता ममूटी की फिल्म है. ये मूवी सिनेमाघरों में 20 नवंबर को रिलीज हुई थी. 27 नवंबर तक इसने भारत में आठ दिनों में 71.77 करोड़ रुपये और वर्ल्डवाइड 114.30 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन किया.

'जेलर 2'

रजनीकांत की फिल्म 'जेलर 2' थिएटर्स में 15 अक्टूबर को रिलीज हुई थी. इसकी अब तक टोटल नेट कमाई भारत में 475.61 करोड़ रुपये और दुनियाभर में 836.19 करोड़ रुपये दर्ज की गई. वहीं इसका नवंबर का टोटल इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 30.51 करोड़ रुपये और वर्ल्डवाइड 43.79 करोड़ रुपये रहा.

'मूकुथी अम्मन'

'सीन' के साथ नयनतारा की फिल्म 'मूकुथी अम्मन' भी रिलीज हुई थी. लेकिन, ये फ्लॉप निकल गई. 100 करोड़ के बजट में बनी मूकुथी अम्मन ने अब तक भारत में सिर्फ 21.57 करोड़ और वर्ल्डवाइड 24.85 करोड़ रुपये का ही बिजनेस किया.

'ये प्रेम मोल लिया' और 'गनमास्टर जी9'

आयुष्मान खुराना की फिल्म 'ये प्रेम मोल लिया' और इमरान हाशमी की फिल्म 'गनमास्टर जी9' थिएटर्स में 27 नवंबर को रिलीज हुई. ओपनिंग डे पर ये प्रेम मोल लिया ने वर्ल्डवाइड ग्रॉस 8.45 करोड़ रुपये और गनमास्टर जी9 ने 4.60 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया.

नवंबर 2026 में सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्में (वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन)

रामायण- 1,790.10 करोड़ रुपये

सीन- 267.38 करोड़ रुपये

ओम- 114.30 करोड़ रुपये

जेलर 2- 43.79 करोड़ रुपये (सिर्फ नवंबर का कलेक्शन)

मूकुथी अम्मन- 24.85 करोड़ रुपये

ये प्रेम मोल लिया- 8.45 करोड़ रुपये (डे-1)

गनमास्टर जी9- 4.60 करोड़ रुपये (डे-1)

बॉक्स ऑफिस के लिहाज से नवंबर महीना जबरदस्त रहा. 'रामायण' की रिलीज के बाद इंडियन फिल्मों के बॉक्स ऑफिस पर बंपर उछाल दर्ज की गई है. केवल नंबर महीने में इंडियन फिल्मों का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 2253.47 करोड़ रुपये रहा.

नोट- बॉक्स ऑफिस आंकड़े सैकनिल्क से लिए गए हैं.