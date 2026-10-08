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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'हीरो की तरह बाल मत बनाना', शाहरुख खान ने नाना पाटेकर संग याद की पहली मुलाकात

'हीरो की तरह बाल मत बनाना', शाहरुख खान ने नाना पाटेकर संग याद की पहली मुलाकात

नाना पाटेकर के निधन पर शाहरुख खान ने शोक व्यक्त किया है और इस दुख की घड़ी में किंग खान ने दुख जताया है. उन्होंने एक्स पर पोस्ट लिखकर दुख जाहिर किया और उनके साथ पहली मुलाकात का किस्सा शेयर किया है.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 08 Oct 2026 05:36 PM (IST)
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नाना पाटेकर के निधन ने हर किसी को सदमे में डाल दिया है. इस दुख की घड़ी में शाहरुख खान ने एक्स पर लंबी चौड़ी पोस्ट शेयर की और नाना पाटेकर को यादकर उनके संग अपनी पहली मुलाकात का किस्सा शेयर किया है. किंग खान ने बताया कि कैसे वो हीरो के जैसे उनके सामने अपने बालों में हाथ फेर रहे थे और तभी नाना ने उनके हाथ पर मारकर जिंदगी की बड़ी सीख दी थी. उन्होंने अभिनेता को पहले ही कह दिया था कि वो एक्टर हैं.

नाना पाटेकर के निधन पर शाहरुख खान ने एक्स पर लंबी चौड़ी पोस्ट शेयर की है. इसमें उन्होंने उनके साथ एक फोटो भी साझा की. इसके साथ अभिनेता ने पहली मुलाकात का किस्सा साझा किया और लिखा, 'जब मैं उनसे पहला मिला तो झिझक की वजह से मैंने अपने बालों से खेलना शुरू कर दिया था तो उन्होंने मेरे हाथ को झटक दिया और कहा- हीरो की तरह बाल मत बनाना...तू तो एक्टर है.'

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'वो चापलूसी नहीं करते थे...'

शाहरुख खान आगे लिखते हैं, 'वो चापलूसी नहीं करते थे वो आपको वो नहीं कहते थे, जो आप सुना चाहते थे. वो आपको वो कहते थे जो आपको सुनने की जरूरत थी. यही थे नाना. सीधे-सादे थोड़े रुखे, ईमानदार और उनकी मुस्कान बेहद खूबसूरत थी. उनका स्नेहा जताने का तरीका हमेशा से ही अनोखा रहा. वो पहले आप पर चिल्लाते थे और फिल्म तीसरी या चौथी गाली के बीच आपको एहसास होता था कि आपको गले लगाया जा रहा है. वो मुझसे प्यार करते थे और मैं भी उनसे करता था.'

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
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Published at : 08 Oct 2026 05:12 PM (IST)
Tags :
नाना पाटेकर शाहरुख खान
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