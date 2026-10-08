'हीरो की तरह बाल मत बनाना', शाहरुख खान ने नाना पाटेकर संग याद की पहली मुलाकात

नाना पाटेकर के निधन ने हर किसी को सदमे में डाल दिया है. इस दुख की घड़ी में शाहरुख खान ने एक्स पर लंबी चौड़ी पोस्ट शेयर की और नाना पाटेकर को यादकर उनके संग अपनी पहली मुलाकात का किस्सा शेयर किया है. किंग खान ने बताया कि कैसे वो हीरो के जैसे उनके सामने अपने बालों में हाथ फेर रहे थे और तभी नाना ने उनके हाथ पर मारकर जिंदगी की बड़ी सीख दी थी. उन्होंने अभिनेता को पहले ही कह दिया था कि वो एक्टर हैं.

नाना पाटेकर के निधन पर शाहरुख खान ने एक्स पर लंबी चौड़ी पोस्ट शेयर की है. इसमें उन्होंने उनके साथ एक फोटो भी साझा की. इसके साथ अभिनेता ने पहली मुलाकात का किस्सा साझा किया और लिखा, 'जब मैं उनसे पहला मिला तो झिझक की वजह से मैंने अपने बालों से खेलना शुरू कर दिया था तो उन्होंने मेरे हाथ को झटक दिया और कहा- हीरो की तरह बाल मत बनाना...तू तो एक्टर है.'

'वो चापलूसी नहीं करते थे...'

शाहरुख खान आगे लिखते हैं, 'वो चापलूसी नहीं करते थे वो आपको वो नहीं कहते थे, जो आप सुना चाहते थे. वो आपको वो कहते थे जो आपको सुनने की जरूरत थी. यही थे नाना. सीधे-सादे थोड़े रुखे, ईमानदार और उनकी मुस्कान बेहद खूबसूरत थी. उनका स्नेहा जताने का तरीका हमेशा से ही अनोखा रहा. वो पहले आप पर चिल्लाते थे और फिल्म तीसरी या चौथी गाली के बीच आपको एहसास होता था कि आपको गले लगाया जा रहा है. वो मुझसे प्यार करते थे और मैं भी उनसे करता था.'