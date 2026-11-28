आयुष्मान खुराना इन दिनों अपनी फिल्म ‘ये प्रेम मोल लिया’ को लेकर चर्चा में है. उनकी मां पूनम खुराना ने भी यह फिल्म देखी है, जिसके बाद उनका रिएक्शन सामने आया है. आयुष्मान ने खुद अपनी मां का दिल छू लेने वाला वीडियो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है. उन्होंने जो वीडियो शेयर किया है, उसमें उनकी मां इमोशनल होती दिख रही हैं.

मां का यह रिएक्शन आयुष्मान के लिए बेहद खास पल है. फिल्म देखकर भावुक हुईं उनकी मां ने बताया कि फिल्म ने उन्हें गहराई से प्रभावित किया और फिल्म के कई डायलॉग्स पर उनके आंसू रुक नहीं पाए.

‘ये प्रेम मोल लिया’ देखकर क्या बोलीं एक्ट्रेस आयुष्मान खुराना की मां

आयुष्मान की फिल्म देखने के बाद उनकी मां ने फिल्म के हर पहलू की तारीफ की, चाहे वह डायलॉग हों या इमोशनल सीन. जब आयुष्मान ने उनसे पूछा कि उन्हें पिक्चर कैसी लगी, तो उन्होंने कहा, ‘बहुत अच्छी लगी.’

इस पर आयुष्मान ने पूछा कि क्या अच्छा लगा, तो उनकी मां ने बताया, ‘सब कुछ अच्छा लगा. सब एक से बढ़कर एक था. क्या डायलॉग थे. क्या एक्टिंग थी.’ फिर आयुष्मान ने मां से पिक्चर देखकर रोने का कारण पूछा तो उनकी मां फिर से भावुक हो गई. आयुष्मान ने पूछा कि आप कब-कब रोए, तब उन्होंने कहा, ‘हर जगह रोई. जब-जब आप कोई भी डायलॉग बोल रहे हो, रोना आ जाता था मुझे.’

आयुष्मान की मां के लिए ये गर्व का पल था और ये सोचकर वे भावुक भी हो रही थी कि आयुष्मान को उन्होंने जन्म दिया है. उन्होंने फिल्म को 100 में से पूरे 100 नंबर दिए. ये सुनकर आयुष्मान हंस पड़े.

View this post on Instagram A post shared by Ayushmann Khurrana (@ayushmannk)

बॉक्स ऑफिस पर कैसा रहा 'ये प्रेम मोल लिया' के लिए पहला दिन

सूरज बड़जात्या के निर्देशन में बनी 'ये प्रेम मोल लिया' 27 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई. फिल्म में आयुष्मान खुराना और शरवरी वाघ मुख्य भूमिकाओं में हैं. हालांकि, रिलीज के पहले दिन फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिला. सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म ने पहले दिन करीब 4 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया.

खास बात यह है कि धीमी शुरुआत के बावजूद 'ये प्रेम मोल लिया' आयुष्मान खुराना के करियर की टॉप 10 ओपनिंग फिल्मों में शामिल हो गई. इसने उनकी फिल्म 'डॉक्टर जी' के 3.87 करोड़ रुपये के ओपनिंग डे कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया.