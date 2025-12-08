बिग बॉस 19 में धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि, ही-मैन का वीडियो देख फूट-फूटकर रोए सलमान खान
Bigg Boss 19 Grand Finale: बिग बॉस 19 के ग्रैंड फिनाले में दिग्गज दिवंगत एक्टर धर्मेंद्र को याद किया. धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि देते हुए सलमान खान खुद को संभाल नहीं पाए और लाइव शो में रो पड़े.
बिग बॉस 19 के ग्रैंड फिनाले के दौरान हिंदी सिनेमा के ‘ही-मैन’ धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि दी गई. शो में धर्मेंद्र का एक थ्रोबैक वीडियो चलाया गया जिसे देखकर सलमान खान की आंखों में आंसू आ गए. वो खूद को जब तक संभालते उनकी आंखें आंसुओं से भर आईं.
शो में दिखाई गई एक थ्रोबैक क्लिप में सलमान खान धर्मेंद्र को 'बड़े भाई' और 'पितातुल्य' कहकर संबोधित करते नज़र आए. सलमान ने कहा, 'मेरे सबसे पसंदीदा हीरो, बड़े भाई जैसे, पितातुल्य… हर सीज़न में वो इस शो में आए हैं'. और इस सीज़न में वो यहां नहीं आ सके…'
शो में दिखाई गई धर्मेंद्र की स्पेशल क्लिप
इसके बाद शो में धर्मेंद्र के शो में बिताए पलों की एक स्पेशल क्लिप दिखाई गई. इस वीडियो में दिवंगत अभिनेता धर्मेंद्र कहते दिखे, 'सलमान का शो हो और धर्मेंद्र ना आए'. यह सुनकर सलमान की आंखें नम हो गईं. क्लिप में धर्मेंद्र ने अगले सीजन में वापसी का वादा भी किया था. मगर वो नहीं आ सके.
बता दें कि 8 दिसंबर को धर्मेंद्र की बर्थ एनिवर्सरी है.
रोते हुए बोले सलमान खान
वीडियो खत्म होते ही सलमान कुछ पल के मौन हो जाते हैं और वह रो पड़ते हैं. वह दबी आवाज में आगे कहते हैं, 'जब आप लोग अंदर थे, हमने धर्मेंद्र जी को खो दिया. मुझे नहीं लगता उनसे बेहतर कोई आदमी है. उन्होंने जो अपनी जिंदगी जी है, वह किंग लाइफ जी है. वह दिल खोलकर जीये हैं. एंटरटेनमेंट में 60 साल दिए हैं. उन्होंने हमें सनी दिया है, बॉबी दिया है और ईशा दी हैं. और सबसे अमेजिंग बात ये है कि जिस वक्त से उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री जॉइन की है और आखिरी तक, उनका सिर्फ एक ही मकसद था कि काम करना है, अच्छा काम करना है.
धर्मेंद्र ने हमें हर रोल में एंटरटेन किया
आगे सलमान खान ये भी कहा, 'हर रोल में उन्होंने (धर्मेंद्र) हमें एंटरटेन किया है. हर किस्म का काम उन्होंने किया है. उन्होंने कॉमेडी की है, एक्शन किया है, ड्रामा किया, इमोशन किया और हर रोल में हमें एंटरटेन किया है. मैंने अपने करियर में सिर्फ धरम जी को फॉलो किया है. तो मेरे लिए कोई और अभिनेता नहीं है, सिर्फ धरम जी हैं. वो एक मासूम चेहरा और हीमैन की बॉडी लेकर आए थे. एक चार्मिंग कैरेक्टर और पर्सनालिटी लेकर आए थे और वो आखिरी तक उनके पास था. लव यू धरम जी, ऑलवेज मिस यू.'.
अंतिम विदाई में भी शामिल हुए थे सलमान खान
सलमान के ये शब्द सुनकर फाइनलिस्ट गौरव, फरहाना और प्रणित भी शांत और भावुक हो गए. आपको बता दें कि धर्मेंद्र का 24 नवंबर को निधन हो गया. नवंबर की शुरुआत में उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था,जहां कई सितारे उनका हाल जानने पहुंचे. इसी दौरान सलमान खान भी अस्पताल में उनसे मिलने पहुंचे थे. इतना ही नहीं धर्मेंद्र को अंतिम विदाई देने सलमान खान श्मशान घाट भी पहुंचे.
