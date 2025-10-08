अरबाज खान और शूरा खान ने अपने पहले बच्चे का 5 अक्तूबर को स्वागल किया. शूरा ने बेबी गर्ल को जन्म दिया है.कपल को फैंस बेटी के जन्म की बधाई दे रहे हैं. अब हाल ही में अरबाज और शूरा ने अपनी बेटी के नाम को भी रिवील किया है.कपल ने अपनी लाडली का नाम सिपारा खान रखा है.ऐसे में खान परिवार के फैंस ये जानना चाहते हैं कि इस फैमिली में कुल कितने बच्चे हैं और सबके क्या नाम हैं.तो चलिए इस आर्टिकल के जरिए जानते हैं..

फिल्मों में काम करने वाले परिवार के पहले सदस्य हैं सलीम खान. उन्होंने सलमान खान से शादी की और कपल के चार बच्चे हुए. इनके बच्चों का नाम सलमान खान, अरबाज खान, अलवीरा खान अग्निहोत्री और सोहेल खान है.बता दें इन चार बच्चों के अलावा सलीम खान की एक बेटी और है.

हेलन के नहीं हैं बच्चे

दरअसल, अर्पिता खान को सलीम खान ने गोद लिया है. लेकिन पूरा खान परिवार अर्पिता को जान से बढ़कर प्यार देता है. 1981 में सलीम खान ने हेलन से दूसरी शादी की. हालांकि, हेलन से उन्हें कोई बच्चा नहीं है.सलीम खान के बेटे सलमान ने शादी नहीं की है, वो अभी भी सिंगल हैं.





वहीं, उनके दूसरे बेटे अरबाज खान ने दो शादियां कीं. अरबाज ने पहली शादी मलाइका अरोड़ा से की थी, जिनसे उनका एक बेटा है. अरबाज और मलाइका के बेटे का नाम अरहान खान है. 2017 में इस कपल का तलाक हो गया. 2023 में अरबाज ने शूरा संग दूसरी शादी की और अब 2025 में ये कपल बेबी गर्ल के पेरेंट्स बने हैं.

अलविरा के हैं दो बच्चे

बता दें पहली शादी से शूरा को भी एक बेटी है.हालांकि, उसके बारे में ज्यादा जानकारी मौजूद नहीं है. सलीम खान और सलमान की बेटी अलविरा खान अग्निहोत्री ने एक्टर और फिल्म प्रोड्यूसर अतुल अग्निहोत्री के संग शादी की है. इस कपल के दो बच्चे हैं, अयान और अलीजेह अग्निहोत्री.

सलीम खान के तीसरे बेटे सोहेल खान ने 1998 में सीमा सजदेह संग शादी की थी. हालांकि, 2024 में दोनों का तलाक हो गया. इस एक्स कपल के दो बेटे हैं, जिनका नाम निर्वाण खान और योहान खान है. खान परिवार की सबसे छोटी और लाडली बेटी अर्पिता खान ने आयुष शर्मा संग शादी की है.इस कपल के भी दो बच्चे हैं, जिनके नाम आहिल शर्मा और आयत शर्मा है.

