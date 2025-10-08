'अनुपमा' को छोड़ने पर मजबूर हुई ये हसीना, रातोंरात शो से कटा पत्ता
स्टार प्लस के पॉपुलर शो 'अनुपमा' को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है. दावा किया जा रहा है कि रुपाली गांगुली के शो से रातोंरात एक हसीना का पत्ता साफ हो चुका है. चलिए जानते हैं वो कौन है.
रुपाली गांगुली के शो 'अनुपमा' में कब क्या हो जाए ये बात कोई नहीं जानता है. पिछले पांच सालों से ये शो प्रसारित हो रहा है और कास्ट से लेकर कहानी तक में कई बड़े बदलाव आ चुके हैं.आपको ये जानकर झटका लगेगा कि हाल ही में एक हसीना ने शो को अलविदा कह दिया है.
यहां हम जिसकी बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि विदुशी तिवारी हैं. विदुशी इस शो में ईशानी की भूमिका में नजर आ रही थीं.रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि तबीयत की वजह से विदुशी ने इस शो को छोड़ने का फैसला लिया है. क्योंकि पिछले काफी वक्त से विदुशी शो में नजर नहीं आ रही हैं.
शो से गायब है ईशानी
अनुपमा में कुछ महीनों पहले दिखाया गया था कि विदुशी के कैरेक्टर ने ड्रग्स लेना शुरू कर दिया है.उसके बाद अनुपमा ने ईशानी की खूब क्लास ली थी. अब काफी वक्त से विदुशी के कैरेक्टर को अचानक शो से गायब कर दिया गया है.ये पहली बार नहीं हुआ जब किसी कलाकार ने बीमार होने की वजह से शो को छोड़ दिया हो.
इससे पहले निधि शाह ने भी तबीयत का हवाला देकर अनुपमा को अलविदा कह दिया था.बता दें सुधांशु पांडे ने भी जब शो छोड़ा था तो मेंटल हेल्थ का हवाला दिया था. वैसे शो में विदुशी तिवारी के कैरेक्टर ईशानी पर खासा ध्यान नहीं दिया जा रहा था.
शाह हाउस पर नहीं है मेकर्स का फोकस
रक्षाबंधन के मौके पर विदुशी की केवल एक झलक दिखाई गई थी.शो में वहीं राजा और ईशानी की लव स्टोरी को भी बीच में ही रोक दिया गया था.शो में मेकर्स ने राजा और परी की शादी करवा दी. इन दिनों मेकर्स शाह परिवार पर ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं.
