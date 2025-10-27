हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
80 साल की हुईं सलमान खान के बॉडीगार्ड की मां, शेरा ने मां को किस करते हुए शेयर की तस्वीरें

Shera Mother Birthday: सलमान खान के बॉडीगार्ड शेरा भी उन्हीं की तरह सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं. शेरा की फैन फॉलोइंग भी अच्छी खासी है. शेरा अक्सर अपनी फैमिली की झलक फैंस को दिखाते रहते हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: दीक्षा छाबड़ा | Updated at : 27 Oct 2025 02:19 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान हमेशा सुर्खियों में रहते हैं. उनके साथ टाइट सिक्योरिटी रहती है और एक शख्स है जो हमेशा उनके साथ साए की तरह रहता है. वो शख्स कोई और नहीं बल्कि उनका बॉडीगार्ड शेरा है. शेरा हमेशा हर जगह सलमान के साथ नजर आते हैं. शेरा और उनके परिवार को सलमान अपनी फैमिली ही मानते हैं. सलमान खान की तरह शेरा की फैन फॉलोइंग कम नहीं है. लाखों लोग उन्हें सोशल मीडिया पर फॉलो करते हैं.

शेरा अपनी फैमिली के काफी क्लोज हैं. वो अक्सर उनके साथ सोशल मीडिया पर फोटोज भी शेयर करते रहते हैं. आज शेरा की मां का बर्थडे है. बर्थडे के मौके पर शेरा ने अपनी मां पर खूब प्यार लुटाया है. उन्होंने मां के साथ फोटोज शेयर की हैं.

शेरा ने मां पर लुटाया प्यार

शेरा ने सोशल मीडिया पर मां को किस करते हुए ढेर सारी फोटोज शेयर की हैं. वो मां को गाल पर किस करते नजर आ रहे हैं. दोनों मां-बेटे साथ में बड़े ही प्यारे लग रहे हैं. शेरा की मां 80 साल की हो गई हैं. उन्होंने फोटोज शेयर करते हुए लिखा- 'मां, मेरी प्यारी, मेरी ज़िंदगी, मैं सब कुछ तुम्हारा कर्जदार हूं मां. मेरी रानी को 80वें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं. पापा, इस खास दिन पर आपकी बहुत याद आ रही है. हमें पता है कि आपका आशीर्वाद और प्यार हमेशा हमारे साथ है.' शेरा के इस पोस्ट पर कई लोग कमेंट करके उनकी मां को बर्थडे विश कर रहे हैं. एक ने लिखा- हैप्पी बर्थडे आंटीजी, दूसरे ने लिखा- गॉड ब्लेस यू आंटीजी.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Shera (@beingshera)

शेरा की फैमिली की बात करें तो उनका बेटा भी बॉलीवुड में कदम रखने की तैयारी कर रहा है. वो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहता है. शेरा के बेटे ने कई बार सलमान खान के साथ फोटोज सोशल मीडिया पर शेयर की हैं.

Published at : 27 Oct 2025 02:19 PM (IST)
