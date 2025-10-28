हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड18 साल बाद फिर बड़े पर्दे पर साथ नजर आएंगे गोविंदा और सलमान खान, जानें- कौन सी फिल्म में दिखेगी 'पार्टनर' जोड़ी?

Salman Khan- Govinda Upcoming Film: सलमान खान और गोविंदा अपनी सुपर-डुपर हिट फिल्म पार्टनर के 18 साल बाद फिर से एक फिल्म में साथ दिखाई देंगे. दोनों के एक प्रोजेक्ट में काम करने की खबरें हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 28 Oct 2025 11:03 AM (IST)
गोविंदा और सलमान खान के फैंस के लिए गुड़ न्यूज है. दरअसल खबर है कि दोनों सितारे लगभग दो दशकों के बाद फिर से पर्दे पर साथ में धमाल मचाने के लिए तैयार हैं. हफ़्तों से चल रही अटकलों पर विराम लगाते हुए, इस प्रोजेक्ट से जुड़े एक सूत्र ने आखिरकार कंफर्म कर दिया है कि ‘पार्टनर’ जोड़ी फिर से साथ आ रही है.

गोविंदा और सलमान खान की साथ में आ रही फिल्म?
बता दें कि बॉलीवुड हंगामा की एक रिपोर्ट के मुताबिक सूत्र के हवाले जानकारी मिली है, " सलमान खान और गोविंदा एक प्रोजेक्ट के लिए साथ आ रहे हैं. फिल्म अभी शुरुआती दौर में है और अभी तक इसका टाइटल तय नहीं हुआ है. फ़िलहाल इसकी जानकारी सीक्रेट रखी जा रही है, लेकिन फैंस इस आइकॉनिक जोड़ी के एक शानदार रीयूनियन की उम्मीद ज़रूर कर सकते हैं."

में बिग बॉस में एक हिंट दिया था कि गोविंदा के साथ कुछ एक्साइटिंग काम हो सकता है. इसके बाद से इस जोड़ी के रीयूनियन की चर्चाएं तेज़ हो गईं. हालांकि अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है, लेकिन सोशल मीडिया पर पहले से ही एक्साइटमेंट का माहौल है, फैंस को उम्मीद है कि लंबे समय से मचअवेटेड ये री यूनियन एक और हंसी से भरपूर एंटरटेनर लेकर आएगा.

पार्टनर’ में नजर आई थी गोविंदा और सलमान की जोड़ी
गौतलब है कि सलमान खान और गोविंदा ने आखिरी बार डेविड धवन की 2007 की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'पार्टनर' में स्क्रीन स्पेस शेयर किया था. ये फिल्म बॉलीवुड की सबसे सफल कॉमेडी फिल्मों में से एक है. उनकी नेचुरल दोस्ती और बेहतरीन कॉमिक टाइमिंग ने इस जोड़ी को यादगार बना दिया. 


गोविंदा ने कमबैक का दिया था हिंट
हाल ही में, गोविंदा ने फैंस को अपने कमबैक का हिंट दिया था. उन्होंने कहा कि वह "एक नई पारी के लिए पूरी तरह तैयार हैं." गोविंदा ने इंस्टाग्राम पर फिल्म सिटी के एक सेट से अपनी एक तस्वीर भी शेयर की थी. अपनी बेहतरीन कॉमिक टाइमिंग और डांस मूव्स के लिए मशहूर गोविंदा इस तस्वीर में, चटख पीले रंग की जैकेट, जिस पर बारीक पैटर्न हैं, सफेद टी-शर्ट, नीली जींस और भूरे रंग के जूते पहने हुए मुस्कुराते हुए खड़े हुए दिखाई दे रहे थे.

सलमान खान वर्क फ्रंट
इस बीच, सलमान के वर्क फ्रंट की बात करें तो एक्टर इन दिनों 'बैटल ऑफ गलवान' की शूटिंग में बिजी हैं. इसके साथ ही सुपरस्टार अपने मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल शो बिग बॉस 19 को भी होस्ट कर रहे हैं.

 

Published at : 28 Oct 2025 11:03 AM (IST)
