ओटीटी लवर्स के लिए दिसंबर के हफ्ते में एंटरटेनमेंट के लिए बहुत कुछ आ रहा है. दरअसल पूरे वीक अलग-अलग जॉनर की फिल्में और सीरीज ओटीटी के तमाम प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो रही हैं. इनमें हॉरर कॉमेडी ‘थामा’ से लेकर रश्मिका मंदाना स्टारर ‘द गर्लफ्रेंड’ तक शामिल हैं. तो चलिए यहां पूरी लिस्ट के साथ ये जान लेते हैं कि ये फिल्में और सीरीज किन प्लेटफॉर्म पर कब रिलीज हो रही हैं.

थामा

आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना स्टारर एक वैम्पायर लव स्टोरी, थाम सुपरहिट मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की पांचवीं फिल्म है. बड़े पर्दे पर धमाल मचाने के बाद अब ये फिल्म ओटीटी पर रिलीज होने जा रही है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, ये फिल्म 2 दिसंबर को स्ट्रीमिंग डेब्यू के लिए तैयार है, लेकिन शुरुआती हफ्तों के लिए यह रेंट पर उपलब्ध होगी. कहा जा रहा है कि थामा 16 दिसंबर से प्राइम वीडियो सब्सक्राइबर्स के लिए फ्री में अवेलेबल होगी.

द गर्लफ्रेंड

रश्मिका मंदाना की क्रिटिक्स द्वारा सराही गई द गर्लफ्रेंड ने बॉक्स ऑफिस पर भी अच्छी कमाई की थी. यह फिल्म आज के ज़माने के रिश्तों और प्यार में होने वाली छोटी-मोटी टॉक्सिसिटी को दिखाती है. बता दें कि अब ये फिल्म ओटी पर डेब्यू करने जा रही है. द गर्लफ्रेंड को 5 दिसंबर से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम कर सकते हैं.

डाइस इरा

प्रणव मोहनलाल की स्लीपर हिट, मलयालम हॉरर फिल्म डाइस इरा कई भाषाओं में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम होने वाली है. इसमें लीड कैरेक्टर एक महिला की सुसाइड के बाद उसकी चीज़ों को सुरक्षित रखने के बाद सुपरनैचुरल एक्टिविटीज़ देखने लगता है. इसे ओटीटी के प्लेटफॉर्म जियो हॉट स्टार पर 5 दिसंबर से स्ट्रीम कर सकेंगे.

कुट्ट्रम पुरिंधवन

जाने-माने एक्टर पसुपति इस ज़बरदस्त तमिल क्राइम-ड्रामा में भास्कर का रोल कर रहे हैं, जो एक पहले पुलिसवाला था. उसकी अच्छी नीयत वाली कोशिशें तब बुरी तरह उलटी पड़ जाती हैं जब एक छोटी लड़की गायब हो जाती है. जैसे-जैसे गिल्ट बढ़ता है और प्रेशर बढ़ता है, भास्कर एक ऐसी मुश्किल इन्वेस्टिगेशन में फंस जाता है जो ड्यूटी और ज़मीर के बीच खड़ी हो जाती है. विदार्थ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर और लक्ष्मी प्रिया चंद्रमौली परेशान मां का रोल कर रही हैं. इस तमिल क्राइम थ्रिलर शो का पहला सीज़न 5 दिसंबर से ओटीटी के प्लेटफॉर्म सोनी लिव पर एंजॉय कर सकेंगे.

धूलपेट पुलिस स्टेशन

यह वेब सीरीज़ तमिल और तेलुगु में रिलीज़ होगी, जो पुलिस प्रोसिजरल पर एक नया और मज़ेदार नज़रिया है. शो के हर हफ़्ते एपिसोड दिखाए जाएँगे, जिससे आगे क्या होने वाला है, इसका इंतज़ार रहेगा. इसके एपिसोड 5 दिसंबर से अहा पर स्ट्रीम होंगे.

द नाइट माई डैड सेव्ड क्रिसमस 2

एक पूरी तरह से क्रिसमस मूवी, द नाइट माई डैड सेव्ड क्रिसमस 2, 5 दिसंबर से नेटफ्लिक्स रपर स्ट्रीम होगी. इसकी कहानी एक पिता, उसके टीनएज बेटे और उनके दोस्तों की है, जिन्हें क्रिसमस बचाने के लिए सांता को बचाना होगा.

द बैड गाइज़ 2

द बैड गाइज़ 2 एक एनिमेटेड हीस्ट कॉमेडी फ़िल्म है जो बच्चों की बुक सीरीज़ द बैड गाइज़ पर बेस्ड है. वॉइस कास्ट में नताशा लियोन, सैम रॉकवेल, डेनियल ब्रूक्स, मारिया बाकालोवा और भी बहुत से लोग शामिल हैं. यह 1 दिसंबर से ओटीटी के प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम हो गई है.

लव इज ब्लाइंड इटली

इस बार नेटफ्लिक्स का बहुत पॉपुलर रियलिटी शो, लव इज़ ब्लाइंड, इटली पहुंच गया है. यह शो सिंगल पुरुषों और महिलाओं को कुछ टास्क के ज़रिए प्यार पाने में मदद करता है. यूनाइटेड स्टेट्स में शुरू हुआ यह शो अर्जेंटीना, ब्राज़ील, जापान, स्वीडन, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी और दूसरे ग्यारह देशों में दिखाया जा चुका है. इसे 1 दिसंबर से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम कर सकते हैं.

विद लव, मेघन

विद लव, मेघन का हॉलिडे सीज़न 3 दिसंबर, 2025 को नेटफ्लिक्स पर प्रीमियर होगा। इस सीज़न में, डचेस ऑफ़ ससेक्स अपनी हॉलिडे परंपराएं, रेसिपी, वॉर्डरोब के ज़रूरी सामान और त्योहारों की ढेर सारी खुशियां शेयर करेंगी.

घरवाली पेड़वाली

अनोखी फ़ैमिली हॉरर कॉमेडी, घरवाली पेड़वाली, वाराणसी में सेट है.यह जीतू पांडे की कहानी है, जिसे अपनी कुंडली से जुड़े अंधविश्वासी बुराइयों को दूर करने के लिए अपनी शादी से पहले एक पीपल के पेड़ से शादी करने के लिए मजबूर किया जाता है.उसे इस बात का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं है कि उस पेड़ पर दशकों से लतिका नाम की एक भूतनी रहती है. सावी से शादी के बाद, चीज़ें तब अजीब मोड़ ले लेती हैं जब वह खुद को अपनी दो दुल्हनों के बीच फंसा हुआ पाता है. इसे ओटीटी के प्लेटफॉर्म जी5 पर 5 दिसंबर से एंजॉय कर सकते हैं.

द ग्रेट इंडियन प्री-वेडिंग शो

तेलुगु स्लाइस-ऑफ़-लाइफ़ कॉमेडी ड्रामा, द ग्रेट इंडियन प्री-वेडिंग शो में थिरुवीर और टीना श्रव्या लीड रोल में हैं. यह एक छोटे शहर के फ़ोटोग्राफ़र की कहानी है जो एक पॉलिटिशियन के लिए प्री-वेडिंग शूट करने का काम लेता है. चीज़ें तब बहुत बुरी तरह बिगड़ जाती हैं जब उसका असिस्टेंट वह मेमोरी कार्ड खो देता है जिसमें तस्वीरें स्टोर होती हैं. इसे ओटीटी के प्लेटफॉर्म जी5 पर 5 दिसंबर से स्ट्रीम कर सकते हैं.