रंभा ने अपने करियर में 'बंधन', 'क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता' और 'जुड़वा' जैसी फिल्मों में काम किया है. लेकिन, पिछले 14 साल से वो इंडस्ट्री से गायब हैं. एक्ट्रेस ने करियर के पीक पर शादी कर इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया. हिंदी फिल्मों के साथ-साथ रंभा ने साउथ में भी काम किया.

फिलहाल रंभा अपनी फैमिली के संग कनाडा में रहती हैं और फैमिली के संग टाइम स्पेंड कर रही हैं. एक दौर था जब रंभा ने बॉलीवुड से लेकर साउथ सिनेमा तक ग्लैमर और एक्टिंग से दर्शकों को खूब एंटरटेन किया. हालांकि, शादी के बाद वो फिल्मों से दूर हो गईं.

रंभा के पति का कनाडा में है बिजनेस

बता दें रंभा के पति 2,000 करोड़ रुपये के साम्राज्य के मालिक हैं. बता दें 2010 में रंभा ने बिजनेसमैन इंद्रकुमार पद्मनाभन संग शादी कर ली और विदेश में बस गईं. इस कपल की दो बेटियां और एक बेटा है. रंभा के पति का कनाडा में बिजनेस है, वो कई कंपनियों को संचालित करते हैं.

होम इंटीरियर के लिए प्रसिद्ध मैजिक वुड्स कंपनी के निदेशन इंद्रकुमार हैं. इस कंपनी के अलावा रंभा के नाम पर एक कंपनी सहित कुल 5 कंपनियों का संचालन करते हैं. इनमें से कुछ कंपनियां चेन्नई में भी चल रही है. इसके अलावा, श्रीलंका में युद्ध से प्रभावित छात्रों की शिक्षा में बदलाव लाने के लिए शिक्षा संस्थानों और उनके रोजगार के लिए कुछ आईटी कंपनियों की स्भापना भी रंभा के पति ने की है.

बता दें रंभा ने छोटी उम्र में ही एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा था. एक बार स्कूल फंक्शन में रंभा ने प्ले में हिस्सा लिया था. साउथ के मशबूर डायरेक्टर हरिहरन इस प्रोग्राम में शामिल हुए थे. परफॉर्मेंस से इंप्रेस होकर हरिहरण ने 15 साल की रंभा को मलयाली फिल्म सरगम में कास्ट कर लिया.

