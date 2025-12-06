हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडब्राइडल लुक में दिखना है गॉर्जियस, बॉलीवुड की इन हसीनाओं से ले इंस्पिरेशन

ब्राइडल लुक में दिखना है गॉर्जियस, बॉलीवुड की इन हसीनाओं से ले इंस्पिरेशन

Bridal Look Inspiration: अगर आप अपनी शादी में सबसे गॉर्जियस दिखना चाहती हैं, तो बॉलीवुड की इन एक्ट्रेसेस के ब्राइडल लुक्स आपके लिए परफेक्ट इंस्पिरेशन बन सकते हैं आइए देखते हैं तस्वीरें.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 06 Dec 2025 10:40 AM (IST)
Bridal Look Inspiration: अगर आप अपनी शादी में सबसे गॉर्जियस दिखना चाहती हैं, तो बॉलीवुड की इन एक्ट्रेसेस के ब्राइडल लुक्स आपके लिए परफेक्ट इंस्पिरेशन बन सकते हैं आइए देखते हैं तस्वीरें.

अगर आप ब्राइडल लुक में एक रॉयल, ट्रेडिशनल या ग्लैम टच चाहती हैं, तो बॉलीवुड की हसीनाएं आपके लिए बेस्ट गाइड बन सकती हैं. आलिया भट्ट, कृति सेनन और कियारा आडवाणी जैसी कई एक्ट्रेस से आप इंस्पिरेशन ले सकती हैं, जिनके लुक कॉपी करके आप गॉर्जियस दिख सकती हैं.

1/7
कृति सेनन के इस ब्राइडल लुक की बात करें तो एक्ट्रेस रेड और गोल्डन एम्ब्रॉयडरी वाले हैवी ब्राइडल लहंगे में नजर आ रही हैं. उनके आउटफिट पर किया गया सीक्विन वर्क इसे और भी रॉयल बना रहा है. साथ ही उन्होंने मैचिंग डुपट्टा सिर पर कैरी किया है, जिस पर गोल्डन बॉर्डर का सुंदर काम किया गया है. कृति ने अपने लुक को कंप्लीट करने के लिए स्टेटमेंट ज्वेलरी, जैसे हैवी नेकलेस, मांगटीका और चूड़ियां पहनी हैं. उनका मेकअप भी बेहद ग्लैम और एलीगेंट रखा गया है, जो पूरे ब्राइडल लुक को परफेक्ट फिनिश देता है.
कृति सेनन के इस ब्राइडल लुक की बात करें तो एक्ट्रेस रेड और गोल्डन एम्ब्रॉयडरी वाले हैवी ब्राइडल लहंगे में नजर आ रही हैं. उनके आउटफिट पर किया गया सीक्विन वर्क इसे और भी रॉयल बना रहा है. साथ ही उन्होंने मैचिंग डुपट्टा सिर पर कैरी किया है, जिस पर गोल्डन बॉर्डर का सुंदर काम किया गया है. कृति ने अपने लुक को कंप्लीट करने के लिए स्टेटमेंट ज्वेलरी, जैसे हैवी नेकलेस, मांगटीका और चूड़ियां पहनी हैं. उनका मेकअप भी बेहद ग्लैम और एलीगेंट रखा गया है, जो पूरे ब्राइडल लुक को परफेक्ट फिनिश देता है.
2/7
आलिया भट्ट का यह रेड ब्राइडल लुक एकदम परफेक्ट इंस्पिरेशन है. उनका मिनिमल मेकअप, हैवी लहंगा और एलीगेंट ज्वेलरी का कॉम्बिनेशन आपको भी शादी में बेहद खूबसूरत दिखा सकता है. अगर आप सिंपल लेकिन गॉर्जियस लुक चाहती हैं, तो आलिया जैसा स्टाइल आसानी से ट्राय किया जा सकता है.
आलिया भट्ट का यह रेड ब्राइडल लुक एकदम परफेक्ट इंस्पिरेशन है. उनका मिनिमल मेकअप, हैवी लहंगा और एलीगेंट ज्वेलरी का कॉम्बिनेशन आपको भी शादी में बेहद खूबसूरत दिखा सकता है. अगर आप सिंपल लेकिन गॉर्जियस लुक चाहती हैं, तो आलिया जैसा स्टाइल आसानी से ट्राय किया जा सकता है.
3/7
कैटरीना कैफ का यह रॉयल रेड लहंगा और शादी के लिए एक बेहतरीन चॉइस है. हैवी ज्वेलरी और ग्लोइंग मेकअप जैसा लुक अपनाकर आप भी अपने ब्राइडल डे पर बिल्कुल कैटरीना की तरह रॉयल दिख सकती हैं.
कैटरीना कैफ का यह रॉयल रेड लहंगा और शादी के लिए एक बेहतरीन चॉइस है. हैवी ज्वेलरी और ग्लोइंग मेकअप जैसा लुक अपनाकर आप भी अपने ब्राइडल डे पर बिल्कुल कैटरीना की तरह रॉयल दिख सकती हैं.
4/7
मौनी रॉय का ये रॉयल रेड ब्राइडल लुक शादी के लिए परफेक्ट इंस्पिरेशन है. गोल्डन जरी वाले हैवी लहंगे और डबल-दुपट्टा ड्रेप ने उनके पूरे लुक को बेहद ग्रेसफुल बना दिया. मैचिंग ज्वेलरी और फ्लॉलेस मेकअप ने उनकी खूबसूरती को और निखार दिया. अगर आप भी वेडिंग डे पर कुछ ऐसा ट्राई करना चाहती हैं, तो मौनी का ये स्टाइल आपके लिए बेस्ट चॉइस हो सकता है.
मौनी रॉय का ये रॉयल रेड ब्राइडल लुक शादी के लिए परफेक्ट इंस्पिरेशन है. गोल्डन जरी वाले हैवी लहंगे और डबल-दुपट्टा ड्रेप ने उनके पूरे लुक को बेहद ग्रेसफुल बना दिया. मैचिंग ज्वेलरी और फ्लॉलेस मेकअप ने उनकी खूबसूरती को और निखार दिया. अगर आप भी वेडिंग डे पर कुछ ऐसा ट्राई करना चाहती हैं, तो मौनी का ये स्टाइल आपके लिए बेस्ट चॉइस हो सकता है.
5/7
जाह्नवी कपूर का ये ब्राइडल लुक मॉडर्न और ट्रेडिशनल स्टाइल का परफेक्ट मिक्स है. रेड एम्ब्रॉयडर्ड दुपट्टे के साथ उन्होंने मल्टी-कलर लहंगे को बेहद एलिगेंट तरीके से कैरी किया है. हैवी नेकपीस, मांगटीका और न्यूड मेकअप उनके लुक को रॉयल टच देते हैं. अगर आप शादी में कुछ क्लासिक के साथ थोड़ा यूनिक ट्राई करना चाहती हैं, तो जाह्नवी का ये स्टाइल आपके लिए आइडियल ऑप्शन है.
जाह्नवी कपूर का ये ब्राइडल लुक मॉडर्न और ट्रेडिशनल स्टाइल का परफेक्ट मिक्स है. रेड एम्ब्रॉयडर्ड दुपट्टे के साथ उन्होंने मल्टी-कलर लहंगे को बेहद एलिगेंट तरीके से कैरी किया है. हैवी नेकपीस, मांगटीका और न्यूड मेकअप उनके लुक को रॉयल टच देते हैं. अगर आप शादी में कुछ क्लासिक के साथ थोड़ा यूनिक ट्राई करना चाहती हैं, तो जाह्नवी का ये स्टाइल आपके लिए आइडियल ऑप्शन है.
6/7
आदित्य राव हैदरी का ये ब्राइडल काफी डिफरेंट है. उन्होंने एकदम सिंपल लहंगा है जिसके बॉर्डर पर वर्क है. साथ हीं उन्होंने फुल स्लीव्स ब्लाउस और मैचिंग दुप्पटा लिया है. अगर आप कुछ सिंपल सिर ट्रेंडी ट्राई करना चाहती है तो ये आपके लिए परफेक्ट इंस्पिरेशन साबित हो सकता है.
आदित्य राव हैदरी का ये ब्राइडल काफी डिफरेंट है. उन्होंने एकदम सिंपल लहंगा है जिसके बॉर्डर पर वर्क है. साथ हीं उन्होंने फुल स्लीव्स ब्लाउस और मैचिंग दुप्पटा लिया है. अगर आप कुछ सिंपल सिर ट्रेंडी ट्राई करना चाहती है तो ये आपके लिए परफेक्ट इंस्पिरेशन साबित हो सकता है.
7/7
वहीं अगर आप पेस्टल ब्राइडल लुक चाहती है तो एक्ट्रेस कियारा आडवाणी का ये लुक आपके लिए एकदम परफेक्ट हो सकता है. उन्होंने ग्रीन स्टोन ज्वैलरी पहनी है, जो उनके लुक और भी अट्रेक्टिव बना रही है. इस लुक को कॉपी करके आप वेडिंग डे पर शाइन कर सकती हैं.
वहीं अगर आप पेस्टल ब्राइडल लुक चाहती है तो एक्ट्रेस कियारा आडवाणी का ये लुक आपके लिए एकदम परफेक्ट हो सकता है. उन्होंने ग्रीन स्टोन ज्वैलरी पहनी है, जो उनके लुक और भी अट्रेक्टिव बना रही है. इस लुक को कॉपी करके आप वेडिंग डे पर शाइन कर सकती हैं.
Published at : 06 Dec 2025 10:40 AM (IST)
Tags :
Kiara Advani Katrina Kaif   Katrina Kaif Alia Bhatt

बॉलीवुड फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी पर यूपी पुलिस अलर्ट, अयोध्या-मथुरा और वाराणसी में बढ़ाई सुरक्षा
बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी पर यूपी पुलिस अलर्ट, अयोध्या-मथुरा और वाराणसी में बढ़ाई सुरक्षा
विश्व
दुनिया में कहां हैं सबसे ज्यादा हवाई अड्डे, टॉप-10 में कौन से देश? जानें किस नंबर पर है भारत
दुनिया में कहां हैं सबसे ज्यादा हवाई अड्डे, टॉप-10 में कौन से देश? जानें किस नंबर पर है भारत
बॉलीवुड
काजोल और ट्विंकल के चैट शो में क्यों नहीं दिखे शाहरुख खान? एक्टर ने तोड़ी चुप्पी बताई हैरान कर देने वाली वजह
काजोल और ट्विंकल के चैट शो में क्यों नहीं दिखे शाहरुख खान? एक्टर ने खुद बताई वजह
क्रिकेट
गौतम गंभीर पर भड़के रविचंद्रन अश्विन, ये ऑलराउंडर है वजह; कहा- वो खुद की पहचान...
गौतम गंभीर पर भड़के रविचंद्रन अश्विन, ये ऑलराउंडर है वजह; कहा- वो खुद की पहचान...
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Interview: Tarun Garg, COO, Hyundai Motor India on Hyundai Creta electric | Auto Live
Haval H9: क्या ये गाड़ी India में मिलती है? | Auto Live #havalh9
Passenger anger On Flight Delay: Indi'Go' कहें या फिर Indi'Stop'? | Bharat Ki Baat With Pratima
Road Test Review Of Volkswagen Golf GTI India | Auto Live
दोस्ती इम्तिहान लेती है...दोस्तों की जान लेती है। | Sansani | Crime News

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
भारत जैसा संसार में दूसरा नहीं विविधता में एकता का अद्भुत मॉडल- सद्गुरु
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी पर यूपी पुलिस अलर्ट, अयोध्या-मथुरा और वाराणसी में बढ़ाई सुरक्षा
बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी पर यूपी पुलिस अलर्ट, अयोध्या-मथुरा और वाराणसी में बढ़ाई सुरक्षा
विश्व
दुनिया में कहां हैं सबसे ज्यादा हवाई अड्डे, टॉप-10 में कौन से देश? जानें किस नंबर पर है भारत
दुनिया में कहां हैं सबसे ज्यादा हवाई अड्डे, टॉप-10 में कौन से देश? जानें किस नंबर पर है भारत
बॉलीवुड
काजोल और ट्विंकल के चैट शो में क्यों नहीं दिखे शाहरुख खान? एक्टर ने तोड़ी चुप्पी बताई हैरान कर देने वाली वजह
काजोल और ट्विंकल के चैट शो में क्यों नहीं दिखे शाहरुख खान? एक्टर ने खुद बताई वजह
क्रिकेट
गौतम गंभीर पर भड़के रविचंद्रन अश्विन, ये ऑलराउंडर है वजह; कहा- वो खुद की पहचान...
गौतम गंभीर पर भड़के रविचंद्रन अश्विन, ये ऑलराउंडर है वजह; कहा- वो खुद की पहचान...
इंडिया
उधमपुर-बारामूला रेल लिंक को आगे बढ़ाने का प्लान, उरी रेलवे लाइन का DPR तैयार; रेल मंत्री ने संसद में दी जानकारी
उधमपुर-बारामूला रेल लिंक को आगे बढ़ाने का प्लान, उरी रेलवे लाइन का DPR तैयार; रेल मंत्री ने संसद में दी जानकारी
न्यूज़
न्यूक्लियर प्लांट, यूरिया प्रोडक्शन, टूरिस्ट वीजा और यूक्रेन वॉर... PM मोदी और पुतिन का ज्वाइंट स्टेटमेंट | बड़ी बातें
न्यूक्लियर प्लांट, यूरिया प्रोडक्शन, टूरिस्ट वीजा और यूक्रेन वॉर... PM मोदी और पुतिन का ज्वाइंट स्टेटमेंट | बड़ी बातें
जनरल नॉलेज
Thailand Alcohol: थाईलैंड में दोपहर में क्यों नहीं पी सकते थे शराब, जानें क्या थी इसके पीछे की वजह
थाईलैंड में दोपहर में क्यों नहीं पी सकते थे शराब, जानें क्या थी इसके पीछे की वजह
हेल्थ
Plastic Bottle Health Impact: पुरानी प्लास्टिक की बोतल में पीते हैं पानी तो हो जाएं सावधान, धीरे-धीरे मौत आ रही करीब
पुरानी प्लास्टिक की बोतल में पीते हैं पानी तो हो जाएं सावधान, धीरे-धीरे मौत आ रही करीब
ENT LIVE
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
ENT LIVE
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
ENT LIVE
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Paisa LIVE
Shri Kanha Stainless IPO 2025 | Price, Lot Size, GMP & Listing | Quick Update | Paisa Live
Shri Kanha Stainless IPO 2025 | Price, Lot Size, GMP & Listing | Quick Update | Paisa Live
Paisa LIVE
Vidya Wires IPO 2025 | Price Band, Lot Size, Revenue, Profit & Listing | Paisa Live
Vidya Wires IPO 2025 | Price Band, Lot Size, Revenue, Profit & Listing | Paisa Live
Embed widget