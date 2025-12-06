एक्सप्लोरर
ब्राइडल लुक में दिखना है गॉर्जियस, बॉलीवुड की इन हसीनाओं से ले इंस्पिरेशन
Bridal Look Inspiration: अगर आप अपनी शादी में सबसे गॉर्जियस दिखना चाहती हैं, तो बॉलीवुड की इन एक्ट्रेसेस के ब्राइडल लुक्स आपके लिए परफेक्ट इंस्पिरेशन बन सकते हैं आइए देखते हैं तस्वीरें.
अगर आप ब्राइडल लुक में एक रॉयल, ट्रेडिशनल या ग्लैम टच चाहती हैं, तो बॉलीवुड की हसीनाएं आपके लिए बेस्ट गाइड बन सकती हैं. आलिया भट्ट, कृति सेनन और कियारा आडवाणी जैसी कई एक्ट्रेस से आप इंस्पिरेशन ले सकती हैं, जिनके लुक कॉपी करके आप गॉर्जियस दिख सकती हैं.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 06 Dec 2025 10:40 AM (IST)
बॉलीवुड
8 Photos
ब्लैक साड़ी पहन सोनम कपूर ने फ्लॉन्ट किया बेबी बंप, टर्टल नेक ब्लाउज में दिखा क्लासी लुक|
बॉलीवुड
10 Photos
गीतिका गंजू धर की 10 खूबसूरत तस्वीरें, जानें कौन हैं रणवीर सिंह की 'धुरंधर' में दिखीं एक्ट्रेस
बॉलीवुड
7 Photos
बजरंगी भाईजान की मुन्नी के लहंगे लुक हैं परफेक्ट, शादी-पार्टी में कर सकती हैं ट्राई
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी पर यूपी पुलिस अलर्ट, अयोध्या-मथुरा और वाराणसी में बढ़ाई सुरक्षा
विश्व
दुनिया में कहां हैं सबसे ज्यादा हवाई अड्डे, टॉप-10 में कौन से देश? जानें किस नंबर पर है भारत
बॉलीवुड
काजोल और ट्विंकल के चैट शो में क्यों नहीं दिखे शाहरुख खान? एक्टर ने खुद बताई वजह
क्रिकेट
गौतम गंभीर पर भड़के रविचंद्रन अश्विन, ये ऑलराउंडर है वजह; कहा- वो खुद की पहचान...
Advertisement
एबीपी लाइव
Opinion