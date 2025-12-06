ब्राइडल लुक में दिखना है गॉर्जियस, बॉलीवुड की इन हसीनाओं से ले इंस्पिरेशन

कृति सेनन के इस ब्राइडल लुक की बात करें तो एक्ट्रेस रेड और गोल्डन एम्ब्रॉयडरी वाले हैवी ब्राइडल लहंगे में नजर आ रही हैं. उनके आउटफिट पर किया गया सीक्विन वर्क इसे और भी रॉयल बना रहा है. साथ ही उन्होंने मैचिंग डुपट्टा सिर पर कैरी किया है, जिस पर गोल्डन बॉर्डर का सुंदर काम किया गया है. कृति ने अपने लुक को कंप्लीट करने के लिए स्टेटमेंट ज्वेलरी, जैसे हैवी नेकलेस, मांगटीका और चूड़ियां पहनी हैं. उनका मेकअप भी बेहद ग्लैम और एलीगेंट रखा गया है, जो पूरे ब्राइडल लुक को परफेक्ट फिनिश देता है.