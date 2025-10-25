अनीता हसनंदानी ने फिल्मों से लेकर टीवी तक का सफर तय किया है. एक्ट्रेस की एक्टिंग और ग्लैमर अंदाज के तो लोग दीवाने हैं. ऐसे में एक्ट्रेस सोशल मीडिया पर एक से बढ़कर एक तस्वीरें और वीडियो शेयर कर खुद के बारे में फैंस को अपडेट देती रहती हैं.

अनीता की फोटो वीडियो उनके फैंस के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं होता है. हाल ही में अनीता ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर की है, जो जमकर वायरल हो रही है. इस वीडियो में अनीता हसनंदानी अपने पति रोहित रेड्डी और बेटे आरव के संग बीच पर नजर आ रही हैं.

पति संग मस्ती करती दिखीं अनीता

वीडियो में अनीता के पति रोहित उनके पैर दबाते हुए नजर आ रहे हैं और उनका बेटा आरव पूल में मस्ती करते दिख रहा है. ऐसे में रोहित अपने बेटे से कहते हैं कि ठीक तरह से स्विमिंग करो. इसी बीच अनीता अपने पति से मस्ती-मस्ती के कहती है ठीक तरह से पैर दबाओ.

अनीता की बात सुन रोहित हंस पड़ते हैं. इस वीडियो को शेयर करते हुए अनीता ने कैप्शन में लिखा,'क्या वो वास्तव में मुझे मसाज दे रहा है या सिर्फ अपने मसल्स दिखा रहा है.' अनीता ने जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की वायरल होने लगी. सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो पर जमकर रिएक्शन दे रहे हैं.

View this post on Instagram A post shared by Anita H Reddy (@anitahassanandani)

एक यूजर ने लिखा,'ऐसा पति सबको मिले'. दूसरे यूजर ने लिखा,'दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज तो मिल गई है, पैर दबाना तो बनता है लव यू.' बता दें अनीता ने रोहित संग 14 अक्टूबर 2013 में शादी की थी. शादी के सालों बाद भी अनीता और रोहित ने खूब प्यार देखने को मिलता है.दोनों एक-दूसरे पर जान छिड़कते हुए नजर आते हैं.

