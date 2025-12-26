हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडकभी बैकग्राउंड डांसर से शुरू किया था करियर, 75 रुपये थी पहली सैलरी, अब 37 सालों से बॉलीवुड पर राज कर रहा ये सुपरस्टार

Salman Khan 60th Birthday: सलमान खान बॉलीवुड के भाईजान हैं. उन्होंने अपने करियर में कई उतार-चढ़ाव देखे फिर भी वे 37 सालों से बॉलीवुड पर राज कर रहे हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 26 Dec 2025 12:55 PM (IST)
एंटटेनमेंट जगत में कई सितारे हैं जिन्होंने सालों से बॉलीवुड पर अपनी पकड़ बनाए रखी है. लेकिन, हिंदी सिनेमा में एक ऐसा सितारा भी है जो सालों से बॉलीवुड पर राज कर रहा है और अब तक कोई भी अन्य सितारा उसके कद को छू भी नहीं पाया है. फिल्म जगत में और उनके फैंस के बीच, इस सुपरस्टार को 'भाईजान'  कहा जाता है. जिस भी फिल्म में यह सुपरस्टार काम करते हैं, वह सुपरहिट हो जाती है और बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर ही जाती है. अब आप समझ ही गए होंगे कि  हम किस सुपर्साट की बात कर रहे हैं. जी हां वो कोई और नहीं सलमान खान हैं. सलमान शनिवार 27 दिसंबर को अपना 60वां बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे. ऐसे में चलिए यहां एक्टर से जुड़ी कुछ अनसुनी बातें जानते हैं.

सलमान खान का जन्म कहां हुआ था?
हम जिस एक्टर की बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि अब्दुल राशिद सलीम सलमान खान हैं, जिन्हें सलमान खान के नाम से जाना जाता है. सलमान खान का जन्म 27 दिसंबर 1965 को मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था. वे फेमस स्क्रीन राइटर सलीम खान और उनकी पहली पत्नी सलमा के बड़े बेटे हैं. उन्होंने ग्वालियर के सिंधिया स्कूल और मुंबई के सेंट स्टैनिस्लास हाई स्कूल में पढ़ाई की है. बाद में उन्होंने मुंबई के सेंट जेवियर्स कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन अपनी पढ़ाई पूरी नहीं की.


कितनी थी सलमान खान की पहली सैलरी?
आपको यह जानकर हैरानी होगी कि एक समय ऐसा भी था जब सलमान खान सिर्फ 75 रुपये कमाते थे. दिग्गज स्क्रीन राइटर सलीम खान के बेटे होने के बावजूद, सलमान खान बैकग्राउंड डांसर के रूप में काम करते थे. खुद सलमान ने एक इंटरव्यू में इस बारे में बात की थी.एक थ्रो बैक इंटरव्यू में सलमान खाने ने खुलासा किया था, “मेरी पहली तनख्वाह, मुझे लगता है, लगभग 75 रुपये थी. मैं ताज होटल में एक शो में डांस कर रहा था, मेरा एक दोस्त वहां डांस कर रहा था, तो उसने मुझे भी मजे के लिए अपने साथ ले लिया (और मैंने भी किया),” उन्होंने आगे कहा, “फिर कैम्पा कोला (एक सॉफ्ट ड्रिंक) के लिए यह बढ़कर 750 रुपये हो गई और सबसे लंबे समय तक चलने वाले ब्रांड के लिए 105 रुपये मिलते थे. फिर मुझे 'मैंने प्यार किया' के लिए 31,000 रुपये मिले, जो बाद में बढ़कर 75,000 रुपये हो गए.”


'मैंने प्यार किया' से बनें रातों-रात स्टार
सलमान ने 1988 में आई फिल्म 'बीवी हो तो ऐसी' में सपोर्टिंग रोल से बॉलीवुड में एंट्री की थी लेकिन उन्हें 1989 में सूरज बड़जात्या की फिल्म 'मैंने प्यार किया' से सफलता मिली, जिसने उनके शानदार करियर की शुरुआत की, 'मैंने प्यार किया' की शूटिंग के दौरान उनका शुरुआती सैलरी महज 31 हजार रुपये थी. हालांकि, उनकी लगन और मेहनत से इम्प्रेस होकर फिल्म निर्माताओं ने बाद में उनकी फीस बढ़ाकर 71,000 से 75,000 रुपये कर दी थी, जो उनके शुरुआती करियर में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी.

सलमान खान ने दी हैं कई ब्लॉकबस्टर फिल्में
100 से ज्यादा फिल्मों में अपनी दमदार एक्टिंग से दर्शको को दीवाना बना चुके सलमान ने लगातार बॉक्स ऑफिस पर नए बेंच मार्क भी सेट किए हैं. उन्होंने 'हम आपके हैं कौन..!', 'करण अर्जुन', 'हम साथ साथ हैं' जैसी कई रिकॉर्ड तोड़ हिट फिल्में दी हैं. हालांकि ऐसा दौर भी आया जब उनका करियर पटरी से उतर गया था लेकिन फिर उन्होंने 'वांटेड' से दमदार कमबैक किया और इसके बाद 'दबंग', 'बजरंगी भाईजान' और 'टाइगर जिंदा है' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों से स्टारडम हासिल कर लिया. उनकी सफलता का सिलसिला हाल ही में आई गिरावट तक जारी रहा.


सलमान खान दर्शकों के दिलों पर करते हैं राज
सलमान खान की फिल्में हिट रही हों या फ्लॉप वे हमेशा दर्शकों के फेवरेट रहे हैं. देश ही नहीं विदेशों में भी सलमान के लिए फैंस की दीवानगी देखते ही बनती है. वहीं सलमान खान कई नए कलाकारों के गॉडफादर रहे हैं.  वे अपने बीइंग ह्यूमन चैरिटेबल फाउंडेशन से खूब चैरिटी वर्क भी करते हैं. सही मायनों में सलमान खान इंडियन सिनेमा के मास हीरो हैं जिन्हें फैंस बेहद प्यार करते हैं. 

Published at : 26 Dec 2025 12:55 PM (IST)
