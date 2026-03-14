'कॉकटेल 2' के सबसे महंगे एक्टर हैं शाहिद कपूर, जानें-कृति सेनन और रश्मिका मंदाना की फीस

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडCocktail 2 Star Cast fees: 'कॉकटेल 2' से शाहिद कपूर ने ली सबसे मोटी रकम, जानें कृति सेनन और रश्मिका मंदाना को कितनी मिली फीस

Cocktail 2 Star Cast fees: 'कॉकटेल 2' से शाहिद कपूर ने ली सबसे मोटी रकम, जानें कृति सेनन और रश्मिका मंदाना को कितनी मिली फीस

Cocktail 2 Starcast Fees: फिल्म 'कॉकटेल 2' से शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना का फर्स्ट लुक सामने आया है. इसी बीच उनकी फीस को लेकर खूब चर्चाएं हो रही है कि शाहिद सबसे ज्यादा फीस ले रहे हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 14 Mar 2026 11:26 AM (IST)
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19 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही फिल्म 'कॉकटेल 2' इन दिनों खूब सुर्खियों में है. हाल ही में फिल्म के निर्देशक होमी अदजानिया ने फिल्म के फर्स्ट लुक पोस्टर जारी किया हैं, जिनमें शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना लीड रोल में नजर आने वाले है. पोस्टर सामने आने के बाद से ही सोशल मीडिया पर फिल्म को लेकर चर्चा तेज हो गई है और फैंस इस नई स्टारकास्ट को एक साथ स्क्रीन पर देखने के लिए काफी उत्साहित हैं.

शाहिद कपूर हैं हाईएस्ट पेड एक्टर 

फिल्म के ऐलान के साथ ही कलाकारों की फीस को लेकर भी चर्चाएं शुरू हो गई हैं. इंडस्ट्री के शुरुआती रिपोर्ट्स के अनुसार, इस फिल्म में शाहिद कपूर सबसे ज्यादा फीस लेने वाले एक्टर हैं. बताया जा रहा है कि उन्होंने इस प्रोजेक्ट के लिए करीब 35 करोड़ रुपये चार्ज किए हैं. वहीं उनकी को-स्टार कृति सेनन और रश्मिका मंदाना की फीस लगभग 15-15 करोड़ रुपये बताई गई है. 

 
 
 
 
 
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कैसी होगी फिल्म की कहानी?
कहानी की बात करें, तो फिल्म एक मजेदार रोड ट्रिप के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसमें प्यार, दोस्ती और रिश्तों की उलझनों को मॉडर्न अंदाज में दिखाया जाएगा. बताया जा रहा है कि फिल्म में एक दिलचस्प लव ट्रायंगल देखने को मिल सकता है, जहां शाहिद कपूर और रश्मिका मंदाना एक कपल के रूप में दिखेंगे और कृति सेनन का किरदार रश्मिका से प्यार करता है. हालांकि मेकर्स ने अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है. इसके अलावा फिल्म का टीजर 18 मार्च को 'धुरंधर: द रिवेंज' के पेड प्रिव्यू शोज के साथ दिखाया जायेगा.

इटली में भी हुई है फिल्म की शूटिंग 

बता दें, यह फिल्म साल 2012 में आई सुपरहिट फिल्म 'कॉकटेल' का सीक्वल है और इसका निर्देशन होमी अदजानिया कर रहे हैं. इससे पहले होमी 'अंग्रेजी मीडियम' जैसी फिल्मों का निर्देशन कर चुके हैं. फिल्म को मैडॉक फिल्म्स के बैनर तले बनाया जा रहा है और इसकी कहानी लव रंजन ने लिखी है. फिल्म की शूटिंग भारत के कई शहरों के साथ-साथ इटली के खूबसूरत इलाके सिसिली में भी की गई है. इसके अलावा दिल्ली, गुरुग्राम और साउथ दिल्ली में भी कई सीन शूट किए गए हैं. 

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Published at : 14 Mar 2026 11:26 AM (IST)
Tags :
Kriti Sanon Rashmika Mandanna SHAHID KAPOOR Cocktail 2
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