रणवीर सिंह को इस फिल्म में रिप्लेस करेंगे विक्की कौशल, धनुष संग मचाएंगे धमाल

साउथ फिल्मों के पॉपुलर डायरेक्टर शंकर इन दिनों अपने ड्रीम प्रोजेक्ट वेलपारी को लेकर खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं. रिपोर्ट के अनुसार इस फिल्म में विक्की कौशल को कास्ट किया जा रहा है. इस फिल्म की कहानी दो एक्टर्स पर बेस्ट होने वाली है.

ऐसे में फिल्म के एक एक्टर के तौर पर साउथ फिल्मों के सुपरस्टार धनुष का नाम सामने आ चुका है. वहीं, दूसरे एक्टर के तौर पर विक्की कौशल का नाम सामने आया है. उससे पहले खबरें थीं कि फिल्म में ऱणवीर सिंह नजर आएंगे. साउथ फिल्मों के डायरेक्टर शंकर ने अभी तक नायक: द रियर हीरो, अन्नियन जैसी फिल्में अभी तक बनाई हैं.

लॉकडाउन में लिखी गई थी फिल्म की स्क्रीप्ट

हालांकि, उनकी दो पिछली दो फिल्मों गेम चेंजर और इंडियन 2 ने बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं दिखाया. शंकर जल्द ही अब अपने ड्रीम प्रोजेक्ट वेलपारी पर काम करने वाले हैं. शंकर ने लॉकडाउन के दौरान ही इस फिल्म की स्क्रिप्ट लिख ली थी.

View this post on Instagram A post shared by Vicky Kaushal (@vickykaushal09)

शुरू से ही इस फिल्म के लिए धनुष का नाम कंफर्म था. लेकिन, स्क्रिप्ट के अनुसार फिल्म में एक और एक्टर की जरूर नजर आई. ऐसे में रणवीर सिंह का नाम काफी वक्त से चर्चा में बना हुआ था. लेकिन, अब कहा जा रहा है कि रणवीर नहीं बल्कि विक्की इस फिल्म का हिस्सा हो सकते हैं.

क्योंकि, फिल्म के मेकर्स को विक्की की एक्टिंग छावा में काफी पसंद आई थी. धनुष का नाम बेशक कंफर्म माना जा रहा है, लेकिन एक्टर से दो सालों का समय और कॉल शीट भी मांगी गई है. उसके बाद ही वो फिल्म के लिए फाइनल होंगे.

ये फिल्म एक नॉवेल पर बेस्ड है, जिसका नाम वीरा युग नायकन वेल पारी है. इस नॉवेल को सु वेंकटेशन लिखा है.फिल्म की कहानी परंबू नाडू के परोपकारी सरदार वेलपारी के जीवन पर बेस्ट होने वाली है. इन्होंने चेरा चोला और पांड्या राजाओं का विरोध किया था.

ये भी पढ़ें:-'कुछ लोग वेश्यावृत्ति...' तनुश्री दत्ता ने खोली बॉलीवुड इंडस्ट्री की पोल, बोलीं-'ये कहानियां कभी बाहर नहीं आतीं'