काफी सीरियस है अनुराग डोभाल की हालत, मैनेजर ने पोस्ट कर दिया हेल्थ अपडेट

यूट्यूबर और बिग बॉस 17 फेम अनुराग डोभाल के हेल्थ को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आई है. बीते दिन उनके मैनेजर रोहित पांडे ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर बताया था कि उनकी हालत अब ठीक हो रही है और उन्हें आईसीयू से बाहर शिफ्ट कर दिया गया है. जिसके बाद फैंस ने थोड़ी राहत की सांस ली और उनके जल्द ठीक होने की प्रार्थना करने लगे. इसी बीच आज रोहित ने एक और स्टोरी शेयर कर बताया कि उनकी हालत अचानक बिगड़ गई है.

अनुराग की बिगड़ी हालत

अनुराग के मैनेजर ने एक नई स्टोरी पोस्ट करते हुए बताया कि 'अनुराग भाई की हालत पहले स्थिर थी, लेकिन अब गंभीर हो गई है. एक्सीडेंट के कारण उनके फेफड़े को बहुत नुकसान हुआ है, जिससे उन्हें गंभीर बीमारी यानी निमोनिया हो गया है. वह फिलहाल डॉक्टरों की निगरानी में हैं. हम आप सभी से अनुरोध करते हैं कि उनके लिए प्रार्थना करें.' इस पोस्ट के सामने आते ही फैंस के बीच चिंता बढ़ गई और सभी उनके लिए दुआ करने लगे हैं. इसके अलावा बीते दिन उनकी पत्नी ऋतिका ने भी अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर खुद के बारे में बताते हुए लिखा था कि उन्हें पैसे और शोहरत से कोई मतलब नहीं है, उनके लिए धर्म और कर्म ही सबसे जरूरी है.



पिता ने अनुराग को परिवार से अलग कर दिया

बता दें, बीते कुछ समय से वो अपने परिवार से परेशान थे, जिसे लेकर उन्होंने एक आखिरी वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर किया था. उन्होंने अपने परिवार पर आरोप लगाए थे कि इंटरफेथ शादी के बाद उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है. इसके बाद 7 मार्च को उन्होंने इंस्टाग्राम लाइव के समय अपनी SUV चलाते हुए अचानक फैंस के सामने आत्महत्या करने की कोशिश की थी. इस एक्सीडेंट में उन्हें गंभीर चोटें आई और उन्हें मेरठ के अस्पताल में भर्ती कराया गया. इसके अलावा, हाल ही में खबर आई कि अनुराग के पिता ने एक बयान जारी कर उन्हें परिवार से अलग कर दिया है.