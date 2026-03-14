'लाहौर 1947' से 'दृश्यम 3' तक, सिनेमाघरों में आग लाएंगी ये फिल्में, जानें- रिलीज डेट

उम्मीद है कि 2026 सिनेमा के लिए एक बड़ा साल होगा, जिसमें पौराणिक कथाओं, एक्शन, क्राइम और ड्रामा जैसी अलग-अलग जॉनर की कई बड़े बजट की फिल्में सिनेमाघरों में रिलीज़ होंगी. दिलचस्प बात ये है कि इस साल सनी देओल से लेकर शाहरुख खान और सलमान खान तक की कई मच अवेटेड फिल्में रिलीज हो रही हैं. चलिए यहां साल 2026 की अपकमिंग फिल्मों की पूरी लिस्ट जान लेते हैं साथ ही उनकी रिलीज डेट भी जानेंगे.

धुरंधर 2

रणवीर सिंह की साल 2025 की ब्लॉकबस्टर धुरंधर के सीक्वल धुरंधर द रिवेंज का जबरदस्त बज बना हुआ है. फिल्म के प्रीव्यू शो के लिए ही धमाकेदार एडवांस बुकिंग हो चुकी है. ऐसे में इसके बंपर ओपनिंग की उम्मीद है. साल की ये मच अवेटेड फिल्म 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है.





भूत बंगला

अक्षय कुमार और प्रियदर्शन की जोड़ी एकबार फिर हॉरर कॉमेडी फिल्म भूत बंगला ला रहे हैं. हाल ही में इसका टीजर रिलीज किया गया था जिसे काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है. इस फिल्म में अक्षय कुमार के अलावा वामिका गब्बी, परेश रावल, तब्बू और राजपाल यादव जैसे कलाकार नजर आएंगे. प्रियदर्शन निर्देशित इस फिल्म को अक्षय कुमार, शोभा कपूर और एकता आर कपूर ने प्रोड्यूस किया है. यह फिल्म 10 अप्रैल, 2026 को सिनेमाघरों में धमाका करने के लिए तैयार है.





लाहौर 1947

आमिर खान द्वारा प्रोड्यूर फिल्म लाहौर 1947 भी साल की मच अवेटेड फिल्म है. इसमें सनी देओल पर्दे पर अपनी जबरदस्त एक्टिंग का लोहा मनवाते दिखेंगे. आमिर खान भी इस फिल्म में अहम किरदार में दिखेंगे. इसे राजकुमार संतोषी ने डायरेक्ट किया है. ये ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म सिनेमाघरों में 13 अगस्त 2026 को रिलीज होगी.





बैटल ऑफ गलवान

सलमान खान की वॉर ड्रामा 'बैटल ऑफ़ गलवान' साल की मच अवेटेड फिल्म है. इसे अपूर्व लाखिया द्वारा निर्देशित किया है. ये फिल्म 14 अगस्त, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज़ होने के लिए तैयार हैय बता दें कि पहले ये 17 अप्रैल, 2026 को रिलीज़ होने वाली थी. लेकिन इस फ़िल्म की रिलीज़ की तारीख़ को भारत के स्वतंत्रता दिवस समारोह के साथ मेल खाने के लिए आगे बढ़ा दिया गया था.





मिर्ज़ापुर: द मूवी

'मिर्ज़ापुर: द मूवी' मोस्ट पॉपुलर वेब सीरीज़ 'मिर्ज़ापुर' को सिनेमाघरों में लेकर आ रही है. पंकज त्रिपाठी, अली फ़ज़ल और दिव्येंदु स्टारर ये फ़िल्म 4 सितंबर, 2026 को पूरे देश में रिलीज़ होने के लिए तैयार है.

दृश्यम 3

विजय सालगांवकर के किरदार में अजय देवगन एक बार फिर दृश्यम 3 से बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने आएंगे. इस फ्रेंचाइजी की पहली दो फिल्में बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही थीं जिन्होंने अपने सस्पेंस एलिमेंट से दर्शकों को खूब एंटरटेन किया था. फिल्म में अजय देवगन के अलावा तब्बू और श्रिया सरन अपने किरदारों को दोहराती नजर आएंगीं. वहीं इस बार नए चेहरों में प्रकाश राज शामिल हैं. अभिषेक पाठक निर्देशित ये मच अवेटेड फिल्म सिनेमाघरों में 2 अक्टूबर 2026 को रिलीज होगी.





लव एंड वॉर

संजय लीला भंसाली लव एंड वॉर लेकर आ रहे हैं. इस फिल्म में आलिया भट्ट, रणबीर कपूर और विक्की कौशल की तिकड़ी अहम रोल निभाती दिखेगी. इस फिल्म का भी फैंस को बेसब्री से इंतजार है. ये फिल्म 2026 में रिलीज हो सकती है. हालांकि इसकी ऑफिशयल रिलीज डेय अभी अनाउंस नहीं की गई है.





रामायण पार्ट 1

नितेश तिवारी निर्देशित पौराणिक फिल्म रामायण के पार्ट 1 को लेकर भी फैंस काफी एक्साइटेड है. इस फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राण और साई पल्लवी माता सीता के किरदार में और रवि दुबे लक्ष्ण का रोल करते दिखेंगे. साउथ स्टार यश रावण का रोल निभाते दिखेंगे. वहीं सनी देओल भगवान हनुमान के किरदार में नजर आएंगे. ये फिल्म साल 2026 में दिवाली के मौके पर रिलीज होगी.





किंग

शाहरुख खान भी इस साल बड़े पर्दे पर अपनी मच अवेटेड फिल्म किंग से आग लगाने आएंगे. किंग में सुपरस्टार पहली बार अपनी बेटी सुहाना खान संग स्क्रीन शेयर करते दिखेंगे. वहीं फिल्म के अन्य कलाकारों में अभिषेक बच्चन, दीपिका पादुकोण शामिल हैं. सिद्धार्थ आनंद निर्देशित ये फिल्म 24 दिसंबर 2026 में रिलीज होगी.



