सलमान खान सिर्फ एक अभिनेता या एंटरटेनर ही नहीं, बल्कि वे बॉलीवुड के 'भाईजान' भी हैं. अपने लंबे करियर में सुपरस्टार ने अपने चार्म और अपनी ब्लॉकबस्टर फिल्मों के जरिये दर्शकों के साथ एक अटूट बॉन्ड बनाया है. इस वजह से वे भारतीय सिनेमा के चहेते सुपरस्टार है. इसी के साथ सलमान खान काफी दौलतमंद भी हैं. चलिए यहां एक्टर की नेटवर्थ के अलावा ये भी जानते हैं कि वे कहां-कहां से कमाई करते हैं?

कितनी है सलमान खान की नेटवर्थ?

फोर्ब्स इंडिया के आंकड़ों के मुताबिक बॉलीवुड के भाईजान यानी सलमान खान की नेटवर्थ 2900 करोड़ रुपये है, जो लगभग 364 मिलियन डॉलर के बराबर है. सलमान खान अपनी हर फिल्म प्रोजेक्ट से 100 से 150 करोड़ रुपये फीस वसूलते हैं. वहीं टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक्टर की एनुअल इनकम तकरीबन 220 करोड़ रुपये है.

सलमान खान इनकम सोर्स

सुपरस्टार सलमान खान की इनकम के सोर्स में एक्टिंग, ब्रांड एंडोर्समेंट, फिल्म प्रोडक्शन, उनकी प्रोडक्शन कंपनी, बीइंग ह्यूमन फाउंडेशन क्लोथिंग ब्रांड जैसे बिजनेस वेंचर और कुछ इनवेस्टमेंट शामिल हैं. हालांकि सलमान खान शाहरुख खान के बाद दूसरे सबसे अमीर अभिनेता हैं, फोर्ब्स की लिस्ट के मुताबिक, वर्तमान में भारतीय सिनेमा के टॉप 10 सबसे ज्यादा कमाई करने वाले एक्टर्स में आठवें नंबर पर हैं.

बॉक्स ऑफिस प्रॉफिट शेयरिंग से कमाई

शुरुआती फीस लेने के अलावा, सलमान खान अपने प्रॉफिट शेयरिंग डील्स से भी अच्छी कमाई करते हैं. टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक सलमान खान प्रत्येक फिल्म में 60% से 70% प्रॉफिट शेयरिंग लेते हैं.

प्रोडक्शन हाउस

चिल्लर पार्टी जैसी कई नेशनल अवॉर्ड विनिंग फिल्मों से लेकर कमर्शियली सक्सेसफुल बजरंगी भाईजान तक, सलमान खान ने अपने प्रोडक्शन बैनर, सलमान खान फिल्म्स के तहत कई हिंदी फिल्मों का प्रोडक्शन और डिस्ट्रिब्यूशन किया है. 2011 में स्थापित यह प्रोडक्शन हाउस बॉलीवुड अभिनेता के लिए इनकम का एक बड़ा सोर्स है.

बीइंग ह्यूमन क्लोथिंग

बीइंग ह्यूमन क्लोथिंग की स्थापना 2012 में बीइंग ह्यूमन - द सलमान खान फाउंडेशन के सहयोग से की गई थी, जो अंडरप्रीविलेज लोगों को हेल्थ केयर और एजुकेशन प्रोवाइड करता है. इस क्लोथिंग ब्रांड ने यूरोप और मीडिल ईस्ट में अपनी शुरुआत की और एक साल बाद भारतीय बाजार में एंट्री की.वर्तमान में, इस ब्रांड के देश भर में 90 से ज्यादा स्टोर हैं. ये फाउंडेशन डोनेशन लेने की बजाय बीइंग ह्यूमन के क्लोथ अपने स्टोर्स पर बेचकर पैसे कमाता है.

जिम और फिटनेस इक्विमेंट्स

बॉलीवुज के सबसे फिट एक्टर्स में से एक सलमान खान ने फिटनेस के प्रति अपने जुनून को एक प्रॉफिटेबल बिजनेस में बदल दिया और 2019 में फिटनेस इक्विपमेंट की अपनी सीरीज, बीइंग स्ट्रॉन्ग, लॉन्च की. उन्होंने मुंबई, नोएडा, इंदौर, कोलकाता और बेंगलुरु जैसे प्रमुख शहरों में कई जिम भी खोले.

रियलिटी शो होस्ट करने से कमाई

सलमान खान 2010 से छोटे पर्दे के सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल शो बिग बॉस को होस्ट कर रहे हैं. वे इस रियलिटी शोज से मोटी फीस वसूलते हैं. हाल में में बिग ब़ॉस का 19वां सीजन होस्ट करने के लिए सलमान खान ने 45 से 50 करोड़ वीकली चार्ज किए थे. वे रियलिटी शो दस का दम भी होस्ट करते थे.

ब्रांड एंडोर्समेंट से कमाई

अभिनय से मोटी कमाई करने के अलावा, सलमान खान हीरो होंडा, ब्रिटानिया टाइगर बिस्किट, रियलमी, रिलैक्सो, डिक्सी स्कॉट और कई अन्य लोकप्रिय ब्रांडों के साथ जुड़कर अपनी नेटवर्थ में करोड़ों रुपये का इजाफा कर चुके हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, सलमान खान एक ब्रांड का विज्ञापन करने के लिए लगभग 6 करोड़ से 7 करोड़ रुपये फीस वसूलते हैं.