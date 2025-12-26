हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडबर्थडे से एक दिन पहले सलमान खान बनें पेंटर, कैनवास पर बनाई ये खास तस्वीर

बर्थडे से एक दिन पहले सलमान खान बनें पेंटर, कैनवास पर बनाई ये खास तस्वीर

Salman Khan: सलमान खान कल अपना 60वां बर्थडे मनाएंगे. उससे पहले सुपरस्टार ने फैंस को तोहफा देते हुए अपने इंस्टा पर अपने आर्टवर्क की झलक शेयर की है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 26 Dec 2025 12:02 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड के भाईजान यानी सलमान खान 27 दिसंबर को अपना 60वां बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे. उससे पहले सुपरस्टार ने इंस्टा पर फैंस के लिए अपनी एक वीडियो शेयर की है जिसमें वे पेंटर बने कैनवास पर अपना टैलेंट दिखाते नजर आ रहे हैं. चलिए यहां जानते हैं एक्टर ने किस खास की तस्वीर बनाई है.

सलमान खान बने पेंटर
बता दें कि सलमान खान द्वारा अपने इंस्टा अकाउंट पर शेयर की गई वीडियो में एक्टर ब्लैक टीशर्ट और डेनिम में काफी हैंडसम लग रहे हैं उनका क्लीनशेव लुक उन पर खूब जंच रहा है. वहीं वीडियो में वे एक बड़े से कैनवास के सामने खड़े होकर हाथ में स्प्रे लिए हुए पेंटिंग करते दिख रहे हैं. वीडियो के लास्ट में सलमान खान अपनी पेटिंग पर अपने साइन करने के साथ ही कहते नजर आते हैं कि अगर उनके आर्टवर्क को देखना है तो बीइंग ह्यूमन के पॉपअप स्टोर्स  पर विजिट करें. वहीं एक्टर अपनी बनाई पेटिंग के साथ तस्वीर क्लिक कराते हुए भी नजर आते हैं.

 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Salman Khan (@beingsalmankhan)

सलमान खान की वीडियो पर फैंस ने किया रिएक्ट
सलमान ने अपने बर्थडे से पहले अपनी पेटिंग करते हुए वीडियो शेयर करने के साथ कैप्शन में लिखा है, “एक ऐसा सेलिब्रेशन जो सचमुच शानदार है.बीइंग ह्यूमन क्लोथिंग के पॉप-अप स्टोर पर मेरे एक्सक्लूसिव आर्ट वर्क को एक्सपीरियंस करें.” वहीं फैंस भी एक्टर की इस पोस्ट पर जमकर रिएक्ट कर रहे हैं और हार्ट इमोजी के साथ एडवांस में भाईजान को बर्थडे विश कर रहे हैं.

सलमान खान वर्क फ्रंट
सलमान खान के वर्क फ्रंट की बात करें तो एक्टर की आखिरी रिलीज फिल्म ईद पर आई सिकंदर थी. ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर खास परफॉर्म नहीं कर पाई थी. फिलहाल सुपरस्टार अपनी अपकमिंग फिल्म बैटल ऑफ गलवान में बिजी हैं. इस मच अवेटेड फिल्म का टीजर भाईजान के बर्थडे पर यानी 27 दिसंबर को रिलीज होने की उम्मीद है. ये फिल्म अगले साल जून या जुलाई में रिलीज हो सकती है. हालांकि मेकर्स ने अभी कर इसकी रिलीज डेट अनाउंस नहीं की है. 

Published at : 26 Dec 2025 12:02 PM (IST)
SALMAN KHAN Battel Of Galwan
