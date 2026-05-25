फोटोग्राफर के किरदार में नजर आएंगी सैयामी खेर, विक्रम फडणीस की फिल्म में दिखेगा अनसीन अवतार

एक्ट्रेस सैयामी खेर ने फिल्ममेकर विक्रम फडणीस की आगामी अनटाइटल्ड रोमांटिक ड्रामा फिल्म से अपना दमदार फर्स्ट लुक शेयर किया है. इस फिल्म की कहानी इंसानी रिश्तों और भावनाओं के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसमें प्यार, जज़्बात और रिश्तों की कॉम्प्लिकेशन को बेहद सेंसिटिव तरीके से दिखाया जाएगा.



रियल लाइफ दोस्त से मिला मोटिवेशन

जारी किए गए फर्स्ट लुक में सैयामी एक फैशन फोटोग्राफर के रोल में नज़र आ रही हैं. फोटो में वो एक प्रोफेशनल कैमरा हाथ में लिए नेचुरल आउटडोर लोकेशन पर दिखाई दे रही हैं. उनका सिंपल और रियलिस्टिक लुक फिल्म के इमोशनल और ज़मीन से जुड़े टोन को खूबसूरती से दर्शाता है. इस रोल के लिए सैयामी ने अपनी रियल लाइफ दोस्त और इंडिया की फेमस फैशन फोटोग्राफर तरस तारापोरवाला से मोटिवेशन ली है.

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विक्रम फडणीस की पहली हिंदी डायरेक्टोरियल फिल्म होगी

फिल्म में ताहिर राज भसीन और विनीत कुमार भी अहम भूमिकाओं में नज़र आएंगे. ये फिल्म विक्रम फडणीस के लिए भी बेहद खास है, क्योंकि ये उनकी पहली हिंदी डायरेक्टोरियल फिल्म होगी जो रिलीज़ होने जा रही है. विक्रम अपनी बेहतरीन स्टाइल समझ, भावनाओं की गहराई और कहानी कहने के खास अंदाज़ के लिए जाने जाते हैं.





ऐसे रोल का रहता है इंतजार

फिल्म और विक्रम फडणीस के साथ काम करने के एक्सपीरियंस पर सैयामी खेर ने कहा, 'विक्रम ने जब मुझे फिल्म की कहानी सुनाई, तो मैंने तुरंत हां कह दिया. मैं खुद को बहुत खुशकिस्मत मानती हूं कि मुझे इतना स्ट्रॉन्ग और ऑथर ओरिएंटेड कैरेक्टर मिला. मेरे जैसे आर्टिस्ट ऐसे दमदार रोल्स का वेट करते रहते हैं, इसलिए जब भी मुझे ऐसा मौका मिलता है, मैं खुद को बेहद सौभाग्यशाली महसूस करती हूं. ये फिल्म विक्रम के लिए बहुत पर्सनल है और इसलिए मेरे ऊपर उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने की रिस्पांसिबिलिटी भी ज़्यादा थी. उम्मीद है कि मैं उस पर खरी उतरी हूं.'

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संयमी आगे कहती है, 'विक्रम बहुत ही अच्छे इंसान हैं. उनकी ईमानदारी, मेहनत और अपने विज़न पर भरोसा ही इस फिल्म को संभव बना पाया है. उन्हें पूरी तरह पता था कि वो क्या बनाना चाहते हैं. फैशन इंडस्ट्री में इतने बड़े नाम होने के बावजूद और इंडस्ट्री में इतनी पहुंच होने के बावजूद वो इस रोल के लिए किसी भी बड़े नाम को चुन सकते थे, लेकिन उन्होंने कैरेक्टर के प्रति ईमानदार रहना चुना और अपने डिसीजन पर भरोसा किया.'

कैमरे के सामने नई ज़िंदगी जीने का मौका मिलता है

अपनी बात खत्म करते हुए संयमी आगे कहती है, 'मैं इस फिल्म में एक फोटोग्राफर का रोल कर रही हूं और हर फिल्म के साथ कोई नई चीज़ सीखना हमेशा शानदार एक्सपीरियंस होता है. जैसा कि आप देख सकते हैं, विक्रम ने मुझे इस फिल्म में बिल्कुल अलग लुक दिया है. मुझे विनीत और ताहिर जैसे बेहतरीन आर्टिस्ट के साथ काम करने का मौका मिला, यह मेरे लिए खुशी की बात है. दोनों ही शानदार, बेहद केयरिंग और कोऑपरेटिव आर्टिस्ट हैं, जिससे काम करना और आसान हो जाता है. मैं खुद को खुशकिस्मत मानती हूं कि मुझे हैवान जैसी फिल्म और ये फिल्म मिली दोनों एक-दूसरे से बिल्कुल अलग किरदार और कहानियां हैं. मैं बस यही उम्मीद करती हूं कि मुझे कैमरे के सामने ऐसी कई नई ज़िंदगियां जीने का मौका मिलता रहे.'

अपनी भावनात्मक कहानी और दमदार स्टारकास्ट के चलते यह फिल्म पहले से ही दर्शकों के बीच उत्सुकता पैदा कर रही है. फैंस अब सैयामी खेर को एक और अलग और परफॉर्मेंस-ओरिएंटेड किरदार में देखने के लिए बेहद उत्साहित हैं.