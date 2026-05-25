फोटोग्राफर के किरदार में नजर आएंगी सैयामी खेर, विक्रम फडणीस की फिल्म में दिखेगा अनसीन अवतार

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडफोटोग्राफर के किरदार में नजर आएंगी सैयामी खेर, विक्रम फडणीस की इमोशनल ड्रामा फिल्म में दिखेगा अनसीन अवतार

फोटोग्राफर के किरदार में नजर आएंगी सैयामी खेर, विक्रम फडणीस की इमोशनल ड्रामा फिल्म में दिखेगा अनसीन अवतार

विक्रम फडणीस की आने वाली फिल्म में सैयामी खेर एक फैशन फोटोग्राफर के रोल में नजर आएंगी. एक्ट्रेस इस रोल के लिए अपनी दोस्त और इंडिया की फेमस फोटोग्राफर तरस तारापोरवाला को अपना मोटिवेशन मानती हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 25 May 2026 01:13 PM (IST)
Preferred Sources

एक्ट्रेस सैयामी खेर ने फिल्ममेकर विक्रम फडणीस की आगामी अनटाइटल्ड रोमांटिक ड्रामा फिल्म से अपना दमदार फर्स्ट लुक शेयर किया है. इस फिल्म की कहानी इंसानी रिश्तों और भावनाओं के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसमें प्यार, जज़्बात और रिश्तों की कॉम्प्लिकेशन को बेहद सेंसिटिव तरीके से दिखाया जाएगा.

रियल लाइफ दोस्त से मिला मोटिवेशन
जारी किए गए फर्स्ट लुक में सैयामी एक फैशन फोटोग्राफर के रोल में नज़र आ रही हैं. फोटो में वो एक प्रोफेशनल कैमरा हाथ में लिए नेचुरल आउटडोर लोकेशन पर दिखाई दे रही हैं. उनका सिंपल और रियलिस्टिक लुक फिल्म के इमोशनल और ज़मीन से जुड़े टोन को खूबसूरती से दर्शाता है. इस रोल के लिए सैयामी ने अपनी रियल लाइफ दोस्त और इंडिया की फेमस फैशन फोटोग्राफर तरस तारापोरवाला से मोटिवेशन ली है.

ये भी पढ़ें: Karan Johar Birthday: मुंबई में 32 करोड़ का आलीशान घर, महंगी कारें और अरबों की दौलत, जानें- करण जौहर की नेटवर्थ

विक्रम फडणीस की पहली हिंदी डायरेक्टोरियल फिल्म होगी
फिल्म में ताहिर राज भसीन और विनीत कुमार भी अहम भूमिकाओं में नज़र आएंगे. ये फिल्म विक्रम फडणीस के लिए भी बेहद खास है, क्योंकि ये उनकी पहली हिंदी डायरेक्टोरियल फिल्म होगी जो रिलीज़ होने जा रही है. विक्रम अपनी बेहतरीन स्टाइल समझ, भावनाओं की गहराई और कहानी कहने के खास अंदाज़ के लिए जाने जाते हैं.


फोटोग्राफर के किरदार में नजर आएंगी सैयामी खेर, विक्रम फडणीस की इमोशनल ड्रामा फिल्म में दिखेगा अनसीन अवतार

ऐसे रोल का रहता है इंतजार
फिल्म और विक्रम फडणीस के साथ काम करने के एक्सपीरियंस पर सैयामी खेर ने कहा, 'विक्रम ने जब मुझे फिल्म की कहानी सुनाई, तो मैंने तुरंत हां कह दिया. मैं खुद को बहुत खुशकिस्मत मानती हूं कि मुझे इतना स्ट्रॉन्ग और ऑथर ओरिएंटेड कैरेक्टर मिला. मेरे जैसे आर्टिस्ट ऐसे दमदार रोल्स का वेट करते रहते हैं, इसलिए जब भी मुझे ऐसा मौका मिलता है, मैं खुद को बेहद सौभाग्यशाली महसूस करती हूं. ये फिल्म विक्रम के लिए बहुत पर्सनल है और इसलिए मेरे ऊपर उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने की रिस्पांसिबिलिटी भी ज़्यादा थी. उम्मीद है कि मैं उस पर खरी उतरी हूं.'

ये भी पढ़ें: 5 साल बड़ी सोहा अली खान के प्यार में पड़े, सात साल लिव-इन के बाद रचाई शादी, दिलचस्प है कुणाल खेमू की लव स्टोरी

संयमी आगे कहती है, 'विक्रम बहुत ही अच्छे इंसान हैं. उनकी ईमानदारी, मेहनत और अपने विज़न पर भरोसा ही इस फिल्म को संभव बना पाया है. उन्हें पूरी तरह पता था कि वो क्या बनाना चाहते हैं. फैशन इंडस्ट्री में इतने बड़े नाम होने के बावजूद और इंडस्ट्री में इतनी पहुंच होने के बावजूद वो इस रोल के लिए किसी भी बड़े नाम को चुन सकते थे, लेकिन उन्होंने कैरेक्टर के प्रति ईमानदार रहना चुना और अपने डिसीजन पर भरोसा किया.'

कैमरे के सामने नई ज़िंदगी जीने का मौका मिलता है
अपनी बात खत्म करते हुए संयमी आगे कहती है, 'मैं इस फिल्म में एक फोटोग्राफर का रोल कर रही हूं और हर फिल्म के साथ कोई नई चीज़ सीखना हमेशा शानदार एक्सपीरियंस होता है. जैसा कि आप देख सकते हैं, विक्रम ने मुझे इस फिल्म में बिल्कुल अलग लुक दिया है. मुझे विनीत और ताहिर जैसे बेहतरीन आर्टिस्ट के साथ काम करने का मौका मिला, यह मेरे लिए खुशी की बात है. दोनों ही शानदार, बेहद केयरिंग और कोऑपरेटिव आर्टिस्ट हैं, जिससे काम करना और आसान हो जाता है. मैं खुद को खुशकिस्मत मानती हूं कि मुझे हैवान जैसी फिल्म और ये फिल्म मिली  दोनों एक-दूसरे से बिल्कुल अलग किरदार और कहानियां हैं. मैं बस यही उम्मीद करती हूं कि मुझे कैमरे के सामने ऐसी कई नई ज़िंदगियां जीने का मौका मिलता रहे.'

अपनी भावनात्मक कहानी और दमदार स्टारकास्ट के चलते यह फिल्म पहले से ही दर्शकों के बीच उत्सुकता पैदा कर रही है. फैंस अब सैयामी खेर को एक और अलग और परफॉर्मेंस-ओरिएंटेड किरदार में देखने के लिए बेहद उत्साहित हैं.

और पढ़ें
Published at : 25 May 2026 01:13 PM (IST)
Tags :
Saiyami Kher Vikram Phadnis
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
फोटोग्राफर के किरदार में नजर आएंगी सैयामी खेर, विक्रम फडणीस की इमोशनल ड्रामा फिल्म में दिखेगा अनसीन अवतार
फोटोग्राफर के किरदार में नजर आएंगी सैयामी खेर, विक्रम फडणीस की फिल्म में दिखेगा अनसीन अवतार
बॉलीवुड
Sunday Box Office: संडे को 'करुप्पु' से थर्राया बॉक्स ऑफिस, 'दृश्यम 3', 'चांद मेरा दिल'' ने भी किया कमाल, जानें- 'राजा शिवाजी' से 'धुरंधर 2' तक का हाल
संडे को 'करुप्पु' से थर्राया बॉक्स ऑफिस, 'दृश्यम 3' ने भी किया कमाल, जानें- 'राजा शिवाजी' से 'धुरंधर 2' तक का हाल
बॉलीवुड
27 साल की उम्र में कितने करोड़ की मालकिन हैं अनन्या पांडे, फिल्मों के अलावा एड से होती है बंपर कमाई
27 साल की उम्र में कितने करोड़ की मालकिन हैं अनन्या पांडे, फिल्मों के अलावा एड से होती है बंपर कमाई
बॉलीवुड
'छोटा रोल भी चलेगा लेकिन...', 30 साल बाद मुंबई लौटीं 'दामिनी' फेम मीनाक्षी शेषाद्रि, मांग रही हैं काम
बॉलीवुड में काम मांगने मजबूर हुईं ब्लॉकबस्टर फिल्म दे चुकी एक्ट्रेस, कहा- छोटा रोल भी चलेगा लेकिन
Advertisement

वीडियोज

US-Israel-Iran War: यूरेनियम छोड़ने से ईरान का इनकार | Breaking | Donald Trump
US-Israel-Iran War: ट्रंप के शांति समझौता संकेत से कच्चे तेल में बड़ी गिरावट! | US Oil Crash
Petrol-Diesel Price Hike: पेट्रोल पंप पर मीटर देखकर भड़के लोग | Breaking | PM Modi Appeal
Petrol-Diesel Price Hike:पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम पर भड़के लोग | Breaking | PM Modi Appeal
Kedarnath Yatra 2026 :धाम में भारी अव्यवस्था! VIP कल्चर के चक्कर में आम भक्तों का फूटा गुस्सा!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Hajj 2026: हज 2026 की शुरुआत, मक्का में 15 लाख से ज्यादा हाजियों के पहुंचने की तैयारी, सऊदी में कैसे हैं इंतजाम?
हज 2026 की शुरुआत, मक्का में 15 लाख से ज्यादा हाजियों के पहुंचने की तैयारी, सऊदी में कैसे हैं इंतजाम?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: बीजेपी के इन विधायकों ने बदलना चाहा पाला तब भी सपा में शामिल नहीं करेंगे अखिलेश यादव? खुद बताई वजह
बीजेपी के इन विधायकों ने बदलना चाहा पाला तब भी सपा में शामिल नहीं करेंगे अखिलेश यादव? खुद बताई वजह
इंडिया
नवीन पटनायक को बड़ा झटका! BJD के राज्यसभा सांसद देबाशीष सामंतराय ने छोड़ी पार्टी, चिट्ठी में क्या लिखा?
नवीन पटनायक को बड़ा झटका! BJD के राज्यसभा सांसद देबाशीष सामंतराय ने छोड़ी पार्टी, चिट्ठी में क्या लिखा?
क्रिकेट
Vaibhav Sooryavanshi IPL 2026: 15 साल की उम्र में बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, वैभव सूर्यवंशी के नाम एक और खिताब
15 साल की उम्र में बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, वैभव सूर्यवंशी के नाम एक और खिताब
बॉलीवुड
Raja Shivaji BO Day 24: चौथे संडे फिर 'राजा शिवाजी' की दहाड़ से गूंजा बॉक्स ऑफिस, कमाई में आया जबरदस्त उछाल, इतिहास रचने से इंचभर है दूर
चौथे संडे फिर 'राजा शिवाजी' की दहाड़ से गूंजा बॉक्स ऑफिस, इतिहास रचने से इंचभर है दूर
इंडिया
दिल्ली जिमखाना क्लब: 1913 में 7 महाराजाओं ने बसाई 27.3 एकड़ की रियासत, मेंबरशिप के लिए पैदा होने से पहले अप्लाई, जानें दिलचस्प किस्से
7 महाराजाओं ने 27 एकड़ में बसाया दिल्ली जिमखाना क्लब! मेंबरशिप के लिए पैदा होने से पहले अप्लाई
बिजनेस
Petrol-Diesel Price Hike Live Updates: आम आदमी की बढ़ीं मुश्किलें, 10 दिनों में 7 रुपये से अधिक महंगा हुआ पेट्रोल-डीजल
आम आदमी की बढ़ीं मुश्किलें, 10 दिनों में 7 रुपये से अधिक महंगा हुआ पेट्रोल-डीजल
जनरल नॉलेज
Police Searched By Gangster In Bihar: क्या छापेमारी करने आई पुलिस की तलाशी ले सकता है आम आदमी, वायरल वीडियो ने मचाया बवाल; जानें कानून?
क्या छापेमारी करने आई पुलिस की तलाशी ले सकता है आम आदमी, वायरल वीडियो ने मचाया बवाल; जानें कानून?
ENT LIVE
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
ENT LIVE
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
ENT LIVE
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
ENT LIVE
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
ENT LIVE
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Embed widget