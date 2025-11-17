हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
कौन से 5 गाने सबसे ज्यादा सुने जा रहे? नंबर 1 पर ट्रेंड करने वाला सॉन्ग तो 5 महीने पुराना

Top 5 Songs Of This Week: यहां हम आपके लिए उन गानों की लिस्ट लाए हैं. जो इस हफ्ते खूब ट्रेडिंग में रहे और सभी की फेवरेट्स की लिस्ट में भी शुमार हो गए...

By : सखी चौधरी | Updated at : 17 Nov 2025 08:54 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड में हर हफ्ते नई फिल्में रिलीज होती है. जिनमें से कुछ की कहानी के साथ-साथ गानें भी ब्लॉकबस्टर रहते हैं. ऑरमैक्स मीडिया ने हाल ही में इस हफ्ते के सबसे पसंद किए जाने वाली गानों की लिस्ट जारी कर दी है. तो चलिए देखते हैं कौन पहले नंबर पर रहा और किसने टॉप 5 की लिस्ट में जगह बनाई.

1. सैयारा - इस की लिस्ट में भी सबसे ऊपर मोहित सूरी की रोमांटिक म्यूजिकल ड्रामा का टाइटल ट्रैक सैयारा ही है. फिल्म को रिलीज हुए 5 महीने हो चुके हैं. लेकिन अभी भी ये गाना लोगों की जुबां पर है. इसे फहीम अब्दुल्ला अपनी आवाज दी है. गाने को इरशाद कामिल ने लिखा है.

2. तेरे इश्क में - लिस्ट का दूसरा गाना कृति सेनन और धनुष की अपकमिंग फिल्म ‘तेरे इश्क में’ का टाइटल ट्रेक है. इसे भी लोगों का खूब प्यार मिल रहा है. गाने में धनुष और कृति की जबरदस्त केमिस्ट्री देखने को मिल रही है.

3. दीवानियत - हर्षवर्धन राणे की फिल्म ‘एक दीवाने की दीवानियत’ का टाइटल ट्रेक भी इस लिस्ट में अपनी जगह बना चुका है. फिल्म के साथ-साथ इस गाने को भी दर्शकों ने भर-भरकर प्यार दिया है. इस गाने में भी हर्षवर्धन और सोनम की केमिस्ट्री देखने लायक है.

4. गड़ियां काली - अजय देवगन, रकुल प्रीत सिंह, मीजान जाफरी, जावेद जाफरी और आर माधवन की फिल्म ‘दे दे प्यार दे 2’ हाल ही में रिलीज हुई है. फिल्म का गाना गड़ियां काली नी एक डांस सॉन्ग है. जो इन दिनों खूब चर्चा में हैं. गाने को इस हफ्ते टॉप 5 की लिस्ट में चौथे नंबर पर जगह मिली है.

5. तुम मेरे ना हुए - आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की फिल्म ‘थामा’ के गाने तुम मेरे ना हुए को लिस्ट में पांचवें नंबर पर जगह मिली है. गाने को सोशल मीडिया पर खूब व्यूज मिल रहे हैं.

About the author सखी चौधरी

सखी चौधरी बतौर कंसलटेंट एबीपी न्यूज़ के साथ जुड़ी हैं. एंटरटेनमेंट बीट पर उनकी अच्छी पकड़ है. पत्रकारिता में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है. डिजिटल मीडिया के अलावा कई टीवी चैनल्स के साथ भी काम कर चुकी हैं. 
Read
Published at : 17 Nov 2025 08:54 PM (IST)
Tags :
Bollywood Tere Ishk Mein Saiyaara Top 5 Songs
