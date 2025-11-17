एक्सप्लोरर
महेश बाबू की वाइफ की 10 तस्वीरें: कभी हिंदी सिनेमा में एक्टिंग से करती थीं राज
Namrata Shirodkar Photos: इस रिपोर्ट में हम आपको साउथ एक्टर महेश बाबू की वाइफ से मिलवा रहे हैं. जो बला की खूबसूरत हैं और कभी हिंदी सिनेमा पर राज करती थी.
साउथ सिनेमा के प्रिंस महेश बाबू दिनों एसएस राजामौली की ‘वाराणसी’ को लेकर चर्चा में हैं. जिसका टाइटल हाल ही में रिवील हुआ है. फिल्म में वो प्रियंका चोपड़ा के साथ एक्टर इश्क लडाते दिखेंगे. लेकिन यहां हम आपको उनकी रियल लाइफ लेडी लव से मिलवा रहे हैं. जिनपर वो दिल हारते हैं.
Published at : 17 Nov 2025 07:42 PM (IST)
