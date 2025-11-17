हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महेश बाबू की वाइफ की 10 तस्वीरें: कभी हिंदी सिनेमा में एक्टिंग से करती थीं राज

महेश बाबू की वाइफ की 10 तस्वीरें: कभी हिंदी सिनेमा में एक्टिंग से करती थीं राज

Namrata Shirodkar Photos: इस रिपोर्ट में हम आपको साउथ एक्टर महेश बाबू की वाइफ से मिलवा रहे हैं. जो बला की खूबसूरत हैं और कभी हिंदी सिनेमा पर राज करती थी.

By : सखी चौधरी  | Updated at : 17 Nov 2025 07:42 PM (IST)
Namrata Shirodkar Photos: इस रिपोर्ट में हम आपको साउथ एक्टर महेश बाबू की वाइफ से मिलवा रहे हैं. जो बला की खूबसूरत हैं और कभी हिंदी सिनेमा पर राज करती थी.

साउथ सिनेमा के प्रिंस महेश बाबू दिनों एसएस राजामौली की ‘वाराणसी’ को लेकर चर्चा में हैं. जिसका टाइटल हाल ही में रिवील हुआ है. फिल्म में वो प्रियंका चोपड़ा के साथ एक्टर इश्क लडाते दिखेंगे. लेकिन यहां हम आपको उनकी रियल लाइफ लेडी लव से मिलवा रहे हैं. जिनपर वो दिल हारते हैं.

1/8
महेश बाबू की वाइफ का नाम नम्रता शिरोडकर की हैं. जो 90 के दशक में बॉलीवुड पर अपनी एक्टिंग से राज करती थी.
महेश बाबू की वाइफ का नाम नम्रता शिरोडकर की हैं. जो 90 के दशक में बॉलीवुड पर अपनी एक्टिंग से राज करती थी.
2/8
नम्रता ने अपने करियर के दौरान सलमान खान और संजय दत्त जैसे सुपरस्टार के साथ काम किया और हिट फिल्में दी.
नम्रता ने अपने करियर के दौरान सलमान खान और संजय दत्त जैसे सुपरस्टार के साथ काम किया और हिट फिल्में दी.
3/8
एक्ट्रेस ने हिंदी के अलावा साउथ सिनेमा में भी खूब काम किया है. इसी दौरान उनकी मुलाकात महेश बाबू से हुई.
एक्ट्रेस ने हिंदी के अलावा साउथ सिनेमा में भी खूब काम किया है. इसी दौरान उनकी मुलाकात महेश बाबू से हुई.
4/8
फिर दोनों ने साल 2005 में एक-दूजे से शादी कर ली. शादी के बाद एक्ट्रेस ने एक्टिंग से अलविदा कह दिया.
फिर दोनों ने साल 2005 में एक-दूजे से शादी कर ली. शादी के बाद एक्ट्रेस ने एक्टिंग से अलविदा कह दिया.
5/8
शादी के बाद नम्रता और महेश बाबू के दो बच्चों एक बेटे और एक बेटी के पेरेंट्स बने. दोनों ही सोशल मीडिया पर अपनी लुक के जरिए छाए रहते हैं.
शादी के बाद नम्रता और महेश बाबू के दो बच्चों एक बेटे और एक बेटी के पेरेंट्स बने. दोनों ही सोशल मीडिया पर अपनी लुक के जरिए छाए रहते हैं.
6/8
नम्रता शिरोडकर आज 53 साल की हो चुकी हैं. इस उम्र में भी एक्ट्रेस काफी फिट और खूबसूरत हैं.
नम्रता शिरोडकर आज 53 साल की हो चुकी हैं. इस उम्र में भी एक्ट्रेस काफी फिट और खूबसूरत हैं.
7/8
एक्ट्रेस सोशल मीडिया पर हर दिन अपनी खूबसूरत तस्वीरें फैंस के साथ शेयर करती हैं. जिनपर लाखों लाइक्स आते हैं.
एक्ट्रेस सोशल मीडिया पर हर दिन अपनी खूबसूरत तस्वीरें फैंस के साथ शेयर करती हैं. जिनपर लाखों लाइक्स आते हैं.
8/8
इस फोटो में नम्रता शिरोडकर का बॉस लेडी लुक देखने को मिल रहा है. जिसमें वो कातिल आदाओं से दीवाना बना रही हैं.
इस फोटो में नम्रता शिरोडकर का बॉस लेडी लुक देखने को मिल रहा है. जिसमें वो कातिल आदाओं से दीवाना बना रही हैं.
Published at : 17 Nov 2025 07:42 PM (IST)
Mahesh Babu Namrata Shirodkar South Cinema

