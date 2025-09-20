फिल्म के सेट पर बढ़ीं नजदीकियां! क्या सच में एक दूसरे को डेट कर रहे हैं 'सैयारा' के कृष और वाणी?

मोहित सुरी की म्यूजिकल रोमांटिक फिल्म 'सैयारा' ने दुनियाभर में लोगों का बहुत प्यार कमाया है. इसके साथ ही फिल्म के लीड एक्टर्स अहान पांडे और अनीत पड्डा के एक्टिंग स्किल्स को भी दर्शकों ने सराहा. सोशल मीडिया पर लंबे समय से इस बात की चर्चा थी कि दोनों की केमिस्ट्री वाकई काफी अच्छी है.

इसके बाद फैंस के मन में ये सवाल उठा कि क्या दोनों एक दूसरे की डेट कर रहे हैं फिर इसके बाद 'सैयारा' के कृष और वाणी के डेटिंग की खबरें सामने आने लगीं. लेकिन अब इस बात की पुष्टि हो चुकी है. यहां जानें पूरा मामला.

अपने रिश्ते को दुनिया से छुपा कर रखना चाहता है सैयारा कपल

फिल्म में दोनों की केमिस्ट्री को बहुत पसंद किया और इसके बाद फैंस भी ये कयास लगाने लगे कि शायद ये न्यू स्टार्स एक दूसरे को अपना दिल दे बैठे हैं. लेकिन अब इस बात की पुष्टि हो गई है. रिपोर्ट्स ने दावा किया कि ये महज एक अफवाह नहीं है बल्कि फैंस का सिक्स्थ सेंस सही था.

डेक्कन क्रॉनिकल की रिपोर्ट के मुताबिक 'सैयारा' प्रोड्यूसर आदित्य चोपड़ा के करीबी सूत्र ने अहान पांडे और अनीत पड्डा के रिश्ते की कंफर्मेशन दी है. सूत्र का कहना है कि रियल लाइफ में भी दोनों कलाकर एक दूसरे को डेट कर रहे हैं लेकिन अभी उन्होंने इस बात को दुनिया से छुपकर रखा है.

रिपोर्ट्स के अनुसार आदित्य चोपड़ा के करीबी सूत्र ने कहा, 'दोनों की लव स्टोरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की सबसे खूबसूरत लव स्टोरी में से एक हैं जो ऑर्गेनिकली शुरू हुई. इस कहानी ने शूटिंग के दिनों से पनपना शुरू किया और काम करते हुए दोनों एक दूसरे के करीब आ गए. शूटिंग के दौरान अहान पांडे अनीत का खास ख्याल रखते थे'.

इस रिश्ते से दोनों के स्टारडम पर पड़ सकता है इफेक्ट

टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपने रिपोर्ट में ये बताया कि आदित्य चोपड़ा का मानना है कि दोनों के इस कमिटमेंट से उनके फ्रेश स्टारडम पर असर पड़ सकता है. वैसे तो बतौर एक्टर और बतौर कपल फैंस ने दोनों को बहुत प्यार दिया है लेकिन अभी 'सैयारा' के कृष और वाणी अपनी लव स्टोरी को सीक्रेट ही रखना चाहते हैं. अहान पांडे और अनीत पड्डा दोनों के पास ही इस वक्त यश राज फिल्म्स के तीन बड़े प्रोजेक्ट्स लाइनअप किए हुए हैं.