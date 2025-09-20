सोनाक्षी सिन्हा ने आठ साल तक डेटिंग लाइफ एंजॉय करने के बाद साल 2024 में अपने लॉन्गटाइम बॉयफ्रेंड ज़हीर इक़बाल के साथ इंटर रिलीजन इंटीमेट शादी की थी. वहीं गैर धर्म से शादी करने को लेकर एक्ट्रेस काफी ट्रोल भी हुई थीं. इन सबके बीच अब सोनाक्षी सिन्हा ने एक इंटरव्यू के दौरान ज़हीर इक़बाल के साथ अपनी इंटरफेथ शादी के बारे में खुलकर बात की. अभिनेत्री ने अपने परेंट्स शत्रुघ्न सिन्हा और पूनम सिन्हा के अपने पति के साथ रिश्ते के बारे में भी कुछ बातें बताईं.

‘धर्म कभी हमारे बीच में नहीं आएगा’

दरअसल द राइट एंगल विद सोनल कालरा के साथ बातचीत में, सोनाक्षी ने इस बारे में बात की कि क्या धर्म कभी उनके रिश्ते के बीच आया है. उन्होंने कहा, "हम एक कपल के रूप में जैसे हैं, नहीं. घर पर हम जिस तरह से रहते हैं, जिस तरह से हम अलग-अलग तरीकों से पले-बढ़े हैं, उसके अनुसार कुछ रीति-रिवाज हैं जिनका पालन वह और उनका परिवार करते हैं, जिनका मैं सचमुच रिस्पेक्ट करती हूं.

वहीं कुछ रीति-रिवाज हैं जिनका मैं और मेरा परिवार पालन करते हैं, जिनका वे सम्मान करते हैं. धर्म एक ऐसी चीज है जो हम दोनों के बीच कभी नहीं आएगी. इस बारे में कभी कोई सवाल, लड़ाई या तनाव नहीं हुआ है, और मुझे लगता है कि यही इसकी सबसे खूबसूरत बात है. हमारी स्ट्रेंथ रिस्पेर्ट में समाई है."

ज़हीर का सोनाक्षी के पेरेंट्स के साथ कैसा है रिश्ता?

ज़हीर के अपने माता-पिता, शत्रुघ्न सिन्हा और पूनम सिन्हा के साथ रिश्ते के बारे में बात करते हुए, सोनाक्षी सिन्हा ने कहा, "जब वह आते हैं तो सब भाग खड़े होते हैं और कहते हैं, 'ज़हीर आ रहे हैं, दामाद जी आ रहे हैं.' मेरी माँ पूछती रहती हैं कि क्या खाएगा, क्या खाएगा, और मेरे पिताजी उनके साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं. मुझे लगता है कि वे बहुत अच्छे दोस्त बन गए हैं. जब मैं कमरे में एंट्री करती हूं, तो आमतौर पर वे दोनों बातें करते रहते हैं और मैं चुपचाप बैठी रहती हूं."





हंसी से बना रिश्ता

सोनाक्षी ने आगे बताया कि शादी से पहले सात साल की डेटिंग के बाद उनके रिश्ते को क्या खास बनाता है.हम कहते हैं कि हम किसी ऐसे इंसान को ढूंढना चाहते हैं जिसके साथ हम बूढ़े होना चाहते हैं, लेकिन ज़हीर जैसे इंसान के साथ रहने के बाद, आपको एहसास होता है कि आपको किसी ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत है जिसके साथ आप बच्चे बने रह सकें. उसी से हंसी मजाक बरकार रहता है. आप लगातार हंसते रहते हैं. ये कुछ ऐसा था जिसे मैं अपनी लाइफ में मिस कर रही थी. अब आ चुका है, तो मैं इससे ज्यादा खुश नहीं हो सकती. "





सोनाक्षी सिन्हा वर्क फ्रंट

सोनाक्षी सिन्हा के वर्क फ्रंट की बात करें तो एक्ट्रेस जल्द ही सुधीर बाबू के साथ जटाधारा में दिखाई देंगी. फिल्म में दिव्या खोसला, शिल्पा शिरोडकर, इंदिरा कृष्णा, रवि प्रकाश, नवीन नेनी, रोहित पाठक, झांसी, राजीव कनकला और सुभलेखा सुधाकर भी हैं.निर्देशक वेंकट कल्याण और अभिषेक जायसवाल ने शेयर किया था कि जटाधारा एक लोक कथा में निहित है, जहां अंधकार दिव्य शक्ति से टकराएगा, दर्शकों को भगवान के आमने-सामने लाएगा। उन्होंने कहा, "यह विश्वास, भय और ब्रह्मांडीय भाग्य की कहानी है।"