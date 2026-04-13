'वो बहुत कमजोर लग रही थीं..' आखिरी बार आशा भोसले को देख हैरान रह गई थीं सायरा बानो

आशा भोसले के निधन के बाद से दुनियाभर में शोक का माहौल देखने को मिल रहा है. बॉलीवुड सेलेब्स उनके संग बिताए गए पलों को याद कर रहे हैं और उन्हें याद कर इमोशनल होते हुए नजर आ रहे हैं. इसी लिस्ट में अब सायरा बानो का नाम भी जुड़ चुका है.

उन्होंने बताया कि आखिरी बार आशा भोसले को कब देखा था और दोनों की आखिरी मुलाकात कब हुई थी.न्यूज 18 से बात करते हुए सायरा बानो ने आशा भोसले के संग आखिरी मुलाकात को याद किया.

सायरा बानो ने बताया कब हुई थी आशा भोसले से आखिरी बात

उन्होंने बताया,'मैं हाल ही में रमजान के महीने में उनसे मिली थी. मैंने उनका इंटरव्यू देखा था जिसमें वो रमजान, ईद और फास्टिंग के बारे में बात कर रही थीं. मैं बहुत हैरान थी. उन्होंने एकता और सद्भावना का खूबसूरत मैसेज दिया था. मैं सुनकर इतनी खुश हुई कि उनसे बात करने के लिए फोन किया था.'





आशा भोसले के बारे में आगे बात करते हुए सायरा बानो ने कहा,'वो आखिरी मौका था जब उनसे मैंने बात की थी. तब एहसास ही नहीं था कि इतनी जल्दी बीमार हो जाएंगी. मुझे बहुत हैरानी हुई. मुझे याद है मैं उन्हें आखिरी बार तब देखा था जब वो अर्जुन तेंदुलकर का शादी में गई थीं. उस वक्त वो काफी कमजोर लग रही थीं. वो आखिरी बार था जब मैंने उन्हें देखा था. उन्हें देख मुझे बहुत झटका लगा था. मैंने सोचा भी नहीं था कि वो अचानक इतनी बीमार हो जाएंगी.'

इस दौरान सायरा बानो ने आशा भोसले संग अपनी पहली मुलाकात को भी याद किया. उन्होंने कहा,'आशाजी से सबसे पहले मैं एक रिकॉर्डिंग के दौरान मिली थी. उस समय रिकॉर्डिंग स्टूडियो के बाहर लाइव अर्केस्ट्रा होता था और सिंगर्स के लिए माइक के साथ क्यूबिकल होता था. आशाजी, लताजी, मोहम्मद रफी साब और मुकेशजी बहुत अच्छे लोग थे जो कि हम एक्टर्स को अपने साथ क्यूबिकल में बैठने देते थे. हमने कई सारी लाइव रिकॉर्डिंग्स देखीं.'

सायरा बानो ने आगे बताया,'रिकॉर्डिंग के समय आशाजी मुझे इशारा भी करती थीं बीच-बीच में.उन्होंने मुझे पहले ही कहा था कि वो अपनी आवाज मेरे लिए बारीक कर रही हैं. मैं उस समय एक न्यूकमर थी. मैं बहुत छोटी थी. स्कूल के बाद सीधे फिल्मों में आ गई थी. मैं पतली थी जिसकी आवाज भी बारीक थी.'

ये भी पढ़ें:-धनश्री से तलाक के बाद अब इस हसीना को युजवेंद्र चल ने कहा क्यूट, एक्ट्रेस ने लीक कर दी चैट