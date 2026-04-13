धनश्री से तलाक के बाद अब इस हसीना को युजवेंद्र चल ने कहा क्यूट, एक्ट्रेस ने लीक कर दी चैट

गंदी बात जैसी वेब सीरीज से पॉपुलैरिटी बटोरने वाली तान्या चटर्जी ने हाल ही में क्रिकेटर युजवेंद्र चहल को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है, जिसके बारे में जानकर हर कोई हैरान रह गया. दरअसल, एक्ट्रेस ने खुलासा किया कि युजवेंद्र चहल ने उन्हें इंस्टाग्राम पर मैसेज करके क्यूट कहा था.

इतना ही नहीं तान्या ने पैप्स को युजवेंद्र चहल का मैसेज भी दिखाया, जिसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा.वीडियो को देखने के बाद सोशल मीडिया पर तरह-तरह की बातें होने लगीं.कुछ लोगों का कहना है कि ये नॉर्मल है, तो कुछ लोगों ने क्रिकेटर को ट्रोल करना शुरू कर दिया.

तान्या के खुलासे ने किया फैंस को हैरान

वहीं, कुछ लोगों ने ये भी कहा कि तान्या दूसरे के नाम पर लाइमलाइट बटोरने की कोशिश कर रही है. तान्या चटर्जी की बात करें तो वो उन हसीनाओं में से एक हैं, जिन्हें कंट्रोवर्सी में रहना काफी पसंद है. अब उन्होंने दुनिया के सामने युजवेंद्र चहल के बारे में खुलासा करके सबको चौंका दिया है.

तान्या का कहना है कि युजवेंद्र चहल ने उनकी फोटो पर रिएक्शन देते हुए क्यूट,जिसे देख वो हैरान रह गईं, क्योंकि वो उन्हें पर्सनली नहीं जानती थीं. पैप्स के सामने युजवेंद्र चहल के मैसेज को दिखाते हुए तान्या ने ये भी कहा कि अरे क्यूट तो नॉर्मल चीज है, मुझे तो कई लोग बोलते हैं. पैप्स ने तान्या से पूछा कि क्या उन्होंने इस मैसेज का जवाब दिया था.





इस पर रिएक्शन देते हुए तान्या ने कहा,'यार, मैंने तो ये मैसेज बहुत देर बाद देखा था.' हालांकि, युजवेंद्र चहल ने अभी तक इस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया है. लेकिन, सोशल मीडिया पर ये बात आग की तरह फैल रही है. मालूम हो तान्या एक्ट्रेस होने के साथ-साथ मॉडल और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं. वो कोलकाता से ताल्लुक रखती हैं. साथ ही तान्या कई म्यूजिक वीडियोज में भी काम कर चुकी हैं.

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