तैमूर और जेह को धर्म की सीख कैसे देते हैं सैफ अली खान? बोले- भगवान एक हैं, नाम कई

बॉलीवुड कपल सैफ अली खान और करीना कपूर ने साल 2012 में शादी की थी. ये एक इंटरफेथ मैरिज थी. जहां सैफ मुस्लिम हैं, वहीं करीना हिंदू हैं. कपल आज दो बच्चों के पेरेंट्स हैं. हाल ही में सैफ अली खान ने हाल ही में बताया कि वो और उनकी पत्नी करीना कपूर अपने दोनों बेटों तैमूर और जहांगीर (जेह) की परवरिश खुले नजरिए के साथ कर रहे हैं. सैफ ने कहा कि वो अपने बच्चों को सिखाते हैं, 'भगवान एक हैं, बस उन्हें अलग-अलग नामों से बुलाया जाता है.

बेटों को धर्म की सीख कैसे देते हैं सैफ अली खान?

वी वीमेन के लंदन एडिशन में बातचीत के दौरान सैफ अली खान ने अपने बेटों तैमूर और जेह के साथ धर्म को लेकर होने वाली चर्चाओं के बारे में खुलकर बात की. उन्होंने कहा, 'मुझे उनके साथ इस विषय पर बात करना बहुत पसंद है, क्योंकि मैं खुद बहुत ज्यादा धार्मिक इंसान नहीं हूं.'

सैफ ने आगे कहा, 'मेरी मां ने मुझे सिखाया था और मैं भी अपने बच्चों को यही सिखाता हूं कि भगवान एक हैं, बस उनके कई नाम हैं. बात इतनी-सी है. लोग उन्हें अलग-अलग जगहों और अलग-अलग तरीकों से पूजते हैं. अगर आपका धर्म आपको इंसानों से प्यार करना और उन्हें माफ करना सिखाता है, तो वही सबसे बड़ी बात है.'

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सैफ अली खान ने अपने बचपन को याद करते हुए बताया कि वो चर्च जाया करते थे और ऐसे स्कूल में पढ़े, जहां हर दिन की शुरुआत चैपल (प्रेयर) से होती थी. सैफ ने बताया, 'स्कूल में बच्चे पहले एक प्रेयर करते थे, फिर दूसरे धर्मों की प्रार्थनाएं भी पढ़ी जाती थीं. वहां क्रिसमस उतने ही एक्साइटमेंट से मनाया जाता था, जितना दिवाली.'

सैफ अली खान ने अपने बेटे तैमूर के साथ हुई हालिया बातचीत का भी जिक्र किया. उन्होंने बताया कि उन्होंने तैमूर से पूछा था कि धर्म और मैथेडोलॉजी में क्या अंतर है? इस पर तैमूर ने जवाब दिया, 'धर्म में हम प्रार्थना करते हैं और मेथडोलॉजी में नहीं.' सैफ ने कहा कि उन्हें बेटे का ये जवाब काफी अच्छा लगा.

सैफ ने आगे कहा, 'हम घर में इन विषयों पर अक्सर बात करते रहते हैं. मैं खुशकिस्मत हूं कि मेरी परवरिश खुले विचारों वाले माहौल में हुई. मेरी मां खुले विचारों की है और मेरी पत्नी करीना की भी यही सोच है.

सैफ अली खान और करीना कपूर का रिश्ता

बता दें, सैफ अली खान और करीना कपूर की नजदीकियां साल 2007-08 में फिल्म 'टशन' की शूटिंग के दौरान बढ़ीं. पहले दोनों के बीच दोस्ती हुई, जो धीरे-धीरे प्यार में बदल गई. करीब पांच साल तक एक-दूसरे को डेट करने के बाद दोनों ने 16 अक्टूबर 2012 को मुंबई में एक प्राइवेट सेरेमनी में शादी कर ली. आज सैफ और करीना दो बेटों तैमूर अली खान और जहांगीर (जेह) अली खान के माता-पिता हैं.

वहींं इससे पहले सैफ की शादी एक्ट्रेस अमृता सिंह के साथ हुई थी. ये शादी लगभग 13 साल तक चली और 2004 में दोनों का तलाक हो गया. पहली शादी से सैफ के दो बच्चे सारा अली खान और इब्राहिम अली खान हैं.

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सैफ अली खान का वर्कफ्रंट

वर्कफ्रंट की बात करें तो सैफ अली खान इन दिनों अपनी फिल्म 'हम हिंदुस्तानी' की रिलीज का इंतजार कर रहे हैं. इसके अलावा सैफ के पास प्रियदर्शन की फिल्म 'हैवान' भी है, जिसमें उनके साथ सैयामी खेर और अक्षय कुमार अहम किरदार निभाते नजर आएंगे. सैफ अली खान आखिरी बार नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई फिल्म 'कर्तव्य' में दिखाई दिए थे.