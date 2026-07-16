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Dhamaal 4 Vs Welcome To The Jungle BO: अजय देवगन के सामने अक्षय कुमार पड़े फीके, 6 दिनों में इतना रहा कलेक्शन

Dhamaal 4 Vs Welcome To The Jungle BO: 'धमाल 4' को बॉक्स ऑफिस पर शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है. वहीं 'वेलकम टू ग जंगल' को भी फैंस ने पंसद किया. आइए जानते हैं छठे दिन के कलेक्शन के बारे में.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 16 Jul 2026 08:32 PM (IST)
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अजय देवगन की 'धमाल 4' और अक्षय कुमार की 'वेलकम टू द जंगल' को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं. दोनों ही फिल्मों का जॉनर कॉमेडी है. अजय देवगन और अक्षय कुमार की फिल्मों में 6 दिन की कमाई के मामले में कड़ी टक्कर देखने को मिली. आइए जानते हैं 6 दिन की कमाई के मामले में कौनसी फिल्म आगे निकली.

ये भी पढ़ें- 123 करोड़ कमाकर भी 'हिट' नहीं हो पाई है 'धमाल 4', जानें प्रॉफिटेबल फिल्म बनने के लिए अभी कितना कलेक्शन करना होगा

'धमाल 4' का बॉक्स डे वाइज बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

'धमाल 4' ने 6 दिनों में 90 करोड़ कमाए. फिल्म ने 14 करोड़ से ओपनिंग की थी. दूसरे दिन फिल्म ने 22 करोड़ की धमाकेदार कमाई की. तीसरे दिन फिल्म ने 28.50 करोड़ का कलेक्शन किया. चौथे दिन फिल्म ने 8.75 करोड़ का कलेक्शन किया. पांचवें दिन फि्लम ने 9.50 करोड़ का बिजनेस किया. छठे दिन फिल्म ने 6.75 करोड़ कमाए. फिल्म ने दुनियाभर में 129.37 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है. वहीं ओवरसीज मार्केट में फिल्म ने 24.95 करोड़ का बिजनेस किया.

इस फिल्म को इंदर कुमार ने डायरेक्ट किया है. फिल्म में अजय के अलावा रितेश देशमुख, जावेद जाफरी, रवि किशन जैसे स्टार्स हैं.

ये भी पढ़ें- OTT Watchlist: 6 महीने में ओटीटी पर सबसे ज्यादा देखे गए ये 6 सीरीज-फिल्में, 'धुरंधर' से आगे निकला ये शो

'वेलकम टू द जंगल' के पेड प्रिव्यूज भी हुए थे. फिल्म ने पेड प्रिव्यूज में 3.75 करोड़ का बिजनेस किया था. 

  • पहल दिन फिल्म ने 15.25 करोड़ का बिजनेस किया और फिल्म को 10,892 शोज मिले थे.
  • दूसरे दिन फिल्म ने 20 करोड़ का कलेक्शन किया. फिल्म को दूसरे दिन भी 10,396 शोज मिले.  
  • तीसरे दिन फिल्म ने 24.75 करोड़ का कलेक्शन किया. तीसरे दिन फिल्म को 10,867 शोज मिले.
  • चौथे दिन फिल्म ने 8.5 करोड़ का कलेक्शन किया. फिल्म को 10,922 शोज मिले.
  • पांचवें दिन फिल्म ने 9.25 करोड़ कमाए. फिल्म को 10,616 शोज मिले.
  • छठे दिन फिल्म ने 6.15 करोड़ का बिजनेस किया. फिल्म को 9851 शोज मिले.

फिल्म ने 6 दिनों में 87.65 करोड़ का नेट बिजनेस किया. वहीं ग्रॉस फिल्म ने 104.42 करोड़ की कमाई की. फिल्म ने ओवरसीज मार्केट में 24.95 करोड़ कामाया और दुनियाभर में फिल्म ने 129.37 करोड़ की कमाई की. इस फिल्म के डायरेक्टर अहमद खान हैं. फिल्म में अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, रवीना टंडन, दिशा पाटनी, जैकलीन फर्नांडिस, फरीदा जलाल, तुषार कपूर जैसे स्टार्स हैं.

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
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Published at : 16 Jul 2026 08:30 PM (IST)
Tags :
Box Office Dhamaal 4 Welcome To The Jungle
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