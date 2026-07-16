अजय देवगन की 'धमाल 4' और अक्षय कुमार की 'वेलकम टू द जंगल' को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं. दोनों ही फिल्मों का जॉनर कॉमेडी है. अजय देवगन और अक्षय कुमार की फिल्मों में 6 दिन की कमाई के मामले में कड़ी टक्कर देखने को मिली. आइए जानते हैं 6 दिन की कमाई के मामले में कौनसी फिल्म आगे निकली.

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'धमाल 4' का बॉक्स डे वाइज बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

'धमाल 4' ने 6 दिनों में 90 करोड़ कमाए. फिल्म ने 14 करोड़ से ओपनिंग की थी. दूसरे दिन फिल्म ने 22 करोड़ की धमाकेदार कमाई की. तीसरे दिन फिल्म ने 28.50 करोड़ का कलेक्शन किया. चौथे दिन फिल्म ने 8.75 करोड़ का कलेक्शन किया. पांचवें दिन फि्लम ने 9.50 करोड़ का बिजनेस किया. छठे दिन फिल्म ने 6.75 करोड़ कमाए. फिल्म ने दुनियाभर में 129.37 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है. वहीं ओवरसीज मार्केट में फिल्म ने 24.95 करोड़ का बिजनेस किया.

इस फिल्म को इंदर कुमार ने डायरेक्ट किया है. फिल्म में अजय के अलावा रितेश देशमुख, जावेद जाफरी, रवि किशन जैसे स्टार्स हैं.

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'वेलकम टू द जंगल' के पेड प्रिव्यूज भी हुए थे. फिल्म ने पेड प्रिव्यूज में 3.75 करोड़ का बिजनेस किया था.

पहल दिन फिल्म ने 15.25 करोड़ का बिजनेस किया और फिल्म को 10,892 शोज मिले थे.

दूसरे दिन फिल्म ने 20 करोड़ का कलेक्शन किया. फिल्म को दूसरे दिन भी 10,396 शोज मिले.

तीसरे दिन फिल्म ने 24.75 करोड़ का कलेक्शन किया. तीसरे दिन फिल्म को 10,867 शोज मिले.

चौथे दिन फिल्म ने 8.5 करोड़ का कलेक्शन किया. फिल्म को 10,922 शोज मिले.

पांचवें दिन फिल्म ने 9.25 करोड़ कमाए. फिल्म को 10,616 शोज मिले.

छठे दिन फिल्म ने 6.15 करोड़ का बिजनेस किया. फिल्म को 9851 शोज मिले.

फिल्म ने 6 दिनों में 87.65 करोड़ का नेट बिजनेस किया. वहीं ग्रॉस फिल्म ने 104.42 करोड़ की कमाई की. फिल्म ने ओवरसीज मार्केट में 24.95 करोड़ कामाया और दुनियाभर में फिल्म ने 129.37 करोड़ की कमाई की. इस फिल्म के डायरेक्टर अहमद खान हैं. फिल्म में अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, रवीना टंडन, दिशा पाटनी, जैकलीन फर्नांडिस, फरीदा जलाल, तुषार कपूर जैसे स्टार्स हैं.