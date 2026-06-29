गौरव खन्ना और आकांक्षा चमोला के तलाक पर राखी सावंत का आया रिएक्शन, एक्ट्रेस को कहा, 'झूठी'

टीवी कपल गौरव खन्ना और आकांक्षा चमोला इन दिनो अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में हैं. दोनों का तलाक होने जा रहा है. रियलिटी शो 'लॉक अप सीजन 2' के प्रीमियर आकांक्षा चमोला ने खुलासा किया कि वो अपने पति गौरव खन्ना से तलाक लेने जा रही हैं. हालांकि, इस खबर ने सभी को चौंका दिया. राखी सावंत ने इस पर रिएक्ट किया है.

तलाक पर राखी सावंत का आया रिएक्शन

'लॉक अप सीजन 2' में आकांक्षा चमोला द्वारा गौरव खन्ना से अलग होने का ऐलान करने के बाद राखी सावंत को इस दावे पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हुआ. उन्होंने इंस्टाग्राम पर शो के पहले एपिसोड की एक रील पर रिएक्ट करते हुए कमेंट में लिखा, 'झूठी', साथ में हंसने वाली इमोजी भी.

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राखी का ये कमेंट देखते ही सोशल मीडिया पर चर्चा शुरू हो गई. कुछ यूजर्स ने उनकी बात का समर्थन किया, जबकि कई लोगों ने इसे लेकर बहस छेड़ दी कि आकांक्षा का तलाक वाला ऐलान सच है या फिर शो के प्रमोशन का हिस्सा.

एक साल से अलग रह रहे आकांक्षा चमोला और गौरव खन्ना

बता दें, शो 'लॉक अप सीजन 2' के प्रीमियर पर आकांक्षा चमोला ने चौंकाने वाला खुलासा करते हुए कहा कि वो और उनके पति गौरव खन्ना तलाक लेने जा रहे हैं. उन्होंने कहा, 'मैं और गौरव तलाक ले रहे हैं. पिछले एक साल से हम अलग-अलग रह रहे हैं और हमने अब तक इस बात को पब्लिकली नहीं किया था.'

आकांक्षा ने आगे कहा, 'मेरे और गौरव के बीच कोई कड़वाहट नहीं है. हम आज भी एक-दूसरे से बात करते हैं. लेकिन हमें लगता है कि पार्टनर के तौर पर हम एक-दूसरे के साथ कम्पैटिबल नहीं हैं. हम दोनों अपने फ्यूचर को अलग-अलग तरीके से देखते हैं.'

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फिलहाल गौरव खन्ना ने इस पूरे मामले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है. वो जल्द ही 'खतरों के खिलाड़ी 15' में बतौर कंटेस्टेंट नजर आने वाले हैं.

बता दें कपल के तलाक की चर्चा तब शुरू हुई जब, आकांक्षा चमोला ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की थी जिसमें लिखा था, 'जब कोई रिश्ता सिर्फ जरूरतों पर टिका हो, तो हमेशा दिल की ही कुर्बानी होती है.' इसके बाद उनके और गौरव खन्ना के रिश्ते को लेकर अटकलें तेज हो गई थीं.

हालांकि, बाद में आकांक्षा ने बॉम्बे टाइम्स से बातचीत में साफ किया था कि वो पोस्ट गौरव खन्ना से रिलेटेड नहीं थी. उन्होंने कहा, 'मैं अपनी निजी जिंदगी की बातें सोशल मीडिया पर शेयर नहीं करती. वो पोस्ट मेरी आने वाली सीरीज के प्रमोशन के लिए था. लोग उसका अलग-अलग मतलब निकाल सकते थे, लेकिन उसे जरूरत से ज्यादा बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया.'

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डेटिंग के बाद रचाई शादी

आकांक्षा चमोला और गौरव खन्ना ने कुछ समय तक एक-दूसरे को डेट करने के बाद साल 2016 में शादी की थी. बताया जाता है कि दोनों की पहली मुलाकात एक ऑडिशन के दौरान हुई थी, जहां से उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई. इसके बाद दोनों ने शादी कर अपने रिश्ते को नया नाम दिया.