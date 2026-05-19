सीनियर अभिनेता ने क्यों दी थी सैफ को अमृता संग शादी छिपाने की सलाह? हैरान कर देगी वजह

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडएक सीनियर अभिनेता ने दी थी सैफ अली खान को अमृता संग शादी छिपाने की सलाह, एक्टर का खुलासा, बोले- 'मेरी जिंदगी की सबसे खराब...'

एक सीनियर अभिनेता ने दी थी सैफ अली खान को अमृता संग शादी छिपाने की सलाह, एक्टर का खुलासा, बोले- 'मेरी जिंदगी की सबसे खराब...'

Saif Ali Khan Interview: सैफ अली खान ने हाल ही में खुलासा किया कि शादी के बाद एक एक्टर ने उन्हें अमृता सिंह संग रिश्ते को छिपाने की सलाह दी थी. लेकिन उन्होंने कभी शादी छिपाने के बारे में नहीं सोचा.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 19 May 2026 02:55 PM (IST)
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बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान एक बार फिर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में हैं. हाल ही में एक इंटरव्यू में उन्होंने अपनी पहली शादी से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा शेयर किया. साथ ही बताया कि जब उन्होंने साल 1991 में अमृता सिंह से शादी की थी, तब इंडस्ट्री के एक सीनियर एक्टर ने उन्हें ये बात दुनिया से छिपाने की सलाह दी थी. उस समय सैफ इंडस्ट्री में नए थे, हालांकि अमृता सिंह पहले से ही पॉपुलर एक्ट्रेस थीं. 

सैफ अली खान उस समय अपनी पहली फिल्म 'बेखुदी' की शूटिंग कर रहे थे. लेकिन बीच में ही उन्हें फिल्म से बाहर कर दिया गया. इसी बीच एक सीनियर एक्टर ने उन्हें समझाया था कि शादी की बात किसी को न बताएं क्योंकि उनका मानना था कि अगर लोगों को पता चला कि सैफ शादीशुदा हैं, तो उनकी रोमांटिक हीरो वाली इमेज खराब हो सकती है. खासकर फीमेल फैंस का क्रेज कम हो सकता है. 

सैफ के जीवन की सबसे खराब सलाह 

हाल ही में न्यूज 18 को दिए इंटरव्यू में सैफ ने कहा, 'मुझे याद है कि एक एक्टर ने मुझसे कहा था कि किसी को मत बताना कि तुम शादीशुदा हो. मुझे नहीं पता कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा. शायद उनका मानना था कि इससे मेरी इमेज और फैन फॉलोइंग पर असर पड़ेगा. लेकिन मुझे ये सलाह बहुत अजीब लगी. ये मेरी जिंदगी की सबसे खराब और सबसे अटपटी सलाहों में से एक थी. मैंने कभी अपनी शादी छिपाने के बारे में नहीं सोचा, क्योंकि मेरे लिए रिश्ता और परिवार किसी इमेज से ज्यादा जरूरी थे.'

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गोविंदा ने छिपाई थी शादी 

इसके अलावा कई रिपोर्ट में बताया गया कि 90 के दशक में कई कलाकार अपनी शादी छिपाकर रखते थे. गोविंदा और सुनीता आहूजा ने भी कई समय तक अपनी शादी छिपा कर रखी थीं. सुनीता ने एक पुराने इंटरव्यू में बताया था कि शादी के बाद वो ज्यादा बाहर नहीं जाती थीं क्योंकि डर था कि अगर लोगों को गोविंदा की शादी के बारे में पता चल गया, तो उनकी महिला फैन फॉलोइंग कम हो जाएगी. बाद में जब सुनीता मां बनने वाली थीं, तब उन्होंने गोविंदा से कहा कि अब शादी छिपाने का कोई मतलब नहीं है. फिर बेटी टीना के जन्म के बाद दोनों ने ऐलान कर दिया.

सैफ और अमृता का रिश्ता 

बता दें कि सैफ और अमृता की लव स्टोरी फिल्म 'बेखुदी' के सेट से शुरू हुई थीं. दोनों के बीच दोस्ती शुरू हुई और धीरे-धीरे रिश्ता प्यार में बदल गया. दोनों के बीच 12 साल की उम्र का अंतर था, उस समय सैफ 21 साल के थे और अमृता 33 साल की थीं. शादी के बाद उनके दो बच्चे हुए सारा अली खान और इब्राहिम अली खान. हालांकि 13 साल बाद दोनों का रिश्ता टूट गया और साल 2004 में उनका तलाक हो गया. बाद में सैफ ने करीना कपूर से दूसरी शादी कर ली, लेकिन अमृता सिंह ने दोबारा शादी नहीं की.

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Published at : 19 May 2026 02:55 PM (IST)
Tags :
Amrita Singh SAIF ALI KHAN
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