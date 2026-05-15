'पोस्टपार्टम का फेज डिप्रेशन से भी ज्यादा दर्दनाक', मां बनने के बाद टूट गई थीं रुबीना दिलैक

टीवी एक्ट्रेस रुबीना दिलैक इन दिनों खूब सुर्खियों में हैं. हाल ही में मां बनने के बाद अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल समय के बारे में खुलकर बात की है. साथ ही बताया कि डिलीवरी के बाद उनका पोस्टपार्टम फेज बहुत दर्दनाक था. इस समय वो खुद को पहचान नहीं पा रही थीं और मानसिक रूप से कमजोर हो गई थीं. रुबीना का ये बयान अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा हैं.

पोस्टमार्टम फेज पर रुबीना का बयान

बॉलीवुड बबल को दिए इंटरव्यू में रुबीना ने कहा, 'फरवरी तक मैं बहुत ज्यादा डाउन महसूस कर रही थी और अपनी पहचान को लेकर संघर्ष कर रही थी. पोस्टपार्टम का फेज इतना मुश्किल था कि उसके सामने डिप्रेशन भी कम लगता है. जब आप जिंदगी के सबसे अंधेरे दौर में होते हैं, तब आपको खुद से ही प्यार नहीं रहता. बाहर जाने या लोगों से मिलने का मन नहीं करता. हार्मोन पूरी तरह बिगड़ जाते हैं. सुबह उठने तक का मन नहीं करता. यही असली पोस्टपार्टम होता है.'

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रुबीना ने ये भी कहा कि लोग पोस्टपार्टम शब्द को बहुत हल्के में लेते हैं लेकिन असल में ये बहुत गंभीर स्थिति है. अगर इस समय परिवार का सपोर्ट न मिले, तो महिलाओं को अक्सर 'ओवर रिएक्ट' करने वाला या 'पागल' तक कह दिया जाता है. उन्होंने माना कि अगर अभिनव शुक्ला ने उनका साथ नहीं दिया होता, तो शायद उनके लिए ये समय और ज्यादा मुश्किल हो जाता.

रुबीना का वर्क फ्रंट

बता दें कि रुबीना और अभिनव ने साल 2018 में शिमला में शादी की थी. दोनों टीवी इंडस्ट्री के सबसे पसंदीदा कपल्स में गिने जाते हैं. नवंबर 2023 में दोनों पेरेंट्स बने थे और उनकी जुड़वा बेटियां इस दुनिया में आई थीं. वहीं वर्कफ्रंट की बात करें, तो रुबीना जल्द ही रोहित शेट्टी के स्टंट बेस्ड शो 'खतरों के खिलाड़ी सीजन 15' में नजर आने वाली हैं. इस शो में जैस्मिन भसीन, रित्विक धनजानी, करण वाही, ओरी, फरहाना भट्ट, रुहानिका धवन, अविका गौर और गौरव खन्ना जैसे कई सितारे दिखाई देंगे.

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