'दंगल' की यादों में खोए विक्की कौशल के पिता शाम कौशल, डायरेक्टर नितेश तिवारी का जताया आभार

एक्टर विक्की कौशल के पिता और एक्शन डायरेक्टर व स्टंट को ऑर्डिनेटर शाम कौशल ने फिल्म 'दंगल' के सभी कुश्ती और एक्शन दृश्यों का निर्देशन किया था. हाल ही में उन्होंने फिल्म से जुड़ी पुरानी यादें ताजा करते हुए कुछ दिलचस्प बातें शेयर कीं. साथ ही उन्होंने बताया कि फिल्म में एक्शन डायरेक्शन के अलावा उन्हें एक छोटा सा रोल निभाने का मौका भी मिला था.

सोमवार को शाम कौशल ने फिल्म से जुड़ी यादें ताजा करते हुए इंस्टाग्राम पर खास पोस्ट किया. उन्होंने स्टोरीज सेक्शन पर पहलवानों के साथ तस्वीर शेयर की. इसके साथ उन्होंने लिखा, 'किसी ने मुझे फिल्म दंगल की ये तस्वीर शेयर की. फिल्म में मैं एक्शन डायरेक्टर था, जिसके लिए मैं डायरेक्टर नितेश तिवारी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे फिल्म में अखाड़ा गुरु की एक छोटे-से रोल निभाने का मौका भी दिया. ईश्वर की कृपा बनी रहे.'

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कुश्ती के सीन शाम कौशल ने किए तैयार

बता दें कि शाम कौशल ने फिल्म 'दंगल' में मुख्य तौर पर एक्शन डायरेक्टर के रूप में काम किया था. फिल्म के सभी कुश्ती के दांव-पेंच और एक्शन दृश्यों का डायरेक्शन और कोरियोग्राफी उन्हीं के द्वारा की गई थी.

सच्ची कहानी पर बनी थी ‘दंगल’

फिल्म 'दंगल' महशूर और इंस्पिरेशनल भारतीय स्पोर्ट्स-ड्रामा फिल्म है. ये फिल्म हरियाणा के वास्तविक जीवन के पहलवान महावीर सिंह फोगाट और उनकी बेटियों गीता व बबीता की कहानी पर आधारित है, जिन्होंने तमाम सामाजिक रूढ़ियों को तोड़कर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश के लिए कई मेडल जीते.

बॉक्स ऑफिस पर रही थी सुपरहिट

फिल्म ने रिलीज के बाद बॉक्स ऑफिस में अच्छी कमाई थी और साथ उस साल की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्मों के तौर पर स्थापित हुई थी. इस ब्लॉकबस्टर फिल्म की दमदार कहानियों के साथ-साथ इसके गाने को भी खूब पसंद किया गया था.

फिल्म को मिले कई बड़े अवॉर्ड्स

इतना ही नहीं, एक्ट्रेस जायरा वसीम को युवा गीता फोगाट के बेहतरीन किरदार के लिए 'सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री' का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था. फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर, सर्वश्रेष्ठ एक्टर और सर्वश्रेष्ठ एक्शन सहित चार प्रमुख फिल्मफेयर पुरस्कार अपने नाम किए थे.

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इन सितारों ने निभाए अहम किरदार

फिल्म में आमिर खान (महावीर सिंह फोगाट), फातिमा सना शेख (गीता), सान्या मल्होत्रा (बबीता) और साक्षी तंवर (पत्नी), अपाशक्ति खुराना (चचेरे भाई भूमिका) में थे. ये फिल्म अब ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध है.