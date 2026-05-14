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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडBox Office: अक्षय कुमार की 'भूत बंगला' ने बनाया रिकॉर्ड, बनी 2026 की तीसरी हाईएस्ट ग्रॉसर फिल्म, टॉप-5 में दो फ्लॉप मूवीज

Box Office: अक्षय कुमार की 'भूत बंगला' ने बनाया रिकॉर्ड, बनी 2026 की तीसरी हाईएस्ट ग्रॉसर फिल्म, टॉप-5 में दो फ्लॉप मूवीज

Top 5 Highest Grosser Movies 2026: अक्षय कुमार और प्रियदर्शन की जोड़ी ने बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर दिया है. उनकी फिल्म 'भूत बंगला' ने कमाल का बिजनेस किया और ये तीसरी हाईएस्ट ग्रॉसर बन गई है.

By : राहुल यादव | Updated at : 14 May 2026 09:46 PM (IST)
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साल 2026 में कई फिल्में रिलीज हुईं, जिसमें अधिकतर बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरी. लेकिन इसी बीच अक्षय कुमार की फिल्म 'भूत बंगला' सिनेमाघरों में रिलीज की गई और इसने थिएटर में आते ही गर्दा उड़ा दिया. इसके जरिए अक्षय और प्रियदर्शन की जोड़ी ने करीब 14 साल बाद थिएटर में वापसी की और कई रिकॉर्ड सेट कर दिए. कोविड-19 के बाद ये एक्टर हिट फिल्मों में से एक रही. वहीं, अब उसने एक और बेंचमार्क सेट कर दिया है. चलिए बताते हैं. 

2026 की तीसरी हाईएस्ट ग्रॉसर फिल्म बनी 'भूत बंगला'

कोईमोई की रिपोर्ट के अनुसार, अक्षय कुमार की फिल्म 'भूत बंगला' 2026 की तीसरी हाईएस्ट ग्रॉसर फिल्म बन चुकी है. इसकी कमाई 180.01 करोड़ हो चुकी है. जबकि इसकी रिलीज को 27 दिन हो चुके हैं और 28वें दिन यानी कि चौथे गुरुवार को भी इसकी कमाई जारी है. 

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2026 की टॉप 5 हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्में (कोईमोई के अनुसार)

वहीं, अगर 2026 की टॉप 5 हाईएस्ट ग्रॉसर फिल्मों के बारे में बात की जाए तो इसमें दो ऐसी फिल्मों के नाम भी हैं, जो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुईं. देखिए लिस्ट.

धुरंधर 2- 1181.36 करोड़
बॉर्डर 2- 362.76 करोड़
भूत बंगला- 180.01 करोड़
ओ रोमियो- 83.35 करोड़
मर्दानी 3- 52.99 करोड़

Box Office: अक्षय कुमार की 'भूत बंगला' ने बनाया रिकॉर्ड, बनी 2026 की तीसरी हाईएस्ट ग्रॉसर फिल्म, टॉप-5 में दो फ्लॉप मूवीज

'भूत बंगला' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

बहरहाल, 'भूत बंगला' के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात की जाए तो फिल्म का इंडिया नेट कलेक्शन 150 करोड़ के पार पहुंच गया है. सैकनिल्क के अनुसार, मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 164.06 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है. अभी 28वें दिन के बाद भी इसकी कमाई जारी है.

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'भूत बंगला' के बारे में

इसके साथ ही फिल्म 'भूत बंगला' के बारे में बात की जाए तो इसमें एक ऐसी पुश्तैनी हवेली की कहानी देखने के लिए मिलती है, जो शापित है और इसमें शादी करना सबसे बुरा माना जाता है. ये पुश्तैनी हवेली अक्षय कुमार को मिलती है. ये एक हॉरर कॉमेडी फिल्म है, जिसमें अक्षय के साथ ही असरानी, राजपाल यादव और परेश रावल जैसे एक्टर्स अहम रोल में हैं.

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
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Published at : 14 May 2026 09:46 PM (IST)
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