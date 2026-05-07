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ब्लिंकिट डिलीवरी एजेंट की बदसलूकी पर रीवा अरोड़ा का फूटा गुस्सा, पुलिस में दर्ज कराई शिकायत

रीवा अरोड़ा ने हाल ही में अपने साथ हुए एक घटना के बारे में खुलकर बात की है. उन्होंने बताया कि उनके घर पर एक डिलीवरी एजेंट ने परिवार के साथ बदसलूकी की, जिसके बाद मुंबई पुलिस को बुलाना पड़ा.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 07 May 2026 11:36 PM (IST)
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रीवा अरोड़ा इन दिनों एक घटना को लेकर चर्चा में हैं. फिल्मों और सोशल मीडिया पर पहचान बनाने वाली रीवा ने हाल ही में बताया कि उनके घर पर एक डिलीवरी एजेंट ने उनके परिवार के साथ गलत व्यवहार किया. यहां तक कि मामला इतना बढ़ गया कि परिवार को तुरंत मुंबई पुलिस को बुलाना पड़ा. इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर भी लोगों के बीच बहस शुरू हो गई है.

रीवा ने सुनाई आपबीती 

हिंदुस्तान टाइम्स से बातचीत में रीवा अरोड़ा ने बताया, 'ये घटना 26 अप्रैल की दोपहर करीब 3:30 बजे हुई. ब्लिंकिट का एक डिलीवरी एजेंट ऑर्डर लेकर उनके घर पहुंचा था, लेकिन शुरुआत से ही उसका रवैया ठीक नहीं था. जब मैंने जवाब दिया, तब भी स्थिति नहीं सुधरी. मेरी मां निशा अरोड़ा ने शांति से बात संभालने की कोशिश की, लेकिन डिलीवरी एजेंट लगातार बदतमीजी करता रहा. मामला तब और बढ़ गया जब उनकी बहन मुस्कान अरोड़ा की उस व्यक्ति से लिफ्ट में मुलाकात हुई.'

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उन्होंने आगे बताया, 'ये सब हमारे घर के दरवाजे से शुरू हुआ और उसके जाने तक चलता रहा. जब वो वहां से निकलने लगा, तब हम उसके पीछे नीचे तक गए और उसे वहां से जाने से रोक लिया. इसके बाद परिवार ने तुरंत मुंबई पुलिस को फोन किया. पुलिस ने बहुत जल्दी जवाब दिया और तुरंत मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की. परिवार ने ब्लिंकिट में भी शिकायत दर्ज करवाई है और अब कंपनी की तरफ से जवाब का इंतजार कर रहे हैं. रिवा का कहना है कि कंपनियों को अपने डिलीवरी एजेंट्स को सिर्फ काम ही नहीं, बल्कि लोगों से सही तरीके से बात करने की ट्रेनिंग भी देनी चाहिए.' 

उरी में नजर आ चुकी हैं रीवा 

इसके अलावा उन्होंने बताया, 'इस पूरे मामले में उनके बिल्डिंग के सिक्योरिटी स्टाफ ने परिवार का पूरा साथ दिया. ये सिर्फ जिम्मेदारी और सम्मान की बात है. गलत व्यवहार को छोटा समझकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. आवाज उठाना जरूरी है, ताकि आगे किसी और के साथ ऐसा न हो.'

बता दें कि रिवा अरोड़ा ने कम उम्र में ही कई फिल्मों और एड में काम करके पहचान बनाई है. 'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक' जैसी फिल्मों में नजर आ चुकीं रिवा सोशल मीडिया पर भी पॉपुलर हैं.

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Published at : 07 May 2026 11:34 PM (IST)
Tags :
Riva Arora Bollywood
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