ओटीटी पर हर हफ्ते कोई ना कोई फिल्म रिलीज होती हैं. इसमें अक्सर देखने के लिए मिलता है कि छोटे बजट की फिल्में थिएटर पर कमाल दिखाने के बाद ओटीटी पर भी छा जाती हैं. इसी में से एक ऐसी फिल्म के बारे में बता रहे हैं, जो नेटफ्लिक्स पर आते ही धाक जमा चुकी है. ओटीटी पर इसे काफी पसंद किया जा रहा है, जिसमें चार दोस्तों की कहानी लोगों की फेवरेट बन चुकी है.

फिल्म का नाम और कहानी

दरअसल, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध जिस फिल्म के बारे में बता रहे हैं, उसका टाइटल 'यूथ' है, जो कि ओटीटी पर आते ही नेटफ्लिक्स की जान बन चुकी है. इसमें चार दोस्तों की कहानी देखने के लिए मिलती है. ये एक दिल को छू लेने वाली कहानी है. ये तमिल कमिंग-ऑफ-एज ड्रामा फिल्म है. इसमें काफी ट्विस्ट और मजेदार रोमांस भी देखने के लिए मिलता है. इसमें कॉलेज के दिनों वाले प्यार की झलक दिल को छू लेती है.

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नेटफ्लिक्स पर ट्रेंड कर रही फिल्म

तमिल फिल्म 'यूथ' ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर आते ही छा गई है. ये ओटीटी प्लेटफॉर्म पर नंबर 4 पर ट्रेंड कर रही है. फिल्म तीन हफ्तों से टॉप 10 ट्रेंडिंग की लिस्ट में बरकरार है. वहीं, ये 4 देशों में टॉप 10 की लिस्ट में इस हफ्ते बनी रही. इसमें बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका और यूएई जैसे देश शामिल हैं.

'यूथ' से मेकर्स ने कमाया 760% का प्रॉफिट

इतना ही नहीं, कोईमोई की रिपोर्ट के अनुसार, फिल्म का बजट 6 करोड़ था और इसका इंडिया नेट कलेक्शन 51.61 करोड़ था, जिसके बाद फिल्म का कुल प्रॉफिट शेयरिंग 45.61 करोड़ रहा. ऐसे में इससे मेकर्स ने 760% का प्रॉफिट कमाया है.

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2026 की तीसरी हाईएस्ट ग्रॉसिंग तमिल फिल्म है 'यूथ'

'यूथ' 2026 की हाईएस्ट ग्रॉसिंग तमिल फिल्म है. कोईमोई के अनुसार, इसमें नंबर 1 पर पराशक्ति (84.75 करोड़), थाई किज्वी (83.85 करोड़) और तीसरे यूथ (70.17 वर्ल्डवाइड कलेक्शन) है. इसमें चौथे नंबर पर 'विद लव' (39.74 करोड़) और पांचवे पर 'थलाइवर थंबी थलाईमिल' (38.75 करोड़) है.

बहरहाल, फिल्म 'यूथ' की आईएमडीबी रेटिंग के बारे में बात करें तो फिल्म की कमाई के साथ ही इसकी रेटिंग भी कमाल की है. फिल्म को 10 में से 7 रेटिंग मिली है.