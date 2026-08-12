‘मुझे देखकर लोग...’, जेल से बाहर आने के बाद रिया चक्रवर्ती ने बताया कैसा था लोगों का रवैया

एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती ने हाल ही में सुशांत सिंह राजपूत केस से जुड़े विवाद और उस मुश्किल दौर के बारे में बात की. इस केस में उन्हें जेल जाना पड़ा था. वहीं अब उन्होंने बताया कि उस समय जब वो किसी कमरे में जाती थीं, तो आसपास के लोग हंसना-मजाक करना बंद कर देते थे.

रिया चक्रवर्ती ने बताया कैसा था लोगों का रवैया

रिया चक्रवर्ती कॉमेडियन तन्मय भट्ट के यूट्यूब वीडियो में नजर आईं, जहां उन्होंने रोहन जोशी, कुशाग्र श्रीवास्तव, आदित्य कुलश्रेष्ठ और पीयूष शर्मा जैसे कॉमेडियन्स के साथ मीम्स पर रिएक्ट किया. बातचीत के दौरान तन्मय भट्ट ने अपनी AIB कंट्रोवर्सी का जिक्र किया और बताया कि उस समय लोग उनसे बहुत ज्यादा हमदर्दी दिखाकर बात करते थे. रिया ने कहा कि उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था. उन्होंने कहा, 'जब लोग ग्रुप में हंस-मजाक कर रहे होते और वहां मैं पहुंचतीं, तो अचानक सबका बात करने का अंदाज बदल जाता. लोग तुरंत कहते थे कि हा हा हा... ओह, हाय रिया, कैसी हो?'

तन्मय भट्ट ने कहा कि वे लोग अपनी-अपनी कंट्रोवर्सी को लेकर मजाक कर लेते हैं, लेकिन दूसरों को उन्हें इस तरह हंसते-हंसते बात करते देख हैरानी होती थी. इस पर रोहन जोशी ने मजाक में कहा, 'आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? रिया, आप ऐसा कैसे बोल सकती हैं? क्या आपको नहीं पता कि आप किन चीजों से गुजर चुकी हैं?' रिया ने भी उनकी बात से सहमति जताई. उन्होंने कहा, 'ये सच है. अगर मैं आज की तरह चार साल पहले भी इन चीजों पर मजाक करती, तो कमरे का माहौल अचानक बहुत भारी हो जाता.'

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तन्मय भट्ट ने उस घटना का भी जिक्र किया, जब रिया का पर्सनल व्हाट्सएप मैसेज 'Imma bounce' गलत तरीके से समझ लिया गया था. तन्मय ने इस बात को याद करते हुए कहा कि उस समय लोग सोच रहे थे कि रिया का कोई चेक बाउंस हो गया है. रोहन जोशी ने इसे बेहद बेवकूफी भरा मामला बताते हुए कहा कि इसके बाद उन्होंने तय कर लिया था कि वो कभी भी ऐसी बात नहीं कहेंगे, जिसे गलत समझा जा सके. इस पर पीयूष ने मजाक करते हुए कहा, 'रिया अब कैप भी नहीं पहनतीं.'

रिया ने भी मजाकिया अंदाज में कहा कि अब अगर कोई उन्हें मैसेज करके सिर्फ 'मैं टॉयलेट में हूं' भी लिखता है, तो वो तुरंत कहती हैं, 'प्लीज साफ-साफ बताइए.' इसके बाद रिया ने मजाक में कहा, 'गुड गाइज, आपको मेरा ट्रॉमा बहुत एंटरटेनिंग लगता है. अच्छा है, कम से कम कोई तो हंस रहा है.'

रिया चक्रवर्ती का वर्कफ्रंट

वर्कफ्रंट की बात करें तो रिया चक्रवर्ती जल्द ही 'द ट्रेटर्स' के दूसरे सीजन में नजर आएंगी. इस शो को फिल्ममेकर करण जौहर होस्ट करेंगे. शो 13 अगस्त से प्राइम वीडिया पर स्ट्रीमिंग के लिए अवेलेबल होगा.

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