वामिका गब्बी ने कटवाए बाल, बॉय कट लुक में पहचानना हुआ मुश्किल, देखें वीडियो

मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडVideo: वामिका गब्बी ने बदला अपना लुक, बॉय कट हेयर स्टाइल में एक्ट्रेस को पहचानना भी हुआ मुश्किल

Video: वामिका गब्बी ने बदला अपना लुक, बॉय कट हेयर स्टाइल में एक्ट्रेस को पहचानना भी हुआ मुश्किल

Wamiqa Gabbi New Look: एक्ट्रेस वामिका गब्बी ने अपना लुक बदल लिया है. उन्होंने बाल छोटे करवाकर बॉय कट हेयरस्टाइल कराया है. नए लुक में वामिका बिल्कुल अलग नजर आ रही हैं.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: Diksha Sharma |  Updated at : 12 Aug 2026 02:45 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड और साउथ की पॉपुलर एक्ट्रेस वामिका गब्बी इन दिनों अपनी फिल्म 'डीसी' को लेकर सुर्खियां बटोर रही हैं. इस रोमांस-एडवेंचर फिल्म के हीरो लोकेश कनगराज हैं. 7 अगस्त 2026 को रिलीज हुई वामिका की ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म कर रही है. अब इस बीच वामिका का एक वीडियो सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. 

वामिका गब्बी के न्यू हेयरस्टाइल ने खींचा लोगों का ध्यान
दरअसल, वामिका ने अपना लुक बदल लिया है. उन्होंने बाल छोटे करवाकर बॉय कट हेयरस्टाइल कराया है. नए लुक में वामिका बिल्कुल अलग नजर आ रही हैं. एक्ट्रेस को हाल ही में मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया. इस दौरान उनके न्यू हेयरस्टाइल ने फैंस का ध्यान खींच लिया. बॉय कट हेयरस्टाइल में उनका लुक काफी फ्रेश और स्टाइलिश लग रहा है. कई लोगों के लिए उन्हें नए लुक में पहचानना भी थोड़ा मुश्किल हो रहा है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Instant Bollywood (@instantbollywood)

ये भी पढ़ें: 'शर्मनाक है, जाओ पैसे कमाओ और...' उदयनिधि स्टालिन के विवादित बयान के बाद तृषा कृष्णन ने किया पहला पोस्ट

कैसा है वामिका गब्बी का लुक?
एयरपोर्ट पर वामिका कैजुअल और कूल अंदाज में नजर आ रही हैं. उन्होंने ओवरसाइज्ड बेज कलर की फुल-स्लीव स्वेटशर्ट को व्हाइट प्लीटेड मिनी स्कर्ट के साथ पेयर किया है. छोटे बॉय कट बाल उनके लुक को और ज्यादा स्टाइलिश और यंग वाइब दे रहे हैं. मिनिमल मेकअप और नेचुरल लुक के साथ उन्होंने अपने इस एयरपोर्ट लुक को काफी सिंपल रखा है. हाथ में ब्लैक बैग और कैजुअल फुटवियर के साथ उनका पूरा लुक काफी स्टाइलिश लग रहा है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sunilkumar Gol (Photographer) (@goley.sunil_)

ये हैं वामिका गब्बी की अपकमिंग फिल्में
वर्क फ्रंट की बात करें तो वामिका गब्बी जल्द ही फिल्म 'दिल का दरवाजा खोल ना डार्लिंग' में नजर आएंगी. वो इस फिल्म में जया बच्चन और सिद्धांत चतुर्वेदी जैसे एक्टर्स के साथ स्क्रीन शेयर करने वाली हैं. वामिका गब्बी के पास फिल्म 'टिकी टाका' भी है. इस फिल्म के जरिए वो मलयालम सिनेमा में वापसी कर रही हैं. इसके अलावा वामिका गब्बी के पास 'कुकू की कुंडली', 'G2' और 'उज्ज्वल निकम' जैसी फिल्में भी हैं. फिलहाल वामिका फिल्म 'डीसी' की सक्सेस को एंजॉय कर रही हैं.

ये भी पढ़ें: श्रद्धा कपूर फिल्म 'ईठा' की नई रिलीज डेट आउट, अब 'टॉक्सिक' से नहीं अक्षय कुमार की फिल्म से होगा क्लैश

और पढ़ें
Published at : 12 Aug 2026 02:44 PM (IST)
Tags :
Wamiqa Gabbi
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
Video: वामिका गब्बी ने बदला अपना लुक, बॉय कट हेयर स्टाइल में एक्ट्रेस को पहचानना भी हुआ मुश्किल
वामिका गब्बी ने कटवाए बाल, बॉय कट लुक में पहचानना हुआ मुश्किल, देखें वीडियो
बॉलीवुड
‘मुझे देखकर लोग...’, जेल से बाहर आने के बाद रिया चक्रवर्ती ने बताया कैसा था लोगों का रवैया
‘मुझे देखकर लोग...’, जेल से बाहर आने के बाद रिया चक्रवर्ती ने बताया कैसा था लोगों का रवैया
बॉलीवुड
'इंस्टाग्राम के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ...', वायरल हो रहे मीम्स पर बोले रवि किशन
'इंस्टाग्राम के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ...', जेन जी के प्यार से गदगद हुए रवि किशन
बॉलीवुड
क्लैश में सनी देओल की फिल्म को तगड़ा नुकसान, इमरान हाशमी की ‘आवारापन 2’ करेगी बंपर कमाई, ट्रेड एक्सपर्ट्स का बड़ा दावा
बॉक्स ऑफिस क्लैश में सनी को तगड़ा नुकसान, इमरान हाशमी की Awarapan 2 करेगी बंपर कमाई
Advertisement

वीडियोज

Trisha Krishnan की Cryptic Post ने Vijay-Sangeetha के बीच बढ़ाई Divorce Buzz पर चर्चा
Gold Silver Price: 1 ही दिन में 10,000 महंगी हुई चांदी! सोना 1.55 लाख के पार, मार्केट में आया भूचाल!
Sansani: एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की खतरनाक मिस्ट्री !
The Traitors 2 का नया Sneak Peek Out, Rhea Chakraborty से Mallika Sherawat तक दिखा बड़ा Drama
Lock Upp 2 की Success Party में Shreya Kalra का जलवा, Farhana Bhatt समेत सितारों ने बिखेरा Glamour
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
गुटखा पर लगा बैन, आज से एक साल तक रहेगी पाबंदी, सरकार का बड़ा फैसला
गुटखा पर लगा बैन, आज से एक साल तक रहेगी पाबंदी, सरकार का बड़ा फैसला
बिहार
नीतीश कुमार हटे, अब शराबबंदी की बारी? पार्टियों ने बताया स्टैंड
नीतीश कुमार हटे, अब शराबबंदी की बारी? पार्टियों ने बताया स्टैंड
क्रिकेट
RCB की श्रेयंका पाटिल ने लूटी महफिल, 'बबली बदमाश' पर दिखाए मूव्स; दीवाने हुए लोग
RCB की श्रेयंका पाटिल ने लूटी महफिल, 'बबली बदमाश' पर दिखाए मूव्स; दीवाने हुए लोग
बॉलीवुड
'हजारों घंटे की मेहनत है...' रणबीर कपूर ने बंद की 'रामायण' के VFX को ट्रोल करने वालों की बोलती
'हजारों घंटे की मेहनत है...' रणबीर ने बंद की 'रामायण' के VFX को ट्रोल करने वालों की बोलती
इंडिया
तमिलनाडु में परिसीमन के खिलाफ प्रस्ताव? CM विजय बोले- 'महिला आरक्षण को जोड़ने से...'
तमिलनाडु में परिसीमन के खिलाफ प्रस्ताव? CM बोले- 'महिला आरक्षण जोड़ने से देरी होगी'
बिजनेस
एन चंद्रशेखरन ने टाटा संस के चेयरमैन पद से इस्तीफा दिया, फरवरी तक संभालेंगे जिम्मेदारी
एन चंद्रशेखरन ने टाटा संस के चेयरमैन पद से इस्तीफा दिया, फरवरी तक संभालेंगे जिम्मेदारी
जनरल नॉलेज
National Flag Disposal Rules: 15 अगस्त पर सड़क पर पड़ा मिले तिरंगा तो यहां करें शिकायत
15 अगस्त पर सड़क पर पड़ा मिले तिरंगा तो यहां करें शिकायत
टेक्नोलॉजी
इस देश ने Meta Smart Glasses पर लगाया बैन! जानिए क्या है वजह
इस देश ने Meta Smart Glasses पर लगाया बैन! जानिए क्या है वजह
ABP NEWS
Viral Video : Atiq Ahmed के बेटे को जेल में बंद भाई से मिलने की जल्दबाजी पड़ी भारी!
Viral Video : Atiq Ahmed के बेटे को जेल में बंद भाई से मिलने की जल्दबाजी पड़ी भारी!
ABP NEWS
Viral Video : देवी मंदिर पर गिरी आकाशीय बिजली, ऊपरी हिस्से में पड़ी दरार!
Viral Video : देवी मंदिर पर गिरी आकाशीय बिजली, ऊपरी हिस्से में पड़ी दरार!
ABP NEWS
Viral Video : हाथ-पैर बंधे हुए युवक का वीडियो वायरल होते ही मचा हड़कंप!
Viral Video : हाथ-पैर बंधे हुए युवक का वीडियो वायरल होते ही मचा हड़कंप!
ABP NEWS
Viral Video : घर में युवक के साथ ऐसा सुलूक, हाथ-पैर बांधने का वीडियो वायरल!
Viral Video : घर में युवक के साथ ऐसा सुलूक, हाथ-पैर बांधने का वीडियो वायरल!
ABP NEWS
Viral Video : Atiq Ahmed के बेटे की कार हादसे का Live Video आया सामने!
Viral Video : Atiq Ahmed के बेटे की कार हादसे का Live Video आया सामने!
Embed widget