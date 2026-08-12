वामिका गब्बी ने कटवाए बाल, बॉय कट लुक में पहचानना हुआ मुश्किल, देखें वीडियो

बॉलीवुड और साउथ की पॉपुलर एक्ट्रेस वामिका गब्बी इन दिनों अपनी फिल्म 'डीसी' को लेकर सुर्खियां बटोर रही हैं. इस रोमांस-एडवेंचर फिल्म के हीरो लोकेश कनगराज हैं. 7 अगस्त 2026 को रिलीज हुई वामिका की ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म कर रही है. अब इस बीच वामिका का एक वीडियो सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

वामिका गब्बी के न्यू हेयरस्टाइल ने खींचा लोगों का ध्यान

दरअसल, वामिका ने अपना लुक बदल लिया है. उन्होंने बाल छोटे करवाकर बॉय कट हेयरस्टाइल कराया है. नए लुक में वामिका बिल्कुल अलग नजर आ रही हैं. एक्ट्रेस को हाल ही में मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया. इस दौरान उनके न्यू हेयरस्टाइल ने फैंस का ध्यान खींच लिया. बॉय कट हेयरस्टाइल में उनका लुक काफी फ्रेश और स्टाइलिश लग रहा है. कई लोगों के लिए उन्हें नए लुक में पहचानना भी थोड़ा मुश्किल हो रहा है.

View this post on Instagram A post shared by Instant Bollywood (@instantbollywood)

ये भी पढ़ें: 'शर्मनाक है, जाओ पैसे कमाओ और...' उदयनिधि स्टालिन के विवादित बयान के बाद तृषा कृष्णन ने किया पहला पोस्ट

कैसा है वामिका गब्बी का लुक?

एयरपोर्ट पर वामिका कैजुअल और कूल अंदाज में नजर आ रही हैं. उन्होंने ओवरसाइज्ड बेज कलर की फुल-स्लीव स्वेटशर्ट को व्हाइट प्लीटेड मिनी स्कर्ट के साथ पेयर किया है. छोटे बॉय कट बाल उनके लुक को और ज्यादा स्टाइलिश और यंग वाइब दे रहे हैं. मिनिमल मेकअप और नेचुरल लुक के साथ उन्होंने अपने इस एयरपोर्ट लुक को काफी सिंपल रखा है. हाथ में ब्लैक बैग और कैजुअल फुटवियर के साथ उनका पूरा लुक काफी स्टाइलिश लग रहा है.

View this post on Instagram A post shared by Sunilkumar Gol (Photographer) (@goley.sunil_)

ये हैं वामिका गब्बी की अपकमिंग फिल्में

वर्क फ्रंट की बात करें तो वामिका गब्बी जल्द ही फिल्म 'दिल का दरवाजा खोल ना डार्लिंग' में नजर आएंगी. वो इस फिल्म में जया बच्चन और सिद्धांत चतुर्वेदी जैसे एक्टर्स के साथ स्क्रीन शेयर करने वाली हैं. वामिका गब्बी के पास फिल्म 'टिकी टाका' भी है. इस फिल्म के जरिए वो मलयालम सिनेमा में वापसी कर रही हैं. इसके अलावा वामिका गब्बी के पास 'कुकू की कुंडली', 'G2' और 'उज्ज्वल निकम' जैसी फिल्में भी हैं. फिलहाल वामिका फिल्म 'डीसी' की सक्सेस को एंजॉय कर रही हैं.

ये भी पढ़ें: श्रद्धा कपूर फिल्म 'ईठा' की नई रिलीज डेट आउट, अब 'टॉक्सिक' से नहीं अक्षय कुमार की फिल्म से होगा क्लैश