वामिका गब्बी ने कटवाए बाल, बॉय कट लुक में पहचानना हुआ मुश्किल, देखें वीडियो

Video: वामिका गब्बी ने बदला अपना लुक, बॉय कट हेयर स्टाइल में एक्ट्रेस को पहचानना भी हुआ मुश्किल
Wamiqa Gabbi New Look: एक्ट्रेस वामिका गब्बी ने अपना लुक बदल लिया है. उन्होंने बाल छोटे करवाकर बॉय कट हेयरस्टाइल कराया है. नए लुक में वामिका बिल्कुल अलग नजर आ रही हैं.
बॉलीवुड और साउथ की पॉपुलर एक्ट्रेस वामिका गब्बी इन दिनों अपनी फिल्म 'डीसी' को लेकर सुर्खियां बटोर रही हैं. इस रोमांस-एडवेंचर फिल्म के हीरो लोकेश कनगराज हैं. 7 अगस्त 2026 को रिलीज हुई वामिका की ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म कर रही है. अब इस बीच वामिका का एक वीडियो सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.
वामिका गब्बी के न्यू हेयरस्टाइल ने खींचा लोगों का ध्यान
दरअसल, वामिका ने अपना लुक बदल लिया है. उन्होंने बाल छोटे करवाकर बॉय कट हेयरस्टाइल कराया है. नए लुक में वामिका बिल्कुल अलग नजर आ रही हैं. एक्ट्रेस को हाल ही में मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया. इस दौरान उनके न्यू हेयरस्टाइल ने फैंस का ध्यान खींच लिया. बॉय कट हेयरस्टाइल में उनका लुक काफी फ्रेश और स्टाइलिश लग रहा है. कई लोगों के लिए उन्हें नए लुक में पहचानना भी थोड़ा मुश्किल हो रहा है.
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कैसा है वामिका गब्बी का लुक?
एयरपोर्ट पर वामिका कैजुअल और कूल अंदाज में नजर आ रही हैं. उन्होंने ओवरसाइज्ड बेज कलर की फुल-स्लीव स्वेटशर्ट को व्हाइट प्लीटेड मिनी स्कर्ट के साथ पेयर किया है. छोटे बॉय कट बाल उनके लुक को और ज्यादा स्टाइलिश और यंग वाइब दे रहे हैं. मिनिमल मेकअप और नेचुरल लुक के साथ उन्होंने अपने इस एयरपोर्ट लुक को काफी सिंपल रखा है. हाथ में ब्लैक बैग और कैजुअल फुटवियर के साथ उनका पूरा लुक काफी स्टाइलिश लग रहा है.
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ये हैं वामिका गब्बी की अपकमिंग फिल्में
वर्क फ्रंट की बात करें तो वामिका गब्बी जल्द ही फिल्म 'दिल का दरवाजा खोल ना डार्लिंग' में नजर आएंगी. वो इस फिल्म में जया बच्चन और सिद्धांत चतुर्वेदी जैसे एक्टर्स के साथ स्क्रीन शेयर करने वाली हैं. वामिका गब्बी के पास फिल्म 'टिकी टाका' भी है. इस फिल्म के जरिए वो मलयालम सिनेमा में वापसी कर रही हैं. इसके अलावा वामिका गब्बी के पास 'कुकू की कुंडली', 'G2' और 'उज्ज्वल निकम' जैसी फिल्में भी हैं. फिलहाल वामिका फिल्म 'डीसी' की सक्सेस को एंजॉय कर रही हैं.
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