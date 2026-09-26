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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'कोई बड़ा चेहरा नहीं आया', मुश्ताक खान के जनाजे में बॉलीवुड की गैरमौजूदगी पर रजा मुराद हुए नाराज

'कोई बड़ा चेहरा नहीं आया', मुश्ताक खान के जनाजे में बॉलीवुड की गैरमौजूदगी पर रजा मुराद हुए नाराज

मुश्ताक खान की अंतिम विदाई में बॉलीवुड के बड़े सितारों की गैरमौजूदगी पर रजा मुराद ने नाराजगी जताई. उन्होंने कहा कि अफसोस की बात है कि कोई बड़ा चेहरा अपने साथी कलाकार को आखिरी सलाम देने नहीं पहुंचा.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 26 Sep 2026 01:02 PM (IST)
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बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर मुश्ताक खान अब हमारे बीच नहीं रहें. 24 सितंबर को उनका निधन हो गया. वहीं, 25 सितंबर को मुंबई में उनका अंतिम संस्कार किया गया. अब एक्टर रजा मुराद ने अंतिम संस्कार में बॉलीवुड के बड़े सितारों के शामिल न होने पर नाराजगी जाहिर की है.

रजा मुराद ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने मुश्ताक खान के निधन पर दुख जताया. इसके साथ ही उन्होंने अंतिम संस्कार में बॉलीवुड सितारों के शामिल न होने पर भी सवाल उठाए.

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रजा मुराद ने जताई नाराजगी
रजा मुराद ने कहा, 'अफसोस की बात ये है कि कोई भी स्टार उन्हें अपना आखिरी सलाम पेश करने नहीं आया. जबकि बहुत से उनके साथी, एक्टर्स सब आए, लेकिन कोई बड़ा चेहरा नहीं आया.'

वीडियो ये उन्होंने आगे कहा, हां अगर किसी उद्योगपति के बेटे की शादी होती, तो ये स्टार न सिर्फ वहां शिरकत करते बल्कि वेटर्स की तरह गेस्ट को सर्व भी करते, लेकिन उस शख्स के जनाजे पर किसी के शिरकत नहीं की, जिसने अपने 50 साल इस फिल्म इंडस्ट्री को दिए हैं.'

रजा मुराद ने किसी खास सेलिब्रिटी का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि ये देखकर दुख हुआ कि कुछ एक्टर्स मुश्ताक खान के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए 50 मिनट का समय भी नहीं निकाल पाए. 

 
 
 
 
 
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रजा मुराद ने कहा, 'न उन्होंने किसी की चमचागिरी की, वो बस अपने काम के बलबूते पर यहां तक पहुंचे हैं.' अपनी बात खत्म करते हुए रजा मुराद ने सभी को याद दिलाया कि पैसा और शोहरत हमेशा साथ नहीं रहते.

क्या हुआ था मुश्ताक खान को?
बता दें, मुश्ताक खान का 24 सितंबर को निधन हो गया. वो पिछले कुछ दिनों से अस्पताल में भर्ती थे और गुरुवार को उन्होंने आखिरी सांस ली.  वो कैंसर से जूझ रहे  थे.

अंतिम संस्कार में पहुंचे ये सितारे
25 सितंबर को उनके जनाजे पर अन्नू कपूर, गजेंद्र चौहान और रजत बेदी, जया भट्टाचार्य और राजपाल यादव समेत कुछ सितारे नजर आए.

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
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Published at : 26 Sep 2026 01:02 PM (IST)
Tags :
Mushtaq Khan
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