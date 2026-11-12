बेटे अयान के लिए अर्जुन बिजलानी का बड़ा सपना, कहा- ऐसा इंसान बने जो हर किसी का जीते दिल

एक्टर अर्जुन बिजलानी ने पिता बनने के अपने एक्सपीरियंस और उन इम्पोर्टेन्ट बातों के बारे में बात की है, जो वह अपने बेटे अयान में देखना चाहते हैं. आईएएनएस के साथ बातचीत में एक्टर अर्जुन ने कहा कि पेरेंटिंग का मतलब सिर्फ बच्चों को सही और गलत के बीच का फर्क सिखाना ही नहीं है, बल्कि खुद एग्जांपल बनकर उनके सामने पेश आना भी है.

दया, सम्मान और हमदर्दी की इम्पोर्टेंस पर जोर देते हुए अर्जुन ने बताया कि वह चाहते हैं कि उनका बेटा बड़ा होकर एक खुद पर भरोसा करने वाला , इंडिपेंडेंट और अच्छा इंसान बने, जो हर किसी का सम्मान करे.

बेटे को देना चाहते हैं अच्छी सीख

अर्जुन का मानना ​​है कि पेरेंटिंग में सिखाने के साथ-साथ खुद एग्जांपल पेश करना भी उतना ही जरूरी है. मुझे लगता है कि दया, सम्मान और हमदर्दी बहुत इम्पोर्टेंट हैं. अयान के पिता के रूप में, मुझे लगता है कि यह मेरी जिम्मेदारी है कि मैं खुद एक मिसाल बनूं. बच्चे हमारी हर हरकत पर नज़र रखते हैं, इसलिए वे हमारे शब्दों से ज्यादा हमारे कामों से सीखते हैं. मैं चाहता हूं कि अयान बड़ा होकर खुद पर भरोसा करने वाला , इंडिपेंडेंट और सबका सम्मान करे और सबसे बड़ी बात, एक अच्छा इंसान बने

बचपन की अपनी पसंदीदा चीजों को याद करते हुए एक्टर ने माना कि कभी-कभी उन्हें वे बेफिक्र दिन याद आते हैं, जब जिंदगी का मतलब बस बाहर खेलना और दोस्तों के साथ समय बिताना होता था. हालांकि, पिता बनने के बाद उन्हें उन खूबसूरत पलों को फिर से जीने का मौका मिला है.

अर्जुन ने बताया कि मुझे दोस्तों के साथ बाहर खेलना, घंटों तक बिना कुछ किए खाली बैठे रहना और समय की कोई चिंता न होना बहुत पसंद था. मुझे कभी-कभी वे बेफिक्र दिन बहुत याद आते हैं. अब अयान के आने से मुझे अपने बचपन के उन पलों को फिर से जीने का मौका मिला है. चाहे उसके साथ खेलना हो, उसकी छोटी-छोटी कहानियां सुनना हो या चिल्ड्रन्स डे जैसी स्कूल की एक्टिविटीज को लेकर उसका एक्साइटमेंट देखना हो, मुझे वह जादू फिर से महसूस करने को मिलता है.

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चिल्ड्रन्स डे का रहता था इंतजार

अर्जुन ने कहा कि 'चिल्ड्रन्स डे' हमेशा बहुत रोमांचक होता था, क्योंकि उस दिन स्कूल में पढ़ाई के बजाय किसी उत्सव जैसा माहौल होता था. मुझे वह मस्ती, परफॉर्मेंस, खेल-कूद और दोस्तों के साथ बिताया गया समय आज भी याद है. अब, एक पिता के रूप में, मुझे अयान के जरिए वही ख़ुशी और जोश फिर से महसूस करने को मिलता है. वह स्कूल में 'चिल्ड्रन्स डे' के जश्न का बेसब्री से इंतजार करता है, और उसका यह ख़ुशी और जोश देखकर मुझे अपना बचपन याद आ जाता है. यह देखकर बहुत अच्छा लगता है कि कुछ परंपराएं कभी नहीं बदलतीं.