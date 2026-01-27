सनी देओल, वरुण धवन, अहान शेट्टी और दिलजीत दोसांझ की फिल्म 'बॉर्डर-2' ने रिलीज के साथ कमाल कर दिया है. फिल्म ने तीन दिन में वैश्विक स्तर पर 167 करोड़ रुपए कलेक्शन का आंकड़ा पार कर लिया है और फिल्म की सफलता को देख मेकर्स ने पुष्टि कर दी है कि बॉर्डर-3 भी जरूर बनेगी.

इसी बीच गोरखपुर से सांसद और अभिनेता रवि किशन ने फिल्म की दिल खोलकर तारीफ की है.रवि किशन ने बॉर्डर-2 देखने के बाद फिल्म को देशभक्ति की सर्वश्रेष्ठ फिल्म बताया है. अभिनेता का कहना है कि फिल्म के हर कलाकार ने डायरेक्टर के निर्देशन में अद्भुत काम किया.

View this post on Instagram A post shared by Ravi Kishan (@ravikishann)

रवि किशन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "पूरी टीम को बधाई, देशभक्ति के साथ जवानों की जिंदगी को कितनी बारीकी से सिनेमा में अनुराग ने एक डायरेक्टर के तौर पर उतारा है. सनी देओल के साथ सभी कलाकारों ने अद्भुत काम किया."

इससे पहले नील नितिन मुकेश ने भी फिल्म, सभी स्टार्स और निर्माताओं की तारीफ की थी. उन्होंने सनी देओल को फिल्म की ताकत और दिलजीत दोसांझ को फिल्म का दिल बताया था.

उन्होंने लिखा था, ‘क्या शानदार फिल्म है. क्या गजब की विरासत है जिसे गर्व और सम्मान के साथ आगे बढ़ाया गया है. फिल्म की निर्माता निधि दत्ता को बहुत बधाई, जिन्होंने बॉर्डर 2 के साथ नया कीर्तिमान स्थापित किया है."

देशभक्ति से भरी फिल्म दर्शकों से लेकर बड़े स्टार्स तक को पसंद आ रही है. सनी देओल की बहनें ईशा और अहाना भी फिल्म देखने पहुंची थीं और सोशल मीडिया के जरिए फिल्म की तारीफ भी की थी.

बता दें कि बॉर्डर-2 ने पहले ही दिन लगभग 32 करोड़ का कलेक्शन किया था. फिल्म की ओपनिंग शानदार थी और दूसरे दिन फिल्म ने 36.5 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया. बॉर्डर-2 को वीकेंड और गणतंत्र दिवस का फायदा भी मिला और फिल्म ने तीसरे दिन 54.5 करोड़ रुपए कमाए.

