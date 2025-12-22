रवि दुबे की है कितनी नेटवर्थ? टीवी से लेकर फिल्मों तक ऐसी रही जर्नी

एक्टर रवि दुबे इंडस्ट्री के पॉपुलर एक्टर बन गए हैं. एक्टर होने के साथ-साथ आज वो सक्सेसफुल प्रोड्यूसर बन गए हैं. रवि दुबे ने टीवी से सफर शुरू किया और अब वो फिल्मों में किस्मत आजमाने जा रहे हैं. वो फिल्म रामायण में दिखेंगे. आइए नजर डालते हैं रवि की जर्नी पर.

टीवी की दुनिया में रवि दुबे ने पहली बार 2006 में कदम रखा था. बता दें कि रवि दुबे का जन्म उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ था और उनकी परवरिश दिल्ली में हुई थी. उनके पिता पेशे से इंजीनियर हैं.

रवि ने इन शोज में किया काम

रवि को सबसे पहले स्त्री तेरी कहानी में देखा गया. इसके बाद वो यहां के हम सिकंदर, डोली सजा के, रणबीर राणो, 12/24 करोल बाग, सास बिना ससुराल, मेरी मां, परवरिश, तेरी मेरी लव स्टोरीज, नच बलिए 5, जमाई राजा, कुमकुम भाग्य, खतरों के खिलाड़ी जैसे तमाम शोज किए.

अब वो पत्नी सरगुन के साथ मिलकर प्रोड्यूसर बन गए हैं. उन्होंने उडारियां, स्वर्ण घर, जुनूनियत, बादल पे पांव है, गंगा माई की बेटियां और तू जूलियट जट्ट दी जैसे शोज प्रोड्यूस किए.

View this post on Instagram A post shared by Sargun Aradhana mehta (@sargunmehta)

इसके अलावा वो जमाई राजा 2.0, मत्स्य कांड, लवली लोला, हाल ए दिल, तू आशिकी है जैसे वो शोज में दिखें. अब वो फिल्मों में किस्मत आजमा रहे हैं. वो रामायण: पार्ट 1 में नजर आएंगे. इस फिल्म में वो लक्ष्मण के रोल में हैं.

रवि दुबे की नेटवर्थ

रवि करोड़ों के मालिक हैं. टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक, रवि दुबे और उनकी पत्नी सरगुन मेहता की मिलाकर 150 करोड़ रुपये की नेटवर्थ है. दोनों साथ में मिलकर प्रोडक्शन हाउस चलाते हैं. उनका म्यूजिक लेबल भी है. इसके अलावा उनके पास मुंबई और पंजाब में बंगले भी हैं.

कैसे हुई सरगुन मेहता से शादी?

रवि और सरगुन मेहता की लव स्टोरी 12/24 करोल बाग के सेट पर शुरू हुई थी. 2009 में दोनों ने डेटिंग शुरू की थी. नच बलिए के सेट पर रवि ने सरगुन को शादी के लिए प्रपोज किया था और दोनों ने 2013 में शादी कर ली थी. दोनों अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश हैं.