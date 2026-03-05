हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडइंडिया-इंग्लैंड मैच में बेटी संग पहुंचे आलिया भट्ट और रणबीर कपूर, राहा ने किया टीम इंडिया को चीयर

इंडिया-इंग्लैंड मैच में बेटी संग पहुंचे आलिया भट्ट और रणबीर कपूर, राहा ने किया टीम इंडिया को चीयर

Raha Cheering India Match: आलिया भट्ट और रणबीर कपूर अपनी बेटी राहा के साथ भारत-इंग्लैंड टी20 सेमीफाइनल मैच देखने पहुंचे. मैच के दौरान राहा की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 05 Mar 2026 11:57 PM (IST)
Preferred Sources

मुंबई के मशहूर वानखेड़े स्टेडियम में भारत और इंग्लैंड के बीच टी20 सेमीफाइनल मुकाबला हुआ. जहां बॉलीवुड कपल आलिया भट्ट और रणबीर कपूर अपनी बेटी राहा कपूर के साथ स्टेडियम में मैच देखने पहुंचे. इसी बीच उनकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं, जिसे देख कर फैंस बहुत खुश हो रहे हैं.

राहा की मासूमियत ने जीता दिल

सामने आई तस्वीरों में राहा अपने पिता रणबीर की गोद में बैठी हुई दिखाई दे रही हैं. मैच में जब भी रोमांचक पल आता, तो राहा खुशी से ताली बजातीं और टीम इंडिया को चीयर करती नजर आईं. उनके इस क्यूट अंदाज ने लोगों का दिल जीत लिया. वहीं आलिया भट्ट मुस्कुराते हुए बेटी और पति की ओर देख रही हैं. एक और फोटो में रणबीर कपूर अपनी बेटी से बातें करते नजर आए. उस पल में उन्होंने प्यार से अपना सिर राहा के कंधे पर रख दिया. 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ranbir Kapoor 💮 (@truly.ranbir)

स्टेडियम में पहुंचे ये सितारें 

एक वीडियो में रणबीर, आलिया और राहा साथ बैठकर मैच देखते और ताली बजाते नजर आते हैं. दूसरी क्लिप में राहा किसी चीज की ओर इशारा करते हुए हंसने लगती हैं. इन छोटे-छोटे वीडियो ने सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत लिया है. सोशल मीडिया पर भी सभी उनकी जमकर तारीफ कर रहे है और अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. बता दें, इस मैच को देखने के लिए वरुण धवन, अनिल कपूर, नीता अंबानी, राधिका मर्चेंट, आकाश अंबानी और श्लोक मेहता जैसे सितारें आए.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ranbir Kapoor 💮 (@truly.ranbir)

आलिया और रणबीर के प्रोजेक्ट्स 

वर्कफ्रंट की बात करें तो रणबीर कपूर और आलिया भट्ट दोनों आने वाले समय में कई बड़ी फिल्मों में नजर आने वाले हैं. निर्देशक संजय लीला भंसाली की फिल्म लव एंड वॉर में दोनों साथ दिखाई देंगे, जिसमें विक्की कौशल भी लीड रोल में हैं. इसके अलावा रणबीर कपूर निर्देशक नितेश तिवारी की फिल्म रामायण में भगवान राम का किरदार निभाएंगे. इस फिल्म में साईं पल्लवी सीता और यश रावण की भूमिका में नजर आएंगे. वहीं आलिया भट्ट फिल्म अल्फा में बॉबी देओल और शरवरी बाग के साथ दिखाई देंगी, जो YRF स्पाई यूनिवर्स का हिस्सा है. 

और पढ़ें
Published at : 05 Mar 2026 11:57 PM (IST)
Tags :
Ranbir Kapoor Alia Bhatt
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
इंडिया-इंग्लैंड मैच में बेटी संग पहुंचे आलिया भट्ट और रणबीर कपूर, राहा ने किया टीम इंडिया को चीयर
इंडिया-इंग्लैंड मैच में बेटी संग पहुंचे आलिया भट्ट और रणबीर कपूर, राहा ने किया टीम इंडिया को चीयर
बॉलीवुड
शाहरुख खान की 'किंग' में नजर आएगा 70% बॉलीवुड, सौरभ शुक्ला बोले- 'हर बड़ा नाम है फिल्म का हिस्सा'
शाहरुख खान की 'किंग' में नजर आएगा 70% बॉलीवुड, सौरभ शुक्ला बोले- 'हर बड़ा नाम है फिल्म का हिस्सा'
बॉलीवुड
जान्हवी कपूर हैं ग्लैमर और ट्रेडिशन का परफेक्ट कॉम्बिनेशन, हर साड़ी लुक में बिखेरती है नजाकत
Janhvi Kapoor Birthday: जान्हवी कपूर हैं ग्लैमर और ट्रेडिशन का परफेक्ट कॉम्बिनेशन, हर साड़ी लुक में बिखेरती है नजाकत
बॉलीवुड
मुंबई रियल एस्टेट में हुई प्रीति जिंटा की बड़ी डील, 18.5 करोड़ में बेचा बांद्रा का लग्जरी फ्लैट
मुंबई रियल एस्टेट में हुई प्रीति जिंटा की बड़ी डील, 18.5 करोड़ में बेचा बांद्रा का लग्जरी फ्लैट
Advertisement

वीडियोज

Chitra Tripathi: बेटे Nishant की लॉन्चिंग के लिए Nitish Kumar ने BJP को सौंपी सत्ता? | JDU | Bihar
Bharat Ki Baat: बिहार में BJP से CM की रेस में कौन आगे, क्या होगा फॉर्मूला? | Nitish Kumar | JDU
Sandeep Chaudhary: बिहार का CM कौन...BJP क्यों है मौन? | Nitish Kumar | Bihar | BJP | JDU
Bihar Politics: दिल्ली में Nitish Kumar..बिहार में BJP? निषाद या महिला कौन होगी मुख्यमंत्री? | JDU
Chitra Tripathi: बेटे के लिए नीतीश का 'रिटायरमेंट प्लान'? | Big Breaking | Nitish Kumar | Bihar CM
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ईरान, अमेरिका से लेकर कुवैत, ओमान तक... मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग में अब तक किस देश के कितने लोगों की हुई मौत?
ईरान, US से कुवैत, ओमान तक... मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग में किस देश के कितने लोगों की हुई मौत?
बिहार
नीतीश कुमार के फैसले से उनके गांव के ही लोग नहीं खुश! कहा- RJD को देंगे समर्थन
नीतीश कुमार के फैसले से उनके गांव के ही लोग नहीं खुश! कहा- RJD को देंगे समर्थन
इंडिया
चीन ही नहीं, भारत को भी मिलेगी राहत... ईरान के ऐलान ने अमेरिका-यूरोप की बढ़ाई टेंशन, अब क्या करेंगे ट्रंप?
चीन ही नहीं, भारत को भी मिलेगी राहत! ईरान के ऐलान ने US-यूरोप की बढ़ाई टेंशन, क्या करेंगे ट्रंप?
क्रिकेट
ये दो ओवर रहे भारत की जीत के टर्निंग प्वाइंट, वरना इंग्लैंड ने कर दिया था 'खेला'; चेज हो जाते 254 रन
ये दो ओवर रहे भारत की जीत के टर्निंग प्वाइंट, वरना इंग्लैंड चेज कर देता 254 रन
टेलीविजन
'ये उसका रोज का है' अनुराग डोभाल के वायरल वीडियो पर भाई ने किया रिएक्ट, बोले- 'वो बीवी को मारता था'
'ये उसका रोज का है' अनुराग डोभाल के वायरल वीडियो पर भाई ने किया रिएक्ट, बोले- 'वो बीवी को मारता था'
इंडिया
खामेनेई की मौत के 5 दिन बाद भारत ने जताया दुख, ईरानी दूतावास पहुंचे विदेश सचिव विक्रम मिसरी, लिखा शोक संदेश
खामेनेई की मौत के 5 दिन बाद भारत ने जताया दुख, ईरानी दूतावास पहुंचे विदेश सचिव विक्रम मिसरी, लिखा शोक संदेश
ऑटो
Citroen Basalt Vs Kia Syros: इंजन और फीचर्स के मामले में कौन सी SUV है बेहतर? यहां जानें अंतर
Citroen Basalt Vs Kia Syros: इंजन और फीचर्स के मामले में कौन सी SUV है बेहतर? यहां जानें अंतर
जनरल नॉलेज
Strait of Hormuz: क्या है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, जानें कैसे मिला था इसे इसका यह नाम?
क्या है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, जानें कैसे मिला था इसे इसका यह नाम?
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor का 'झक्कास' अंदाज, ये film भूल कर भी Miss मत करना
Subedaar Review: Anil Kapoor का 'झक्कास' अंदाज, ये film भूल कर भी Miss मत करना
ENT LIVE
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
ENT LIVE
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Embed widget