2025 में कई फोटोज वायरल हुईं. सोशल मीडिया पर इन फोटोज को लाखों में लाइक्स मिले. आज हम आपको एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी ही 10 फोटोज के बारे में बताने जा रहे हैं जो जबरदस्त वायरल हुईं.

शाहरुख खान मेटगाला लुक

इस साल मई महीने में मेटगाला इवेंट हुआ. इस दौरान बॉलीवुड के भी कई सितारे वहां नजर आए. एक्टर शाहरुख खान ने भी डेब्यू किया था. वो ऑल ब्लैक लुक में दिखे थे. शाहरुख ने अपने लुक को ब्लैक पैंट, टीशर्ट और जैकेट से कंप्लीट किया. इस के साथ हैवी जूलरी कैरी की. शाहरुख ने सब्यसाची का डिजाइनर आउटफिट कैरी किया था. शाहरुख की मेटगाला से कई तस्वीरें वायरल हुईं.

दिलजीत दोसांझ मेटगाला लुक

दिलजीत दोसांझ का भी मेटगाला लुक काफी वायरल हुआ था. दिलजीत दोसांझ ने प्रबल गुरंग का डिजाइनर आउटफिट कैरी किया. वो शाही पंजाबी लुक में दिखे. उन्होंने पगड़ी, पोशाक पहनी थी. दिलजीत की मेटगाला से फोटोज खूब वायरल हुई थी.





सैफ अली खान हॉस्पिटल

सैफ अली खान के घर पर 16 जनवरी 2025 को एक अज्ञात शख्स ने घुसकर सैफ पर हमला किया था. इसके बाद सैफ को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था. उनकी गर्दन, रीढ़ की हड्डी में चोटें आई. इसके बाद उनकी सर्जरी हुई. सैफ जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर पहुंचे थे तो उनकी फोटोज काफी वायरल हुई थीं.





गोविंदा हॉस्पिटल

एक्टर गोविंदा को 12 नवंबर को देर रात में हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था. फिर जब वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए थे तो उन्होंने मीडिया से बातचीत की थी. उस वक्त की तस्वीरें काफी वायरल हुई थी. गोविंदा ने बताया था कि ज्यादा वर्कआउट की वजह से उनकी तबीयत खराब हो गई थी.





दीपिका पादुकोण की बेटी का फेस रिवील

दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह एक बेटी दुआ के पेरेंट्स हैं. उन्होंने दीवाली 2025 में बेटी दुआ का फेस रिवील किया था. उनकी बेटी दुआ के साथ की उनकी इमेजेस काफी वायरल हो गई थीं. दुआ को रेड कलर के सूट में देखा गया था. दो चोटी बनाए और बिंदी लगाए दुआ बहुत क्यूट लग रही थीं.





महाकुंभ की वायरल गर्ल मोनालिसा

महाकुभ 2025 काफी चर्चा में रहा था. इस दौरान माला बेचने वाली लड़की मोनालिसा वायरल हो गई थीं. उनकी कजरारी आंखों वाली फोटो सोशल मीडिया पर वायरल थीं.





स्मृति मंधाना-पलाश मुच्छल प्रपोजल

स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल की इसी नवंबर शादी होने वाली थी. लेकिन वो शादी अब कैंसिल हो गई है. दोनों ने अपनी-अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला ले लिया है. पलाश और स्मृति की प्रपोजल वाली फोटो काफी वायरल थी.





सलमान खान शर्टलेस पिक

सलमान खान की शर्टलेस फोटोज अक्सर चर्चा में रहती हैं. 2025 में भी उन्होंने शर्टलेस फोटोज शेयर करके इंटरनेट पर आग लगा दी थी.





काजोल-जया बच्चन स्माइल पिक

काजोल और जया बच्चन की हंसते हुए फोटोज काफी वायरल हुई थीं. दोनों को दुर्ग पूजा के समय साथ में देखा गया था और दोनों बहुत मुस्कुरा रही थीं.





बॉबी-आर्यन फोटो

शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ने डायरेक्शन में डेब्यू कर लिया. उनकी सीरीज बैड्स ऑफ बॉलीवुड काफी चर्चा में रही थी. सीरीज में बॉबी देओल भी दिखे थे. बॉबी देओल और आर्यन खान की जमीन में बैठकर पोज देते हुए उनकी फोटो काफी वायरल हुई थी.



