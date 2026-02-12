रत्ना पाठक बॉलीवुड की उन एक्ट्रेसेस में से एक हैं जो ना सिर्फ अपनी एक्टिंग की वजह से बल्कि अपने बेबाक बयान की वजह से चर्चा में बनी रहती हैं.हाल ही में रत्ना ने इंटरव्यू दिया है, जिसमें उन्होंने यंग एक्टर्स चौंकाने वाला आरोप लगा है.

इतना ही नहीं आलिया भट्ट के बारे में भी काफी कुछ कहा है.रत्ना ने अपने इंटरव्यू में बताया कि सेट पर यंग एक्ट्रेसेज अक्सर क्या करने की कोशिश करती हैं.पिंकविला को दिए इंटरव्यू में रत्ना पाठक ने आलिया भट्ट के बारे में कहा,'बहुत ही अटेंटिव है वो,तब मैंने जो नोट किया उनके बारे में. वो हमेशा मॉनिटर पर होती थीं.उस वक्त नहीं जब वो एक्टिंग कर रही होती थीं, लेकिन जब दूसरे एक्टिंग कर रहे होते हैं. वो बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करती हैं.'

क्यूट बनकर बुरी परफॉर्मर बन जाती हैं

आगे आलिया के बारे में बात करते हुए रत्ना पाठक ने कहा,'वो बहुत बात नहीं करती थीं, जो की हैरान करने वाला था क्योंकि यंग एक्ट्रेसेज को हमेशा सेट पर क्यूट बनकर एंटरटेन करने की जरूरत महसूस होती है. उन्हें लगता है कि क्यूट बनने का दिखावा करना उनकी हेल्प करेगा. बहुत बार तो ऐसा होता है कि इस तरह से पेश आकर वो बुरी परफॉर्मर बन जाती हैं. लेकिन आलिया ऐसी नहीं है.'





रत्ना पाठक की बातों से ऐसा लग रहा है कि उन्हें यंग एक्ट्रेसेज का ज्यादा क्यूट बनना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है. वहीं, आलिया क्यूट बनने की कोशिश नहीं करती हैं तो वो उन्हें पसंद हैं.बता दें रत्ना पाठक ने आलिया भट्ट के संग कपूर एंड सन्स में काम किया है.

रत्ना पाठक ने इंटरव्यू में ये भी बताया कि वो आलिया भट्ट से बहुत ज्यादा इंप्रेस हैं. क्योंकि, वो शांत रहा करती थीं. रत्ना पाठक ने कहा कि आलिया और उनकी कुछ शब्दों से ज्यादा बाद नहीं हुई थी.

इतना ही नहीं रत्ना पाठक ने बताया कि फिल्म में आलिया और उनका कोई सीन साथ में नहीं था.लेकिन, वो अपने काम को लेकर काफी फोकस रहती थीं. रत्ना पाठक ने ये भी कहा कि आलिया ने काफी पसंद आईं.

