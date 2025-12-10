बॉलीवुड और साउथ सिनेमा की जानी-मानी एक्ट्रेस रति अग्निहोत्री आज 64 साल की हो गईं. 10 दिसंबर 1960 को उत्तर प्रदेश के बरेली में जन्मीं रति बचपन से ही एक्टिंग और ग्लैमर की दुनिया की ओर खिंची चली आई थीं. पढ़ाई के दौरान ही उन्हें फिल्मी दुनिया में पहला ब्रेक मिला था.रति की पहली साउथ फिल्म ‘पुदिया वरपुकल’ थी. उन्होंने फिल्म ‘एक दूजे के लिए’ से बॉलीवुड में डेब्यू किया.

शादी के बाद लाइमलाइट से दूरी

अपनी फिल्मों के दौर में सुपरस्टारडम का स्वाद चख रहीं रति अग्निहोत्री ने 1985 में बिजनेसमैन अनिल वीरवानी से शादी कर सभी को चौंका दिया. उस समय वह अपने करियर की उफान पर थीं. इस शादी से रति को एक बेटा तनुज हुआ. इसके बाद रति फिल्मों से दूर हो गईं.

View this post on Instagram A post shared by Rati Agnihotri Fan club (@rati_agnihotri_)

घरेलू हिंसा का हुईं शिकार

शादी के करीब 15 साल बाद रति एक बार फिर से अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में आईं.रति ने अपनी शादी को लेकर एक इंटरव्यू दिया. इसमें उन्होंने अपनी शादी के दर्दनाक जीवन के बारे में खुलासा किया. रति के मुताबिक, समय के साथ उनके पति का असली स्वभाव सामने आने लगा. उनके पति अनिल अक्सर उन्हें मारते-पीटते थे और उनका रिश्ता धीरे-धीरे टूटने लगा. उन्होंने कई इंटरव्यू में बताया था कि वे घरेलू हिंसा का शिकार थीं. रति ने बताया कि वह सालों तक इस दर्द को सिर्फ अपने बेटे की वजह से सहती रहीं. हालांकि अंत में उन्होंने अनिल वीरवानी से तलाक ले लिया और अपना जीवन दोबारा संभाला.

View this post on Instagram A post shared by Rati Agnihotri Fan club (@rati_agnihotri_)

2001 में की शानदार वापसी

अनिल वीरवानी से तलाक के करीब 15 साल बाद उन्होंने 2001 में फिल्मों में वापसी की. फिल्म ‘कुछ खट्टी कुछ मीठी’ में काजोल की मां का ग्लैमरस किरदार निभाया. इसके बाद उन्होंने यादें, देव जैसी फिल्मों में दमदार भूमिकाएं निभाईं. इसके साथ ही उन्होंने साउथ फिल्मों में भी दोबारा कदम रखा.

View this post on Instagram A post shared by Rati Agnihotri Fan club (@rati_agnihotri_)

संजय दत्त संग अधूरी प्रेम कहानी

न्यूज18 की रिपोर्ट के अनुसार, फिल्म रॉकी में संजय दत्त संग काम करने के बाद रति उन्हें बेहद पसंद करने लगी थीं. इतना ही नहीं वह संजय दत्त के साथ शादी भी करना चाहती थीं. 90 के दशक में उनकी लव स्टोरी इंडस्ट्री में सुर्खियां बनने लगीं. मगर रति के पिता प्रदीप अग्निहोत्री इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थे.

View this post on Instagram A post shared by Rati Agnihotri Fan club (@rati_agnihotri_)

संजय दत्त से दूर करने के लिए रची साजिश

रति के पिता को लगता था कि संजय उनकी बेटी के लिए सही नहीं हैं. इसलिए उन्होंने बेटी को समझाने के लिए एक अनोखा प्लान किया. उन्होंने कुछ फ्रीलांस फोटोग्राफरों को हायर किया. ताकि वे संजय के उन पलों की तस्वीरें खींचें जब वह नशे में होते थे. बाद में इन तस्वीरों को मिलाकर उन्होंने एक वीडियो बनाया और रति को दिखाया. पिता द्वारा दिखाई गई तस्वीरों को देख रति हैरान हो गईं. वह टूट गईं और समझ गईं कि इस हालत में संजय से शादी करके वे अपनी जिंदगी को जोखिम में डाल सकती हैं. आखिरकार उन्होंने खुद ही संजय से शादी की जिद छोड़ दी और अपनी लाइफ में आगे बढ़ गईं.

बता दें कि रति अग्निहोत्री इन दिनों पोलैंड में रहती हैं. वहां पर वह अपनी बहन के साथ मिलकर रेस्टोरेंट चलाती हैं. हालांकि वह अक्सर बेटे से मिलने भारत आती रहती हैं.