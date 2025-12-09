'बिग बॉस 19' विनर गौरव खन्ना ने बीवी के 'नो किड्स' फैसले पर किया रिएक्ट, कहा- 'वो नहीं चाहती तो मैं भी सहमत नहीं'
Gaurav Khanna On No Kids Decision: 'बिग बॉस 19' की ट्रॉफी जीतने वाले गौरव खन्ना ने अपने बच्चे न चाहने के फैसले पर एक बार फिर से रिएक्शन दिया है. उन्होंने कहा है कि वो हर हाल में अपनी बीवी के साथ हैं.
'बिग बॉस 19' के विनर गौरव खन्ना लगातार खबरों में हैं. वो बाहर आने के बाद इंटरव्यू दे रहे हैं और बीबी19 के घर से जुड़े अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर रहे हैं. इतना ही वह बातचीत के दौरान अपने प्रोफेशनल और पर्सनल सवालों का जवाब भी दे रहे हैं. अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में एक बार फिर से गौरव खन्ना ने अपने 'पिता नहीं बनने' के फैसले पर रिएक्शन दिया है.
बीवी के ‘नो किड्स’ के फैसले पर बोले गौरव खन्ना
न्यूज18 संग बातचीत में गौरव खन्ना साफ शब्दों में ये स्वीकार किया कि उन्हें पत्नी के बच्चे न पैदा करने के फैसले से कोई दिक्कत नहीं है. गौरव ने यह भी कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए वह अपनी बीवी के साथ खड़े रहेंगे. गौरव खन्ना ने कहा- 'हम हमेशा यही क्यों सोचते हैं कि सिर्फ हमारी पत्नियां ही हमारा साथ दें? हम मर्द हैं. हमें औरतों का ज्यादा साथ देना चाहिए. मुझे बहुत खुशी है कि ये सवाल उठाया गया है.'
ऐसा सोचने लगें तो दुनिया थोड़ी बेहतर हो जाएगी
गौरव खन्ना ने आगे कहा- 'अगर मेरी पत्नी किसी चीज के लिए तैयार नहीं है तो मैं भी तैयार नहीं हूं. इसलिए हम बच्चे नहीं चाहते. ऐसा नहीं है कि वो नहीं चाहती और मैं इससे सहमत हूं. मैं बहुत खुश हूं. मेरी पत्नी के लिए मेरा प्यार किसी भी और ऑप्शन से कहीं ज्यादा मायने रखता है. इसलिए मुझे लगता है कि अगर 10-15 और लोग ऐसा सोचने लगें तो दुनिया थोड़ी बेहतर हो सकती है.'
पहले भी दे चुके हैं रिएक्शन
आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है कि गौरव खन्ना ने इस मामले पर अपनी राय रखी. इससे पहले भी वे कई बार बिग बॉस के घर में भी इस बारे में बात कर चुके हैं. बिग बॉस के घर में गौरव इस तीखे सवालों का सामना कर चुके हैं. जब उन्होंने बिग बॉस के घर में इस बारे में अपनी राय रखी तो वह काफी इमोशनल हो गए थे. इस पर उन पर ये आरोप लगाए गए कि वो बच्चों का विषय बार-बार उठाकर हमदर्दी बटोरने की कोशिश कर रहे हैं. ये आरोप सुनते ही वो घर में रो पड़े थे. इस दौरान उन्होंने कहा था कि वह अपनी वाइफ से बेहद प्यार करते हैं इसलिए उनकी खुशी के लिए उनकी सारी बातें मान लेते हैं.
