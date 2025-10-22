हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'थामा' की रिलीज के बाद इमोशनल हुईं रश्मिका मंदाना, सेट से शेयर की अनदेखी तस्वीरें

'थामा' की रिलीज के बाद इमोशनल हुईं रश्मिका मंदाना, सेट से शेयर की अनदेखी तस्वीरें

Rashmika Mandanna Thama: रश्मिका मंदाना मैडॉक सुपरनैचुरल यूनिवर्स की फिल्म 'थामा' में नजर आ रही हैं. इस बीच उन्होंने इस फिल्म की शूटिंग को लेकर सोशल मीडिया पर अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है.

By : आईएएनएस | Updated at : 22 Oct 2025 06:37 PM (IST)
Preferred Sources

मैडॉक फिल्म्स की हॉरर-कॉमेडी फिल्म 'थामा' 21 अक्टूबर को रिलीज हो चुकी है. फिल्म में आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और परेश रावल अपनी एक्टिंग से फैंस का दिल जीतने में कामयाब रहे हैं. फिल्म का पहले दिन का कलेक्शन भी शानदार रहा है, लेकिन अब रश्मिका मंदाना ने अपने शूटिंग के दिनों को याद किया है और अपने को-स्टार से लेकर क्रू-मेंबर्स तक को दिल से शुक्रिया कहा है.

रश्मिका मंदाना ने अपना इंस्टाग्राम अपडेट किया है और शूटिंग सेट की अनदेखी फोटोज शेयर की हैं, जिसमें वे कभी मेकअप करती दिख रही हैं. तो कभी रात को हॉरर सीन की शूटिंग कर रही हैं. देखकर साफ पता चल रहा है कि एक-एक सीन को परफेक्ट बनाने के लिए सभी ने कितनी मेहनत की है.

रश्मिका ने फिल्म की मेहनत और यादगार पलों को किया याद
एक्ट्रेस ने कैप्शन में लिखा- 'ओह... मैं कहां से शुरू करूं... पहली कॉल-शीट से लेकर आखिरी कट शीट तक, यह फिल्म सिर्फ काम से कहीं अधिक रही है. यह दिल की, धैर्य की, हंसी और चोटों की और उन सुबहों की यात्रा रही है. जिनके लिए हम जागना नहीं चाहते थे और उन रातों की जिन्हें हम खत्म नहीं करना चाहते थे.'

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Rashmika Mandanna (@rashmika_mandanna)


को-स्टार्स को कहा- 'थैंक्यू'
रश्मिका मंदाना ने आयुष्मान खुराना, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और परेश रावल का शुक्रिया भी अदा किया है, क्योंकि उनके साथ सीन करना सहज और स्वाभाविक रहा, जबकि डायरेक्टर आदित्य ने हर डायलॉग को ठीक से करने की प्रेरणा दी. उन्होंने बताया कि कई बार ऐसा भी होता था कि वे अपना मेकअप उतारना भूल जाती थी, क्योंकि वो बहुत थक जाती थी, ऐसे में मेकअप मैन उनकी मदद करते थे.

हॉरर-कॉमेडी 'थामा' में रोमांच और हंसी का कॉम्बिनेशन
हॉरर-कॉमेडी 'थामा' फिल्म की बात करें तो फिल्म को मैडॉक के बैनर तले ही बनाया गया है और ये उनकी हॉरर यूनिवर्स की पांचवीं फिल्म है, जो पर्दे पर हिट होने के लिए तैयार है. इससे पहले मैडॉक 'स्त्री', 'स्त्री'-2, 'भेड़िया', और 'मुंज्या' बना चुके हैं और चारों ही फिल्मों ने अच्छी कमाई की.

Published at : 22 Oct 2025 06:19 PM (IST)
Ayushmann Khurrana Rashmika Mandanna THAMA
टॉप रील्स
