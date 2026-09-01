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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडरश्मिका मंदाना की 'मायसा' की रिलीज डेट अनाउंस, इमरान हाशमी की फिल्म से होगा क्लैश

रश्मिका मंदाना की 'मायसा' की रिलीज डेट अनाउंस, इमरान हाशमी की फिल्म से होगा क्लैश

रश्मिका मंदाना की फिल्म 'मायसा' की रिलीज डेट अनाउंस हो गई है. फिल्म का इमरान हाशमी की 'गनमास्टर जी 9' से क्लैश होने वाला है.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 01 Sep 2026 04:35 PM (IST)
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एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना की अपकमिंग फिल्म 'मायसा' को लेकर फैंस के बीच काफी बाज है. एक्शन और थ्रिल से भरपूर इस फिल्म की रिलीज डेट अनाउंस हो गई है. निर्देशक रवींद्र पुल्ले की 'मायसा' अब 27 नवंबर 2026 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी. फिल्म का निर्माण अनफॉर्मुला फिल्म्स कर रहा है.

फिल्म में रश्मिका के अलावा ईश्वरी राव, गुरु सोमसुंदरम और राव रमेश भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे.

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'मायसा' की रिलीज डेट अनाउंस

प्रोडक्शन हाउस ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर फिल्म की रिलीज डेट शेयर की और लिखा, ''कुदरत से मजबूत, अपनी पसंद से निडर और जज्बे से अटूट. रश्मिका मंदाना के साथ 'मायसा' की दुनिया एक्सपीरियंस करने के लिए तैयार हो जाइए. ये दुनिया आपने पहले कभी नही देखी होगी. 27 नवंबर 2026 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में.

 
 
 
 
 
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फिल्म में वो एक आदिवासी गोंड लड़की का किरदार निभा रही हैं. उनके किरदार में एक तरफ इमोशन्स की गहराई देखने को मिलेगी, तो दूसरी तरफ वो एक मजबूत और निडर लड़की के रूप में भी नजर आएंगी.

 
 
 
 
 
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इमरान की फिल्म से 'मायसा' का क्लैश

इस फिल्म का क्लैश इमरान हाशमी की फिल्म 'गनमास्टर जी9' के साथ होने वाला है. 'गनमास्टर जी9 भी 27 नवंबर 2026 को ही रिलीज होगा. अब देखना होगा कि दोनों में से कौनसी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाका करती हैं. 

'मायसा' की शूटिंग के दौरान भी फिल्म से जुड़ी कई जानकारियां सामने आती रही हैं. हाल ही में फिल्म की टीम ने रश्मिका के साथ एक अंडरवॉटर सीक्वेंस की शूटिंग पूरी की है. प्रोड्यूसर अजय साइपुरेड्डी ने इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए इस सीक्वेंस की शूटिंग पूरी होने की जानकारी दी थी.

उन्होंने रश्मिका के अंडरवॉटर सीक्वेंस को पूरा करने की बात कही थी. इससे पहले मई में रश्मिका ने खुद सोशल मीडिया पर फिल्म की शूटिंग को लेकर अपडेट दिया था. उन्होंने बताया था कि 'मायसा' का केरल में चल रहा लंबा शूटिंग शेड्यूल सक्सेसफुल पूरा हो गया है.

 
 
 
 
 
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रश्मिका के एक्शन सीन

रश्मिका ने एक्शन सीन को शूट करने के लिए कड़ी मेहनत की. उन्होंने थाईलैंड के बैंकॉक में खास स्टंट और कॉम्बैट ट्रेनिंग ली. उन्होंने वहां रोजाना आठ घंटे से ज्यादा समय तक ट्रेनिंग की थी. इस ट्रेनिंग में फाइट और स्टंट से जुड़ी कई तरह की प्रैक्टिस शामिल थी.

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इस फिल्म में नजर आएंगी रश्मिका मंदाना

एक्ट्रेस के वर्कफ्रंट की बात करें तो पिछली बार उन्हें फिल्म 'कॉकटेल 2' में देखा गया था. इस फिल्म में शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना लीड रोल में थे. फिल्म को अच्छे रिव्यूज मिले और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई की. अब रश्मिका को 'मायसा' के अलावा 'राणाबाली' में भी दिखेंगी. फिल्म में विजय देवरकोंडा भी नजर आएंगे.

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
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Published at : 01 Sep 2026 04:35 PM (IST)
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